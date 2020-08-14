Украина выразила сожаление о передаче Белоруссией задержанных россиян
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Офис президента Украины выразил сожаление в связи с решением Белоруссии о передаче России ранее задержанных граждан РФ. Накануне 32 россиянина прибыли в Россию в рамках Минской конвенции о правовой помощи. 33-й задержанный остался в Белоруссии, так как имеет второе, белорусское гражданство.В источнике
С чего всё началось
"Безусловно, Республика Беларусь - независимое государство с собственной позицией, но украинская сторона ожидала более юридически корректного и взвешенного решения", - передает пресс-служба офиса президента в Telegram
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Последние новости на утро 15 августа 2020: Задержанные в Белоруссии россияне вернулись на Родину
Комсомольская правда00:13