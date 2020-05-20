Политика
RT на русскомУкраина выразила Болгарии протест из-за декларации о защите меньшинств
МИД Украины выразил решительный протест после принятия Народным собранием Болгарии декларации о защите прав болгарской общины Болградского района Одесской области в связи с планируемой Киевом административно-территориальной реформой.
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Парламент Болгарии осудил планы Украины по разделу Болградского района
Российская газетавчера в 11:59
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Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия вчера в 12:50
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Общество
Повышенное пособие по безработице получают более 40 тыс. москвичей
Более 40,5 тыс. москвичей получают повышенное пособие по безработице, сообщила журналистам в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
ТАСС 00:18
Шоу-бизнес
Самойлова требует половину доходов Джигана после развода
Адвокат модели Оксаны Самойловой намерен добиться максимального размера алиментов от репера — 50 процентов от его ежемесячного дохода, пишет «СтарХит».
Что происходит вчера в 11:17
Общество
В ФНС объяснили, как Единый регистр населения поможет россиянам
Представители Федеральной налоговой службы (ФНС) объяснили, как создание Единого федерального регистра населения отразится на помощи гражданам.
РЕН ТВ вчера в 21:26
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $36 за баррель
Отметку в $36 за баррель цена Brent последний раз превышала 9 апреля. Нефть марки WTI тоже подорожала - на 4,3% до $33,33 за баррель.
Газета.Ru вчера в 10:10
Происшествия
В Москве задержаны участники конфликта со стрельбой у Южного порта
Трое предполагаемых участников конфликта со стрельбой у Южного порта задержаны в Москве.
Российская газета вчера в 15:25
Происшествия
В Челябинской области автомобиль ГИБДД сбил девушку во время погони
Около 17 часов вблизи дома №82 по ул. Гагарина патрульный автомобиль ДПС, который ехал с включенными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией, совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
Коммерсантъ Челябинск 01:33
Общество
Томенко не обещает ослабления режима ограничений в Алтайском крае
Губернатор Виктор Томенко заявил о напряженной эпидемической ситуации, которая пока отмечается в Алтайском крае.
Ugpressa.ru вчера в 16:01
Общество
Мишустин рассказал о начавших снимать ограничения регионах
Россия избежала негативных сценариев по коронавирусу, сейчас 14 регионов уже начали снимать ограничения, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.
Lenta.ru вчера в 05:37
Общество
Глава района в Адыгее уволился после заражения людей на похоронах
1 мая в Красногвардейском районе прошли похороны с участием около 500 человек, после которых коронавирус был выявлен у 150 человек.
Известия вчера в 22:38
Происшествия
В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы
Отмечается, что утром 20 мая поступило сообщение о том, что на базе Ботуобинской экспедиции в районе русла реки Иркюкей нашли тела двух мужчин 57 и 40 лет с огнестрельными ранениями.
РИА Новости вчера в 23:34
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Общество
Мясников опроверг фейк о правиле ношения одноразовых медицинских масок
Врач Александр Мясников опроверг появившуюся информацию о правилах ношения одноразовых медицинских масок в случае болезни и для профилактики.
RT на русском вчера в 23:21
Здоровье
Названа группа людей с повышенным риском смерти от коронавируса
Lenta.ru вчера в 18:21
Происшествия
Медвежата и медведица выбежали из леса на дорогу в Петербурге
Медведица и медвежата выбежали из леса на дорогу в Кингисеппском районе Санкт-Петербурга.
Lenta.ru 01:35
Здоровье
России предсказали резкий рост смертности от рака
Представители медицинского сообщества предсказали резкий рост смертности от рака в России.
Lenta.ru вчера в 17:41
Политика
США заблокировали в Совбезе ООН заявление России по Венесуэле
США заблокировали в Совете Безопасности ООН внесенное Россией заявление с осуждением вмешательства во внутренние дела Венесуэлы и посягательство на ее суверенитет.
BFM.ru 01:42
Общество
Потерявших работу россиян наймут на стройки и благоустройство
Потерявших работу россиян наймут на стройки и в благоустройство городов по временным договорам.
Lenta.ru вчера в 22:13
Транспорт
«Аэрофлот» разрешил дважды переоформить билеты без штрафа
«Аэрофлот» разрешил дважды менять в билетах, приобретенных до 1 мая, даты и направления без штрафа.
Известия вчера в 22:50
Общество
Ростуризм начнет поэтапный выход из ограничений с 1 июня
Российский туристический сектор начнет поэтапно выходить из карантина в ряде регионов с 1 июня, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире программы "Док-Ток" на "Первом канале".
Ревизор.ру вчера в 03:55
Футбол
Игрок «Краснодара» Сулейманов в мае болел коронавирусом
Российская газета вчера в 15:54
Общество
Россиянам назвали перспективные сферы для работы на удаленке
Специалисты назвали россиянам перспективные для дистанционной работы сферы, в которых из-за эпидемии коронавируса в ближайшем будущем вырастет число удаленных вакансии.
Lenta.ru 00:58
Авто
«КамАЗ» начал продажи тягачей нового поколения
«КамАЗ» начал продажи магистрального тягача «КамАЗ-54901» – первой модели нового семейства грузовиков с кабинами К5.
Автоновости дня вчера в 10:00
Транспорт
Авиаперевозчики попросили отменить антивирусное заполнение салонов
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила главу Минтранса России Евгения Дитриха на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса поднять вопрос об отмене рекомендаций Роспотребнадзора о рассадке пассажиров в салоне, сообщает «Коммерсантъ».
РБК вчера в 23:18
Происшествия
16-летний парень погиб в страшном ДТП под Брянском
Парень сидел на пассажирском месте «Жигулей-девятки», сообщает «Брянск Today».
Деснянская правда 00:46
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 21 мая
В Москве за прошлые сутки от коронавируса умерли 68 человек. Это минимальное суточное число жертв в столице с 15 мая.
РБК 01:50
Происшествия
Суперкар Mercedes устроил ДТП с тремя машинами на северо-западе Москвы
Известия вчера в 18:24
Армия и оружие
Шойгу увидел наибольшую угрозу безопасности России на Западе
Западное направление представляет сейчас наибольшую угрозу для безопасности России, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Коммерсантъ вчера в 10:32
Кино
Флешмоб дня: В Twitter перерисовывают Сейлор Мун в разных стилях
Среди работ попадаются самые разнообразные стили и варианты — от аниме до причудливых идей вроде змеи, Донки Конга, Хэнка из сериала "Царь горы" или Думслеера из игры "Doom".
КиноПоиск вчера в 11:01