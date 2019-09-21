Политика
ИзвестияУкраина выдвинула Франции условия для покупки патрульных катеров
Киев может закупить патрульные катера французской компании ОСЕА при условии начала их производства на Украине и приобщения к нему местных судостроителей. Такое заявление сделал глава украинского МВД Арсен Аваков на встрече с послом Франции Этьеном де Понсеном.
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с чего всё началось
«Основное требование — локализация строительства и привлечения украинских производителей в проект обновления парка патрульных катеров», — сообщили в МВД.Украина.рувчера в 02:21
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Политика
Киев отказался от участия в сессии ПАСЕ
Верховная Рада Украины не намерена посылать делегацию на предстоящую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Вести.Ru 05:33
Происшествия
В Финляндии завели уголовное дело по российским волкособам
В Финляндии женщину заподозрили в незаконном ввозе волков из России и их скрещивании с собаками, что запрещено в стране.
РБК 04:23
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Происшествия
Суд отправил обвиняемого в экстремизме шамана под подписку о невыезде
Суд избрал подписку о невыезде мерой пресечения для якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву, чтобы «изгнать Путина».
Ведомости 03:14
Происшествия
Два офицера Росгвардии покончили с собой
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил ТАСС, что по факту двух суицидов проводится проверка.
Lenta.ru 05:07
Политика
Скабеева ответила украинской журналистке на слова о «трупе» России
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую после слов о проплывающем "трупе" России.
РИА Новости 02:05
Политика
Байден призвал Трампа опубликовать стенограмму разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп должен обнародовать расшифровку телефонного разговора со своим коллегой из Украины Владимиром Зеленским, считает бывший вице-президент США Джо Байден.
Интерфакс вчера в 22:35
Театры
Поддержавшую Павла Устинова актрису пригрозили уволить из театра
Lenta.ru 19 сентября в 09:46
Армия и оружие
Пентагон: атаку на саудовские НПЗ не мог отразить ни один комплекс ПВО
Ни одна отдельно взятая система противовоздушной и противоракетной обороны не может отразить атаку, подобную той, которая была совершена против Саудовской Аравии 14 сентября, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
РИА Новости вчера в 19:27
Политика
В МИД Ирана заявили о неудаче санкционной политики США
20 сентября президент США Дональд Трамп объявил о введении самых серьезных санкций против Ирана, под американские ограничения попал ЦБ страны.
РБК 03:43
Энергетика
«Нафтогаз» рассчитал новый тариф на транзит российского газа
"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа на 2020-2024 годы, сообщает "Сегодня.ua" со ссылкой на пресс-службу компании.
РИА Новости 03:06
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером
Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
Телеканал 360° вчера в 14:46
Армия и оружие
В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией
У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.
РИА Новости 19 сентября в 16:45
Общество
Систему взыскания долгов с граждан изменят в России
Минюст разработал законопроект, который будет регулировать порядок взыскания долгов с россиян. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 19 сентября в 08:09
Происшествия
Павла Устинова освободили из СИЗО
ТАСС вчера в 06:34
Общество
Медики назвали признаки начала болезни Альцгеймера
Свидетельствовать о начале болезни Альцгеймера помимо нарушения памяти могут ухудшение зрения, ориентации в пространстве и трудности с логическим мышлением, рассказали РИА Новости в Национальном институте старения США (National Instute on Aging) - главной структуре по изучению этой болезни в США.
РИА Новости вчера в 20:57
Экономика
Красная рыба в России подорожала из-за снижения вылова
Известия 19 сентября в 03:32
Шоу-бизнес
Алексея Ягудина обвинили в пиаре за счет Анастасии Заворотнюк
Коллеги Ягудина обвинили его в использовании чужой трагедии в личных целях. За здоровьем 48-летней Анастасии Заворотнюк следит вся страна.
StarHit.ru 05:00
Культура
Похудевшего Александра Семчева перестали приглашать на съемки
StarHit.ru вчера в 21:00
Общество
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости вчера в 08:22
Шоу-бизнес
46-летняя беременная Мария Миронова рассекретила своего мужа
Три недели назад 46-летняя Мария Миронова рассекретила свою беременность. Актриса опубликовала фото и видео с отдыха.
Вокруг ТВ вчера в 05:47
Общество
В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности
В одном из сел Стерлитамакского района двухлетнюю девочку отказались брать в детский сад по причине особенностей ее внешнего вида.
Российская газета вчера в 11:33
Политика
Путин поздравил власти Армении с Днём независимости
Президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы по случаю празднования Дня независимости Армении лидеру и премьер-министру страны Армену Саркисяну и Николу Пашиняну.
RT на русском 04:39
Экономика
Минфин России одобрил строительство платной трассы до Канаша
Министр уточнил, что Минфин одобрил строительство двух участков платной трассы «Москва – Казань», которая в будущем станет частью транспортного коридора «Европа – Западный Китай».
Мой город Чебоксары 19 сентября в 07:42
Происшествия
В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве
В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве.
Газета.Ru вчера в 07:41
Футбол
Молодежка «Крыльев» уступила «Ахмату»
СитиТрафик 04:31
Футбол
ФК «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым
Футбольный клуб "Краснодар" по обоюдной договорённости расторг контракт с футболистом Павлом Мамаевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Life.ru вчера в 13:41
Происшествия
Пожар в ТЦ во Владивостоке локализовали
Во Владивостоке локализовали пожар в торговом центре «Максим». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
RT на русском вчера в 20:10
Гаджеты
Появился список смартфонов Samsung, которые получат Android 10
Южнокорейский гигант по производству электроники Samsung бета-версию операционной системы Android 10 в свои смартфоны намерен внедрить уже в октябре нынешнего года.
Вечерний курьер вчера в 08:20