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Общество Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника. 5,8K

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Происшествия В Челябинской области автомобиль ГИБДД сбил девушку во время погони Около 17 часов вблизи дома №82 по ул. Гагарина патрульный автомобиль ДПС, который ехал с включенными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией, совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. 20

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Происшествия В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы Отмечается, что утром 20 мая поступило сообщение о том, что на базе Ботуобинской экспедиции в районе русла реки Иркюкей нашли тела двух мужчин 57 и 40 лет с огнестрельными ранениями. 12

Общество «Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG. 976

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