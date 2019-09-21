Политика

ИзвестияИзвестияУкраина выдвинула Франции условия для покупки патрульных катеров

Киев может закупить патрульные катера французской компании ОСЕА при условии начала их производства на Украине и приобщения к нему местных судостроителей. Такое заявление сделал глава украинского МВД Арсен Аваков на встрече с послом Франции Этьеном де Понсеном.
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с чего всё началось
«Основное требование — локализация строительства и привлечения украинских производителей в проект обновления парка патрульных катеров», — сообщили
 в МВД.
Украина.рувчера в 02:21

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Украина поставила перед Францией условие по закупке катеров

Lenta.ru05:39

Украина поставила Франции условия для покупки патрульных катеров

РИА Новостивчера в 21:25

Украина назвала условия покупки у Франции патрульных катеров

РЕН ТВвчера в 23:32

Украина поставила Франции условия для покупки патрульных катеров

Взгляд.рувчера в 23:07

Украина выдвинула условия, при которых купит у Франции патрульные катера

Life.ruвчера в 22:59

Украина выдвинула Франции условия для покупки патрульных катеров

Известиявчера в 22:35

Украина поставила Франции условия для приобретения патрульных катеров

Газета.Ru04:22
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Политика

Киев отказался от участия в сессии ПАСЕ

Верховная Рада Украины не намерена посылать делегацию на предстоящую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Вести.Ru 05:33
Происшествия

В Финляндии завели уголовное дело по российским волкособам

В Финляндии женщину заподозрили в незаконном ввозе волков из России и их скрещивании с собаками, что запрещено в стране.
РБК 04:23
Религия

Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Происшествия

Суд отправил обвиняемого в экстремизме шамана под подписку о невыезде

Суд избрал подписку о невыезде мерой пресечения для якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву, чтобы «изгнать Путина».
Ведомости 03:14
Происшествия

Два офицера Росгвардии покончили с собой

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил ТАСС, что по факту двух суицидов проводится проверка.
Lenta.ru 05:07
Политика

Скабеева ответила украинской журналистке на слова о «трупе» России

Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую после слов о проплывающем "трупе" России.
РИА Новости 02:05
Политика

Байден призвал Трампа опубликовать стенограмму разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп должен обнародовать расшифровку телефонного разговора со своим коллегой из Украины Владимиром Зеленским, считает бывший вице-президент США Джо Байден.
Интерфакс вчера в 22:35
Театры

Поддержавшую Павла Устинова актрису пригрозили уволить из театра

Lenta.ru 19 сентября в 09:46
Армия и оружие

Пентагон: атаку на саудовские НПЗ не мог отразить ни один комплекс ПВО

Ни одна отдельно взятая система противовоздушной и противоракетной обороны не может отразить атаку, подобную той, которая была совершена против Саудовской Аравии 14 сентября, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
РИА Новости вчера в 19:27
Политика

В МИД Ирана заявили о неудаче санкционной политики США

20 сентября президент США Дональд Трамп объявил о введении самых серьезных санкций против Ирана, под американские ограничения попал ЦБ страны.
РБК 03:43
Энергетика

«Нафтогаз» рассчитал новый тариф на транзит российского газа

"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа на 2020-2024 годы, сообщает "Сегодня.ua" со ссылкой на пресс-службу компании.
РИА Новости 03:06
Шоу-бизнес

Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером

Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
Телеканал 360° вчера в 14:46
Происшествия

Полиция использовала слезоточивый газ против митингующих в Париже

Газета.Ru 04:23
Армия и оружие

В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией

У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.
РИА Новости 19 сентября в 16:45
Общество

Систему взыскания долгов с граждан изменят в России

Минюст разработал законопроект, который будет регулировать порядок взыскания долгов с россиян. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 19 сентября в 08:09
Происшествия

Павла Устинова освободили из СИЗО

ТАСС вчера в 06:34
Общество

Медики назвали признаки начала болезни Альцгеймера

Свидетельствовать о начале болезни Альцгеймера помимо нарушения памяти могут ухудшение зрения, ориентации в пространстве и трудности с логическим мышлением, рассказали РИА Новости в Национальном институте старения США (National Instute on Aging) - главной структуре по изучению этой болезни в США.
РИА Новости вчера в 20:57
Экономика

Красная рыба в России подорожала из-за снижения вылова

Известия 19 сентября в 03:32
Шоу-бизнес

Алексея Ягудина обвинили в пиаре за счет Анастасии Заворотнюк

Коллеги Ягудина обвинили его в использовании чужой трагедии в личных целях. За здоровьем 48-летней Анастасии Заворотнюк следит вся страна.
StarHit.ru 05:00
Культура

Похудевшего Александра Семчева перестали приглашать на съемки

StarHit.ru вчера в 21:00
Общество

Росгидромет озвучил прогноз на зиму

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости вчера в 08:22
Шоу-бизнес

46-летняя беременная Мария Миронова рассекретила своего мужа

Три недели назад 46-летняя Мария Миронова рассекретила свою беременность. Актриса опубликовала фото и видео с отдыха.
Вокруг ТВ вчера в 05:47
Общество

В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности

В одном из сел Стерлитамакского района двухлетнюю девочку отказались брать в детский сад по причине особенностей ее внешнего вида.
Российская газета вчера в 11:33
Политика

Путин поздравил власти Армении с Днём независимости

Президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы по случаю празднования Дня независимости Армении лидеру и премьер-министру страны Армену Саркисяну и Николу Пашиняну.
RT на русском 04:39
Экономика

Минфин России одобрил строительство платной трассы до Канаша

Министр уточнил, что Минфин одобрил строительство двух участков платной трассы «Москва – Казань», которая в будущем станет частью транспортного коридора «Европа – Западный Китай».
Мой город Чебоксары 19 сентября в 07:42
Происшествия

В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве

В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве.
Газета.Ru вчера в 07:41
Футбол

Молодежка «Крыльев» уступила «Ахмату»

СитиТрафик 04:31
Футбол

ФК «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым

Футбольный клуб "Краснодар" по обоюдной договорённости расторг контракт с футболистом Павлом Мамаевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Life.ru вчера в 13:41
Происшествия

Пожар в ТЦ во Владивостоке локализовали

Во Владивостоке локализовали пожар в торговом центре «Максим». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
RT на русском вчера в 20:10
Гаджеты

Появился список смартфонов Samsung, которые получат Android 10

Южнокорейский гигант по производству электроники Samsung бета-версию операционной системы Android 10 в свои смартфоны намерен внедрить уже в октябре нынешнего года.
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Украинский государственный деятель. Министр внутренних дел Украины с 27 февраля 2014 года. В 2013 году занимал 118-е место в рейтинге «200 самых богатых людей Украины» с состоянием 98,9 млн долларов.
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