Власти Украины заявили, что у них появились новые условия для начала переговоров с представителями самопровозглашенных республик Донбасса в Минске. Киев расскажет об этом детальнее на встрече в "нормандском формате" 9 декабря.

Украина выдвигает новые условия для переговоров с ДНР и ЛНР

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