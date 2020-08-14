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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Украина выразила сожаление о передаче Белоруссией задержанных россиян

Офис президента Украины выразил сожаление в связи с решением Белоруссии о передаче России ранее задержанных граждан РФ. Накануне 32 россиянина прибыли в Россию в рамках Минской конвенции о правовой помощи. 33-й задержанный остался в Белоруссии, так как имеет второе, белорусское гражданство.В источнике
С чего всё началось
"Безусловно, Республика Беларусь - независимое государство с собственной позицией, но украинская сторона ожидала более юридически корректного и взвешенного решения", - передает пресс-служба офиса президента в Telegram
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Московский Комсомолец17:40
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RT на русском

В офисе Зеленского оценили решение Белоруссии передать Москве россиян

RT на русском17:45
РЕН ТВ

Решение Белоруссии отпустить россиян огорчило Украину

РЕН ТВ21:39
РИА Новости

Украина выразила сожаление из-за передачи Белоруссией задержанных россиян

РИА Новости17:47
Комсомольская правда

Последние новости на утро 15 августа 2020: Задержанные в Белоруссии россияне вернулись на Родину

Комсомольская правда00:13
Коммерсантъ

Украина выразила сожаление о передаче Белоруссией задержанных россиян

Коммерсантъ17:24
Lenta.ru

Украина разочаровалась в решении Белоруссии вернуть россиян в Россию

Lenta.ru17:14
РБК

Офис Зеленского заявил о сожалении из-за решения Минска отпустить россиян

РБКвчера в 16:44

NASA протестирует систему утилизации отходов человека

Политика минимизации отходов особенно актуальна для всех миссий за пределами МКС, поскольку длительные полеты автоматически означают необходимость обеспечения продовольственной безопасности и утилизации отходов (и это в условиях, когда свободное пространство внутри корабля на вес золота).
Fertilizer Daily13 августа в 05:31

Загитова набрала 51 балл на ЕГЭ по русскому языку

Российская фигуристка Алина Загитова, которая поступает на факультет журналистики в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), сдала Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 51 балл.
ФАНвчера в 10:02
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СБ ООН отклонил резолюцию США по продлению оружейного эмбарго Ирана

Помпео отметил, что совет отклонил «разумную резолюцию по продлению 13-летнего оружейного эмбарго в отношении Ирана», а также открыл путь к тому, чтобы «крупнейшая в мире страна – спонсор терроризма продавала и покупала оружие».
Известия18:48
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Украинского священника высадили из автобуса из-за «российской попсы»

«Никогда не мог бы подумать, что за то, что сделал замечание водителю за то, что в автобусе играет российская попса, меня выгнали из автобуса, и я вышел в Калуше в селе Вестовая, оттуда добрался благодаря добрым людям домой», — написал священник.
РБК00:20
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Предполагаемую дачу Лукашенко в России передумали продавать

О судьбе резиденции, которая числится на балансе белорусской госкомпании «Нафтан» и которую связывают с действующим президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщает издание «Собеседник».
Lenta.ruвчера в 06:18
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Сделано новое важное открытие об уране

Специалисты EML изучили свойства урана, встречающегося в естественных условиях окружающей среды, и сделали значительный прорыв в понимании того, как он переходит из одного состояния окисления в другое, переходя от водорастворимого соединения к стабильному минералу.
ГЛАС.RUвчера в 10:50

Самый высокий доход среди чиновников Кремля задекларировал Гарри Минх

Самый высокий доход среди среди чиновников Кремля по итогам 2019 года задекларировал полномочный представитель президента России в Госдуме Гарри Минх, заработавший 143,694 млн рублей.
БИЗНЕС Onlineвчера в 12:06
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Адвокат Ефремова прокомментировал документ с признанием актером вины

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе с телеканалом "360" высказался насчет публикации в СМИ снимка протокола допроса, в котором актер признается в управлении автомобилем в нетрезвом виде.
Газета.Ru21:40
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Челябинская область подошла ко второму этапу снятия ограничений

Первый вице-губернатор Ирина Гехт сообщила, что ситуация с распространением коронавируса в регионе улучшается, достигнуты и удерживаются показатели первого этапа снятия ограничений.
Эхо Москвы в Челябинске13 августа в 09:59
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Истребители МиГ-29 уничтожили два турецких F-16, три комплекса ПВО и систему РЭБ

Турецкая сторона отказывается комментировать потерю своих истребителей, средств ПВО, РЭБ и прочего, однако, судя по спутниковым снимкам, истребители МиГ-29 действительно устроили бомбардировку военной авиабазы турецких сил и сил Правительства национального единства.
Avia.pro18:36
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СК Белоруссии открыл уголовные дела о беспорядках в Брестской области

Управление Следственного комитета по Брестской области открыло уголовные дела по фактам массовых беспорядков, хулиганства и применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел в Бресте и Пинске в ночь с 10 на 11 августа, передает пресс-служба СК республики.
Газета.Ru17:55
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