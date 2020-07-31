Политика
Вести.RuУкраина намерена добиться экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян
На следующий день Служба безопасности Украины заявила, что будет добиваться экстрадиции задержанных. В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Россия не признает задержанных в Белоруссии гражданами Украины.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 16:25, Ашберн
Фигурное катание
Фигуристка Косторная ушла из группы Тутберидзе к Плющенко
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной, спортсменка перейдет в группу фигуриста Евгения Плющенко.
РИА Новости 09:09
Экономика
Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян
Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru 05:20
Общество
Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.
РИА Новости 15:36
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Крыму погибли девять человек
При столкновении микроавтобуса с «КамАЗом» на трассе «Таврида» в Крыму погибли восемь человек, еще десять получили ранения разной степени тяжести, сообщает ТАСС со ссылкой на местное МЧС.
Ведомости 03:01
Экономика
ВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4%
ВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4% Европейская экономика на фоне ограничительных мер во втором квартале 2020 года продемонстрировала историческое падение — ВВП стран Евросоюза, по данным Евростата, сократился в апреле—июне сразу на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Коммерсантъ 08:46
Происшествия
Депутат заксобрания Петербурга арестован за взятки на 16,9 млн рублей
По версии следствия, Коваль, являясь депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, в период с 2018 по 2020 год получил от предпринимателя лично и при посредничестве своего помощника Андрея Гришина взятку в виде денег и имущества (автомобиль) на общую сумму более 16,9 млн рублей.
Интерфакс 15:13
Происшествия
На Кубани при взрыве на газозаправочной станции пострадали трое
Российская газета 15:40
Единоборства
Хамзат Чимаев пообещал нокаутировать Макгрегора в первом раунде
Перспективный полусредневес UFC Хамзат Чимаев, ярко заявивший о себе на Бойцовском Острове в Абу-Даби, рассказал, что будет со звездой промоушена Конором Макгрегором в случае их возможного поединка.
BetOn 11:15
Политика
Лукашенко обвинил Кремль в попытке сорвать выборы
С начала президентской гонки в Республике Беларусь, два из трех потенциальных соперников Лукашенко на выборах уже были задержаны.
ИнфоСМИ 14:41
Общество
На границе России и Белоруссии собрались многокилометровые пробки
Российские пограничники начали проверять документы у людей, пересекающих границу с Белоруссией по трассе M-1, что привело к образованию здесь очередей из автомобилей, сообщают белорусские СМИ.
РБК 11:38
Политика
Издатель The Independent Евгений Лебедев получит место в палате лордов
Бизнесмен российского происхождения, издатель газет The Evening Standard и The Independent Евгений Лебедев получит титул пэра и место в палате лордов Британии, сообщает "Би-би-си".
Интерфакс 14:29
Общество
Россия открывает границу с Абхазией 1 августа
В субботу, 1 августа, Россия откроет границу с Абхазией, приводит "Интерфакс" данные оперативного штаба.
Газета.Ru 14:42
Баскетбол
«Лейкерс» и «Клипперс» провели акцию против расизма перед матчем НБА
Ранее сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Матчи стартовали на арене Disney.
CT news 14:45
Армия и оружие
Российский Су-27 вновь перехватил самолет США над Черным морем
После обнаружения воздушной цели над нейтральными водами Черного моря в небо был поднят дежурный по противовоздушной обороне истребитель Су-27 Южного военного округа.
Российская газета 12:56
Шоу-бизнес
Саша Черно из «Дома-2» родила своего первого ребенка
Звезда «Дома-2» впервые стала мамой, хотя далось ей это непросто.
Uznayvse.ru 09:02
Происшествия
Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве
Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
РИА Новости 13:01
Происшествия
Суд США отменил смертный приговор Царнаеву за теракт на марафоне
«Смертный приговор Джохару Царнаеву по пунктам 4, 5, 9, 10 и 14 обвинения отменён, дело передано в (нижестоящий) окружной суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора», — говорится в решении.
RT на русском 15:27
Политика
Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет
Вакцина от коронавирусной инфекции, которая разрабатывается российскими учеными, формирует иммунитет у 100 процентов добровольцев, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Lenta.ru 16:06
Происшествия
У муниципального депутата Галяминой прошел обыск
На даче у московского муниципального депутата Юлии Галяминой прошел обыск. Об этом сообщил РБК ее пресс-секретарь.
РБК 13:26
Общество
В Москве за сутки умерли ещё 14 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли ещё 14 пациентов с коронавирусом, общее число скончавшихся составило 4460.
RT на русском вчера в 16:07
Технологии
Nvidia может купить разработчика ARM-чипов за $32 миллиарда
SoftBank купила Arm Holdings в 2016 году за $31 миллиард. Эта фирма проектирует процессорные ядра, но сами чипы не выпускает.
Вести.Ru 14:11
Общество
Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным
В условиях пандемии коронавируса в новом учебном году студенты и преподаватели российских вузов будут обязаны носить маски, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Коммерсантъ 11:41
Космос
Virgin Galactic разработала интерьер корабля для космического туризма
Компания Virgin Galactic опубликовала виртуальную концепцию салона в космолёте Unity, предназначенного для комического туризма.
Discover24 29 июля в 05:47
Шоу-бизнес
Хилькевич показала фото в нижнем белье, которое возмутило ее мужа
Непонятно оправдывается Хилькевич или хвастается, но в любом случае ее фигуре можно позавидовать.
CT news 10:08
Армия и оружие
Россия начала испытания оружия Судного дня
В России начались испытания глубоководного аппарата "Посейдон", получившего с подачи некоторых СМИ название «уничтожитель американских городов».
Вечерний курьер 29 июля в 07:58
Здоровье
Мясников рассказал, как избежать тяжёлого течения коронавируса
Врач Александр Мясников рассказал, какие шаги нужно сделать, чтобы избежать тяжёлого течения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 14:38
Футбол
Кокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак»
Футболист Александр Кокорин отказался комментировать информацию о своем переходе в московский «Спартак».
Аргументы и Факты 04:58