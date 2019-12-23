Политика

Газета.RuГазета.RuУкраина выразила протест из-за поездки Путина в Крым

Как отмечает МИД, Украина выражает протест из-за того, что визит Путина в Крым был якобы несогласованный. Также украинская сторона заявила, что Россия построила мост в Крым без согласия Украины и с грубым нарушением международных норм.
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с чего всё началось
МИД Украины выразил
 "решительный протест" в связи с запуском поездов по Крымскому мосту и посещением полуострова президентом России Владимиром Путиным.
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Киев выразил протест Москве из-за запуска поездов по Крымскому мосту

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