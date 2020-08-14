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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Украина выразила сожаление о передаче Белоруссией задержанных россиян

Офис президента Украины выразил сожаление в связи с решением Белоруссии о передаче России ранее задержанных граждан РФ. Накануне 32 россиянина прибыли в Россию в рамках Минской конвенции о правовой помощи. 33-й задержанный остался в Белоруссии, так как имеет второе, белорусское гражданство.В источнике
С чего всё началось
"Безусловно, Республика Беларусь - независимое государство с собственной позицией, но украинская сторона ожидала более юридически корректного и взвешенного решения", - передает пресс-служба офиса президента в Telegram
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Московский Комсомолец17:40
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Газета.Ru

В офисе Зеленского выразили сожаление о передаче Белоруссией россиян

Газета.Ru17:38
РЕН ТВ

Решение Белоруссии отпустить россиян огорчило Украину

РЕН ТВ21:39
РИА Новости

Украина выразила сожаление из-за передачи Белоруссией задержанных россиян

РИА Новости17:47
RT на русском

В офисе Зеленского оценили решение Белоруссии передать Москве россиян

RT на русском17:45
Комсомольская правда

Последние новости на утро 15 августа 2020: Задержанные в Белоруссии россияне вернулись на Родину

Комсомольская правда00:13
Коммерсантъ

Украина выразила сожаление о передаче Белоруссией задержанных россиян

Коммерсантъ17:24
РБК

Офис Зеленского заявил о сожалении из-за решения Минска отпустить россиян

РБКвчера в 16:44

Украинского священника высадили из автобуса из-за «российской попсы»

«Никогда не мог бы подумать, что за то, что сделал замечание водителю за то, что в автобусе играет российская попса, меня выгнали из автобуса, и я вышел в Калуше в селе Вестовая, оттуда добрался благодаря добрым людям домой», — написал священник.
РБК00:20
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Россиян могут полностью обеспечить вакциной от коронавируса за год

"Три предприятия, которые продолжают выпускать моноклональные антитела (а технология выпуска моноклональных антител очень совпадает с технологией выпуска этой вакцины), эти предприятия с нашей помощью адаптировали и перенесли на свою площадку нашу технологию", - сказал Гинцбург.
ТАСС01:01
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В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года

Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Игорь Николаев в комментарии «Ведомостям» допустил повторение в России кризиса 1998 года, ставшего следствием дефолта правительства перед кредиторами.
Lenta.ruвчера в 09:08
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Новосибирский губернатор: Корпус больницы №34 будет достроен

Главный врач ГКБ № 34 Владимир Ярохно сообщил губернатору, что с вводом нового лечебного корпуса значительно повысится качество и доступность медицинской помощи, будет в значительной степени ликвидирован дефицит лечебно-диагностического оборудования.
Российская газетавчера в 05:32
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