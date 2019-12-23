с чего всё началось

Как отмечает МИД, Украина выражает протест из-за того, что визит Путина в Крым был якобы несогласованный. Также украинская сторона заявила, что Россия построила мост в Крым без согласия Украины и с грубым нарушением международных норм.

Кино Хидео Кодзима выбрал 10 лучших фильмов 2019 года Известный геймдизайнер Хидео Кодзима составил свой список лучших фильмов 2019 года. Пять из них он расположил в произвольном порядке.

Кино Россиянам впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы» Телеканал "Россия" отреставрировал фильм режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" и впервые покажет новую версию киноленты в Full HD качестве.

Происшествия Четверо офицеров СБУ Украины убиты в Закарпатье По информации украинских СМИ, оперативная группа СБУ выполняла задание трафику контрабанды через так называемый "частный участок" границы Украины с Венгрией и Румынией, где местные контрабандисты выкупили и построили множество частных домовладений непосредственно вдоль границы, через которые и осуществлялась контрабанда из Украины.

Политика Ротенберг раскрыл причины ночного звонка Путину о Крымском мосте Владелец компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг сообщил, что причиной ночного звонка президенту России Владимиру Путину стал доклад о завершении морской операции по установке арки железнодорожной части Крымского моста.

Хоккей Россия забросила девять шайб Словакии в заключительном матче перед МЧМ Молодёжная сборная России разгромила Словакию в заключительном контрольном матче перед стартующим 26 декабря в Чехии молодёжным чемпионатом мира 2020 года (9:1).

Политика Зюганов объяснил свои слова о досрочных президентских выборах Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал свои слова о том, что он не исключает возможности проведения досрочных выборов президента, сообщает сайт kp.ru.

Политика Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как одной фразой избавил республику от воров в законе и их устоев, велев им не заниматься своими делами в регионе.

Политика Посол США озвучил реакцию Европы на санкции по «Северному потоку-2» Американский посол в Берлине Ричард Гренелл, которого в Германии уже требовали признать персоной нон-грата за постоянные нападки в адрес немецкого руководства, заявил, что санкции Вашингтона против трубопровода "Северный поток-2" были введены в интересах ЕС, и многие страны Европы благодарны за них.

Политика Остановившийся из-за США «Северный поток-2» разрешили строить зимой Федеральное ведомство по геодезии и картографии Германии (BSH) разрешило оператору строительства газопровода «Северный поток-2», компании Nord Stream 2 AG, проводить работы зимой, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оператора.

Политика В ЕС раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту «Российская Федерация завершила строительство железнодорожного участка Крымского моста и открывает железнодорожное сообщение с Крымским полуостровом без согласия Украины», — говорится в сообщении.

Происшествия На оборонном заводе в Екатеринбурге произошел пожар Пожар произошел на оборонном заводе №9 (входит в корпорацию "Уралвагонзавод") в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб региона.

Происшествия Авария на тепловой сети произошла в иркутском Академгородке Прорыв тепловой сети произошёл вечером 23 декабря в районе Лермонтова, 126 в Иркутске, сообщается на странице оператора иркутских теплосетей в Facebook.