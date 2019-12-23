Политика

Газета.RuГазета.RuУкраина выразила протест из-за поездки Путина в Крым

Как отмечает МИД, Украина выражает протест из-за того, что визит Путина в Крым был якобы несогласованный. Также украинская сторона заявила, что Россия построила мост в Крым без согласия Украины и с грубым нарушением международных норм.
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с чего всё началось
МИД Украины выразил
 "решительный протест" в связи с запуском поездов по Крымскому мосту и посещением полуострова президентом России Владимиром Путиным.
РИА Новости11:21

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МИД Украины выразил протест России из-за открытия ж/д сообщения через Керченский пролив

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Поездка Путина в Крым на поезде возмутила Киев

Аргументы неделi. Крым10:40
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 18:36, Ашберн
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Forbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года

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Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано у побережья Канады

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Lenta.ru 14:46
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Четверо офицеров СБУ Украины убиты в Закарпатье

По информации украинских СМИ, оперативная группа СБУ выполняла задание трафику контрабанды через так называемый "частный участок" границы Украины с Венгрией и Румынией, где местные контрабандисты выкупили и построили множество частных домовладений непосредственно вдоль границы, через которые и осуществлялась контрабанда из Украины.
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Ротенберг раскрыл причины ночного звонка Путину о Крымском мосте

Владелец компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг сообщил, что причиной ночного звонка президенту России Владимиру Путину стал доклад о завершении морской операции по установке арки железнодорожной части Крымского моста.
РИА Новости 08:54
Хоккей

Россия забросила девять шайб Словакии в заключительном матче перед МЧМ

Молодёжная сборная России разгромила Словакию в заключительном контрольном матче перед стартующим 26 декабря в Чехии молодёжным чемпионатом мира 2020 года (9:1).
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Политика

Компартия Чехии призвала главу МИД к отставке из-за голосования по резолюции ООН о нацизме

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ТАСС 15:51
Происшествия

Прокурор запросил 3,5 года колонии для участника акции 27 июля

РИА Новости 11:34
Политика

Зюганов объяснил свои слова о досрочных президентских выборах

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал свои слова о том, что он не исключает возможности проведения досрочных выборов президента, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru вчера в 14:53
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Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как одной фразой избавил республику от воров в законе и их устоев, велев им не заниматься своими делами в регионе.
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Посол США озвучил реакцию Европы на санкции по «Северному потоку-2»

Американский посол в Берлине Ричард Гренелл, которого в Германии уже требовали признать персоной нон-грата за постоянные нападки в адрес немецкого руководства, заявил, что санкции Вашингтона против трубопровода "Северный поток-2" были введены в интересах ЕС, и многие страны Европы благодарны за них.
Российская газета вчера в 00:34
Политика

Остановившийся из-за США «Северный поток-2» разрешили строить зимой

Федеральное ведомство по геодезии и картографии Германии (BSH) разрешило оператору строительства газопровода «Северный поток-2», компании Nord Stream 2 AG, проводить работы зимой, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оператора.
Lenta.ru 07:26
Политика

В ЕС раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту

«Российская Федерация завершила строительство железнодорожного участка Крымского моста и открывает железнодорожное сообщение с Крымским полуостровом без согласия Украины», — говорится в сообщении.
RT на русском 14:49
Политика

Россия и Белоруссия согласуют пакет интеграции в ближайшие три дня

Согласование полного пакета интеграционных дорожных карт между Россией и Белоруссией будет завершено в ближайшее время.
Ридус 12:17
Происшествия

На оборонном заводе в Екатеринбурге произошел пожар

Пожар произошел на оборонном заводе №9 (входит в корпорацию "Уралвагонзавод") в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 15:47
Происшествия

Авария на тепловой сети произошла в иркутском Академгородке

Прорыв тепловой сети произошёл вечером 23 декабря в районе Лермонтова, 126 в Иркутске, сообщается на странице оператора иркутских теплосетей в Facebook.
ИрСити 06:46
Общество

Начальник первого отправившегося в Крым поезда опоздал на рейс

Начальник первого поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Крым опоздал на рейс, так как поздравлял президента России Владимира Путина с открытием железнодорожного движения на Крымском мосту.
Lenta.ru 16:49
Политика

Путин признался, что не пьет чай

Газета.Ru 10:21
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Названы способы остановить автомобиль при отказе тормозов

Автоэксперты рассказали, как действовать водителям в случае неожиданного отказа тормозной системы.
ToDay News Ufa 01:04
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Киев и Донбасс договорились об обмене пленными до конца года

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Глушаков: болельщикам надо молиться, чтобы Федун не продал «Спартак»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о владельце команды Леониде Федуне.
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«Салават Юлаев» одолел «Ак Барс» в вынесенном матче КХЛ

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Российская газета 11:52
Происшествия

Следователи проводят обыски в Федеральной таможенной службе

Следователи Следственного комитета РФ проводят обыски в Федеральной таможенной службе и в ее подразделениях.
ТАСС 05:57
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