с чего всё началось

Как отмечает МИД, Украина выражает протест из-за того, что визит Путина в Крым был якобы несогласованный. Также украинская сторона заявила, что Россия построила мост в Крым без согласия Украины и с грубым нарушением международных норм.

Происшествия СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.

Здоровье Названа смертельно опасная болезнь, передающаяся через собак Более трети собак в нескольких регионах России заражены эхинококкозом. Это заболевание может представлять смертельную угрозу для человека.

Политика Ротенберг раскрыл причины ночного звонка Путину о Крымском мосте Владелец компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг сообщил, что причиной ночного звонка президенту России Владимиру Путину стал доклад о завершении морской операции по установке арки железнодорожной части Крымского моста.

Финансы Россияне стали закупаться валютой к Новому году Россияне стали активнее закупаться валютой перед Новым годом, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

Политика На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.

Экономика На торгах в США фондовые индексы обновили максимумы Американский промышленный индекс Dow Jones вырос на 116,48 пункта, индекс S&P 500 прибавил 4,34 пункта, а индекс электронной биржи Nasdaq повысился на 25,37 пункта.

Единоборства Василий Ломаченко: Бой с Теофимо Лопесом состоится в апреле Чемпион WBC, WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко, присутствовавший в прошлые выходные на поединке в нью-йоркском «Мэдисон Сквер Гарден», в котором 22-летний Теофимо Лопес отобрал пояс IBF у Ричарда Комми, рассказал в интервью, опубликованном на его официальном канале YouTube, о том, что увидел в этом поединке и когда планирует встретиться с Лопесом для выявления абсолютного чемпиона мира.

Общество Правительство утвердило новые правила экзамена на водительские права Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, первые положения начнут действовать уже в январе, основные вступят в силу 1 октября, сообщает «Ъ» со ссылкой на текст документа и на собеседника в аппарате правительства.

Авто АвтоВАЗ рассказал о главных новинках года Lada за 2019 год представила новые версий моделей в пяти семействах автомобилей марки – Granta, Largus, Vesta, Xray и 4x4.

Шоу-бизнес Дубовицкая рассказала о перспективах брака Петросяна Регина Дубовицкая в эфире телепрограммы «Секрет на миллион» иронически высказалась о перспективах семейной жизни Евгения Петросяна.

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