Политика

Ruposters.ruRuposters.ruУкраина выдвигает новые условия для переговоров с ДНР и ЛНР

Власти Украины заявили, что у них появились новые условия для начала переговоров с представителями самопровозглашенных республик Донбасса в Минске. Киев расскажет об этом детальнее на встрече в "нормандском формате" 9 декабря.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

В ДНР раскритиковали идею Киева сменить переговорщиков в Минске

Rambler News Serviceвчера в 12:46

В ДНР осудили идею Киева о смене переговорщиков от Донбасса

РИА Новостивчера в 11:59

В ДНР раскритиковали предложение Киева сменить переговорщиков в контактной группе

ТАССвчера в 11:38

В ДНР отвергли предложение Киева сменить представителей в контактной группе

REGNUMвчера в 12:17

В ДНР ответили на призыв Киева сменить представителей в Минске

RT на русскомвчера в 11:03

Украина выдвигает новые условия для переговоров с ДНР и ЛНР

Ruposters.ruвчера в 08:25

Украина назвала условия для переговоров с Донбассом

Lenta.ruвчера в 07:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 01:00, Ашберн
Общество

Село на Чукотке отражает нашествие белых медведей

REGNUM вчера в 13:35
Политика

Пранкер Лексус рассказал о телефонном разговоре с Зеленским

Известия вчера в 20:03
Хоккей

Панарин вернулся в «Коламбус» и забил под свист трибун

Панарин ответил на свист болельщиков заброшенной шайбой. При счете 2:1 он замкнул передачу соперника, забив победный гол в матче.
Российская газета вчера в 23:51
Армия и оружие

Донбасс сегодня: спецназ «Альфа» готовил убийство офицера ВСУ, СБУ терроризирует население

ВСУ ведут обстрелы Донецка и окрестностей из тяжелых минометов. Погибшие спецназовцы СБУ должны были ликвидировать офицера МО Украины.
ФАН 04 декабря в 11:10
Здоровье

Провоцировать рак может метформин от диабета

Речь идет о препарате метформин, в составе которого могут содержаться некоторые опасные химические соединения.
Ugpressa.ru 04 декабря в 22:33
Общество

Миллионы россиян ответили на звонки от якобы сотрудников банка

В "Сбербанк" в этом году поступило 2,5 миллиона жалоб на звонки мошенников, представляющихся сотрудниками службы безопасности банка, сообщает газета "Коммерсант".
Российская газета 00:11
Общество

В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ

Бежавший из СССР при помощи американских спецслужб экс-майор КГБ Виктор Шеймов умер в США в возрасте 73 лет, пишет Washington Post.
РИА Новости вчера в 20:06
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.
Наша версия 04 декабря в 09:47
Футбол

«Арсенал» дома проиграл «Брайтону»

«Арсенал» дома уступил «Брайтону» в матче 15-го тура чемпионата Англии (1:2). Безвыигрышная серия «канониров» во всех турнирах достигла девяти встреч.
Спорт-Экспресс вчера в 17:05
Общество

В Москве суд огласит приговор Егору Жукову по делу об экстремизме

Кунцевский суд Москвы огласит в пятницу приговор студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, обвиняемому в призывах к экстремизму за ролики на YouTube.
РИА Новости вчера в 22:17
Музыка

Названы самые популярные артисты и песни у россиян в 2019 году

ФАН вчера в 02:56
Гаджеты

В России появятся кнопочные телефоны Strike с дизайном 90-х

МедиаПоток 04 декабря в 03:15
Политика

Путин призвал США продлить договор СНВ-3 без всяких условий

«Россия готова незамедлительно, как можно быстрее, прямо до конца текущего года, без всяких предварительных условий продлить договор СНВ-3», — сказал глава государства.
Пятый канал вчера в 11:47
Здоровье

Отсутствие режима сна приводит к проблемам с сердцем

Американские ученые выяснили, что отсутствие здорового сна приводит к проблемам с сердцем даже при наличии регулярных тренировок и здорового образа жизни, пишет MedicalXpress.
МИР 24 вчера в 14:51
Общество

В Совфеде задумались создать общую систему оплаты труда учителей

Зарплаты российских учителей необходимо привести к единому знаменателю, для чего следует создать общую для всей страны систему оплаты их труда.
Известия вчера в 17:12
Экономика

Киев заявил о взыскании с «Газпрома» 2 миллиардов долларов

Коболев подчеркнул, что если "Газпром" оставшуюся сумму не вернет, то украинская компания получит разрешения местных судов на продажу его активов.
РИА Новости вчера в 21:39
Общество

Власти Сингапура арестовали попавшее под санкции российское судно

Власти порта Сингапура арестовали российское судно «Севастополь», которое с прошлого года находится под американскими санкциями, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя генерального директора компании-судовладельца «Гудзон» Олега Аникина.
РБК вчера в 22:32
Общество

«Ле Монд» сообщает о базе ГРУ в Альпах

По версии французской прессы, коварные русские тренировались во Франции с 2014-го по 2018-й год.
Вести.Ru вчера в 17:54
Политика

Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
РИА Новости 04 декабря в 10:25
Общество

Бывший гендиректор «СтройГАЗа» разразился обличительной речью в адрес алтайского сенатора

3 декабря состоялось очередное заседание арбитража по делу о банкротстве алтайского «СтройГАЗа», на котором неожиданно для присутствующих с обличительной речью выступил бывший гендиректор компании Евгений Ледин.
Банкфакс вчера в 21:37
Общество

Раймонд Паулс назвал россиян навязчивыми

Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой.
Lenta.ru вчера в 23:45
Армия и оружие

ТОФ получит модернизированный фрегат и два корвета в 2020 году

Тихоокеанский флот в 2020 году примет в состав фрегат "Маршал Шапошников", в настоящее время проходящий модернизацию, а также два корвета: "Гремящий" и "Герой России Алдар Цыденжапов".
ТАСС вчера в 18:38
Технологии

Уникальная функция появилась на смартфонах с Android

Компания Google представила полезную функцию для Android, позволяющую отключать уведомления от приложений.
МедиаПоток вчера в 07:55
Политика

Оппозиция Украины призвала граждан выйти на Майдан

Украинские партии «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос» призвали украинцев принять участие в митинге в Киеве накануне саммита «нормандской четверки».
Экономика сегодня вчера в 03:02
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров будут увеличены с 1 января 2020 года

По заявлению пресс-службы Пенсионного фонда РФ, пенсионные выплаты неработающих пенсионеров вырастут на 6,6 процента с начала следующего года.
News-24.ru 00:53
Происшествия

Под Екатеринбургом горит склад с покрышками

Склад с резинотехническими изделиями горит в поселке Большой Исток под Екатеринбургом, на данный момент огонь локализован на площади 500 кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
ТАСС вчера в 22:56
Армия и оружие

В Турции испытали российские С-400

Газета.Ru вчера в 08:10
Авто

Datsun не покинет российский авторынок

Несколько ранее в СМИ появились слухи относительно возможности ухода компании Datsun с рынка России, однако появилось официальное заявление представителей бренда.
Rusargument 03 декабря в 01:40
Политика

На Украине заявили о срыве переговоров по газу с Россией

Ранее глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявлял, что следующий этап консультаций об условиях транзита и поставок газа из России на Украину может состояться именно 5 декабря.
Газета.Ru вчера в 13:29
Политика

СМИ узнали об идее Зеленского создать муниципальную стражу в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский предложит на встрече в "нормандском" формате создать на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса "муниципальную стражу" из представителей Украины, ОБСЕ и ЛНР/ДНР, передает Espreso.tv.
РИА Новости вчера в 15:43
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное