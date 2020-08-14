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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Украина выразила сожаление о передаче Белоруссией задержанных россиян

Офис президента Украины выразил сожаление в связи с решением Белоруссии о передаче России ранее задержанных граждан РФ. Накануне 32 россиянина прибыли в Россию в рамках Минской конвенции о правовой помощи. 33-й задержанный остался в Белоруссии, так как имеет второе, белорусское гражданство.В источнике
С чего всё началось
"Безусловно, Республика Беларусь - независимое государство с собственной позицией, но украинская сторона ожидала более юридически корректного и взвешенного решения", - передает пресс-служба офиса президента в Telegram
.
Московский Комсомолец17:40
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РИА Новости

Украина выразила сожаление из-за передачи Белоруссией задержанных россиян

РИА Новости17:47
RT на русском

В офисе Зеленского оценили решение Белоруссии передать Москве россиян

RT на русском17:45
Коммерсантъ

Украина выразила сожаление о передаче Белоруссией задержанных россиян

Коммерсантъ17:24
Lenta.ru

Украина разочаровалась в решении Белоруссии вернуть россиян в Россию

Lenta.ru17:14
Комсомольская правда

Украина жалеет, что Белоруссия решила вернуть домой задержанных россиян

Комсомольская правдавчера в 16:57
РБК

Офис Зеленского заявил о сожалении из-за решения Минска отпустить россиян

РБКвчера в 16:44
Национальная служба новостей

В Украине выразили сожаление о передаче Белоруссией граждан России

Национальная служба новостейвчера в 16:33

Правительство Мишустина обогнало по доходам кабинет Медведева

В правительстве Мишустина 31 человек, а в кабинете Медведева было 32, поэтому средний семейный доход в расчете на одного члена правительства вырос по сравнению с 2018 годом еще сильнее — на 14%, до 66,2 млн руб. Так как состав кабинета изменился наполовину, 15 его членов отчитались о доходах, полученных еще до прихода в правительство — в других федеральных ведомствах или бизнесе.
Правительство Мишустина обогнало по доходам кабинет Медведева
РБКвчера в 15:48
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«Нацеливание» С-400 на F-16 в Турции вывело из себя конгресс США

Американские конгрессмены пришли в ярость из-за проведенных Турцией в июле испытаний российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» на американском истребителе четвертого поколения F-16 Fighting Falcon, сообщило Defense News.
«Нацеливание» С-400 на F-16 в Турции вывело из себя конгресс США
Известия17:27
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Певица Зарубина прокомментировала смерть Легкоступовой

Эстрадная певица Ольга Зарубина заявила Пятому каналу в пятницу, 14 августа, что сообщение о смерти ее близкой подруги, исполнительницы хита «Ягода-малина» Валентины Легкоступовой, шокировало ее и она буквально разрыдалась.
Известиявчера в 13:28
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СБ ООН отклонил резолюцию США по продлению оружейного эмбарго Ирана

Помпео отметил, что совет отклонил «разумную резолюцию по продлению 13-летнего оружейного эмбарго в отношении Ирана», а также открыл путь к тому, чтобы «крупнейшая в мире страна – спонсор терроризма продавала и покупала оружие».
Известия18:48
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Chery подняла цены на кроссоверы Chery Tiggo 4 и Tiggo 8 в РФ

В результате анализ цен на новые автомобили в России специалисты «Цена-Авто» выяснили, что в августе компания Chery увеличила стоимость некоторых комплектаций кроссоверов Tiggo 4 и Tiggo 8 на 10 тысяч рублей, то есть на 0,6 — 0,9% относительно прежней цены.
32CARS.ruвчера в 06:00
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Гинцбург оценил безопасность российской вакцины от коронавируса

Разработка российской вакцины от коронавирусной инфекции была проведена строго в соответствии с российским законодательством, а у протестировавших этот препарат добровольцев не наблюдается побочных эффектов.
RT на русскомвчера в 09:59

Задержанные в Беларуси 32 гражданина РФ вернулись на родину

"Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Республики Беларусь", - сообщили в Генпрокуратуре, подчеркнув, что передача задержанных граждан прошла в строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства РФ и РБ, а также в тесном взаимодействии органов прокуратуры двух стран.
Российская газетавчера в 13:15
1,1K

ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

По последним данным стало известно, что в соответствии с новыми требованиями Техрегламента Таможенного союза, автовладельцы теперь обязаны согласовывать в ГИБДД все конструктивные доработки своего транспорта.
32CARS.ruвчера в 15:02
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Индийские военные заявили о механических проблемах с российским Т-90

По заявлению обозревателя Хумы Сиддикви, в 2017 году во время соревнований по танковому биатлону в России индийские военные потерпели поражение из-за механических дефектов у резервного и основного танков Т-90, которые произведены в Российской Федерации.
ИнфоСМИвчера в 14:18
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Нурмагомедов заявил, что после боя с Гэтжи готов биться с Макгрегором

Чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве заявил, что после проведения титульного поединка с американцем Джастином Гэтжи готов снова встретиться с ирландцем Конором Макгрегором.
РИА Новостивчера в 06:00

Литва и Эстония договорились отказаться от электроэнергии с БелАЭС

Президенты Литвы и Эстонии Гитанас Науседа и Керсти Кальюлайд во время встречи договорились совместными усилиями добиваться единой позиции Балтийских стран в вопросе об отказе покупать электроэнергию с БелАЭС.
Коммерсантъ18:10
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