с чего всё началось

Киев может закупить патрульные катера французской компании ОСЕА при условии начала их производства на Украине и приобщения к нему местных судостроителей. Такое заявление сделал глава украинского МВД Арсен Аваков на встрече с послом Франции Этьеном де Понсеном.

Политика Киев отказался от участия в сессии ПАСЕ Верховная Рада Украины не намерена посылать делегацию на предстоящую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Происшествия В Финляндии завели уголовное дело по российским волкособам В Финляндии женщину заподозрили в незаконном ввозе волков из России и их скрещивании с собаками, что запрещено в стране.

Религия Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.

Происшествия Суд отправил обвиняемого в экстремизме шамана под подписку о невыезде Суд избрал подписку о невыезде мерой пресечения для якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву, чтобы «изгнать Путина».

Происшествия Два офицера Росгвардии покончили с собой Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил ТАСС, что по факту двух суицидов проводится проверка.

Политика Скабеева ответила украинской журналистке на слова о «трупе» России Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую после слов о проплывающем "трупе" России.

Политика Байден призвал Трампа опубликовать стенограмму разговора с Зеленским Президент США Дональд Трамп должен обнародовать расшифровку телефонного разговора со своим коллегой из Украины Владимиром Зеленским, считает бывший вице-президент США Джо Байден.

Армия и оружие Пентагон: атаку на саудовские НПЗ не мог отразить ни один комплекс ПВО Ни одна отдельно взятая система противовоздушной и противоракетной обороны не может отразить атаку, подобную той, которая была совершена против Саудовской Аравии 14 сентября, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.

Политика В МИД Ирана заявили о неудаче санкционной политики США 20 сентября президент США Дональд Трамп объявил о введении самых серьезных санкций против Ирана, под американские ограничения попал ЦБ страны.

Энергетика «Нафтогаз» рассчитал новый тариф на транзит российского газа "Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа на 2020-2024 годы, сообщает "Сегодня.ua" со ссылкой на пресс-службу компании.

Шоу-бизнес Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.

Армия и оружие В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.

Общество Систему взыскания долгов с граждан изменят в России Минюст разработал законопроект, который будет регулировать порядок взыскания долгов с россиян. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Общество Медики назвали признаки начала болезни Альцгеймера Свидетельствовать о начале болезни Альцгеймера помимо нарушения памяти могут ухудшение зрения, ориентации в пространстве и трудности с логическим мышлением, рассказали РИА Новости в Национальном институте старения США (National Instute on Aging) - главной структуре по изучению этой болезни в США.

Шоу-бизнес Алексея Ягудина обвинили в пиаре за счет Анастасии Заворотнюк Коллеги Ягудина обвинили его в использовании чужой трагедии в личных целях. За здоровьем 48-летней Анастасии Заворотнюк следит вся страна.

Общество Росгидромет озвучил прогноз на зиму Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.

Шоу-бизнес 46-летняя беременная Мария Миронова рассекретила своего мужа Три недели назад 46-летняя Мария Миронова рассекретила свою беременность. Актриса опубликовала фото и видео с отдыха.

Общество В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности В одном из сел Стерлитамакского района двухлетнюю девочку отказались брать в детский сад по причине особенностей ее внешнего вида.

Политика Путин поздравил власти Армении с Днём независимости Президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы по случаю празднования Дня независимости Армении лидеру и премьер-министру страны Армену Саркисяну и Николу Пашиняну.

Экономика Минфин России одобрил строительство платной трассы до Канаша Министр уточнил, что Минфин одобрил строительство двух участков платной трассы «Москва – Казань», которая в будущем станет частью транспортного коридора «Европа – Западный Китай».

Происшествия В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве.

Футбол ФК «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым Футбольный клуб "Краснодар" по обоюдной договорённости расторг контракт с футболистом Павлом Мамаевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Происшествия Пожар в ТЦ во Владивостоке локализовали Во Владивостоке локализовали пожар в торговом центре «Максим». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.