Политика
ИзвестияУкраина выразила протест Болгарии из-за вмешательства в дела страны
МИД Украины в ответ на принятие Болгарией декларации заявил, что «вопросы административно-территориального устройства Украины относится к исключительной компетенции органов государственной власти Украины» и попытки вмешательства иностранного государства во внутренние дела страны «совершенно неприемлемы».
Читать в источнике
Оценить79
Подробнее о событии
Показать все источники
Парламент Болгарии осудил планы Украины по разделу Болградского района
Российская газетавчера в 11:59
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 05:01, Ашберн
Шоу-бизнес
Галкин выложил романтичное видео с Пугачевой
WomanHit.ru 03:33
Гаджеты
Apple выпустила «коронавирусное» обновление iOS для iPhone и iPad
Компания Apple выпустила обновление операционной системы iOS 13.5 для последних версий смартфонов iPhone и планшетов iPad.
Деловое.ТВ 03:29
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Политика
В МИД рассказали о предстоящих переговорах ближневосточной четверки
Видеоконференция спецпредставителей ближневосточного квартета может состояться в ближайшие дни, РФ будет представлять замглавы МИД Сергей Вершинин, заявили РИА Новости в МИД РФ.
РИА Новости 02:38
Армия и оружие
Шойгу рассказал о наибольшей угрозе для безопасности России
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что сегодня западное направление представляет наибольшую угрозу для безопасности страны.
Мой Брянск вчера в 10:50
Общество
Москвичам предсказали самый холодный день в мае и снег
В Москве и Московской области самым холодным днем последнего месяца весны станет 21 мая.
Lenta.ru вчера в 07:41
Происшествия
СКР возбудил дело из-за фейка о продаже масок из гуманитарной помощи
Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело из-за фейка о продаже в магазинах масок из гуманитарной помощи.
Коммерсантъ 19 мая в 13:45
Экономика
Минфин решил не менять правила налогового резидентства из-за пандемии
Из-за ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, многие бизнесмены могут стать налоговыми резидентами стран, в которых не планировали оставаться долгое время.
РБК 02:28
Культура
Вышел трейлер последнего сезона сериала «13 причин почему»
Netflix выпустил трейлер последнего сезона сериала «13 причин почему». Он выйдет на стриминговом сервисе 5 июня.
Афиша Daily 03:15
Общество
В Свердловской области умер седьмой пациент с коронавирусом
Седьмой пациент с коронавирусом скончался в Свердловской области, сообщает во вторник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 19 мая в 04:59
Общество
71 новый случай заражения коронавирусом подтвержден в Татарстане
В Татарстане за последние сутки выявлен 71 новый случай заражения Covid-19.
Трудовая слава (Хезмәт даны) 04:10
Общество
Глава района Адыгеи ушел в отставку
Глава Красногвардейского района Адыгеи, где жители массово заразились коронавирусом на похоронах, Альберт Османов досрочно сложил свои полномочия, сообщается на сайте исполнительных органов государственной власти республики.
РИА Новости 01:29
Общество
В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции
В Совете Федерации предложили внести в российское законодательство изменения, чтобы легально определить понятие самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима.
RT на русском 02:18
Общество
ВОЗ заявила о начальной фазе стабилизации по коронавирусу в Москве
Статистика по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве пока еще высока, российская столица находится на начальном этапе стабилизации по COVID-19.
BFM.ru 04:02
Общество
Forbes назвал самых богатых наследников российских миллиардеров
Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров.
Коммерсантъ 04:42
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ 19 мая в 20:17
Общество
В Тульской области выявлено еще 89 случаев коронавируса
По данным регионального оперштаба на 21 мая, в Тульской области зафиксировано еще 89 случаев заболевания коронавирусом.
Тульская пресса 03:42
Кино
Появились первые кадры сериала «Противостояние» по Стивену Кингу
Игромания.ру вчера в 07:31
Шоу-бизнес
Рудковская в мини восхитила подписчиков красотой ног
45-летняя российская телеведущая, музыкальный продюсер, предприниматель Яна Рудковская продолжает восхищать подписчиков своей шикарной фигурой и зажигательными танцами.
Московский Комсомолец 03:18
Политика
Путин наградил Небензю и Захарову орденами Почета
РИА Новости вчера в 16:18
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru 19 мая в 22:10
Происшествия
Жительница Коломны призналась в убийстве девятимесячного сына
Жительница Коломны призналась, что убила своего девятимесячного ребенка из-за его болезни, ей предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба подмосковного главка СК России.
РИА Новости 02:44
Экономика
Сечин останется главой «Роснефти»
"Роснефтью" Сечин руководит с мая 2012 года. В 2004-2011 годах он был председателем совета директоров компании.
Российская газета вчера в 07:08
Здоровье
Российские врачи оценили рост раковых заболеваний
Представители медицинского сообщества предупредили о возможном росте смертности от рака в России.
Lenta.ru вчера в 17:41
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК вчера в 08:27
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
Здоровье
В Дагестан прибыла группа врачей Минздрава России
Махачкалинские известия 02:30
Политика
Стрелков взял на себя моральную ответственность за крушение МН-17
Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) признал "моральную ответственность" за гибель пассажиров упавшего малайзийского Boeing MH-17.
Газета.Ru вчера в 14:15
Общество
NYT: власти США могли предотвратить 54 тыс. смертей из-за коронавируса
Американские исследователи полагают, что власти США могли избежать около 54 тыс. летальных исходов в стране из-за заражения новым коронавирусом, если бы начали вводить санитарные меры на две недели раньше.
ТАСС 00:26