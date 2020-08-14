Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Украина выразила сожаление о передаче Белоруссией задержанных россиян

Офис президента Украины выразил сожаление в связи с решением Белоруссии о передаче России ранее задержанных граждан РФ. Накануне 32 россиянина прибыли в Россию в рамках Минской конвенции о правовой помощи. 33-й задержанный остался в Белоруссии, так как имеет второе, белорусское гражданство.В источнике
С чего всё началось
"Безусловно, Республика Беларусь - независимое государство с собственной позицией, но украинская сторона ожидала более юридически корректного и взвешенного решения", - передает пресс-служба офиса президента в Telegram
.
Московский Комсомолец17:40
Подробнее о событии
РИА Новости

Украина выразила сожаление из-за передачи Белоруссией задержанных россиян

РИА Новости17:47
RT на русском

В офисе Зеленского оценили решение Белоруссии передать Москве россиян

RT на русском17:45
Национальная служба новостей

В Украине выразили сожаление о передаче Белоруссией граждан России

Национальная служба новостейвчера в 16:33
Lenta.ru

Украина разочаровалась в решении Белоруссии вернуть россиян в Россию

Lenta.ru17:14
Комсомольская правда

Украина жалеет, что Белоруссия решила вернуть домой задержанных россиян

Комсомольская правдавчера в 16:57
РБК

Офис Зеленского заявил о сожалении из-за решения Минска отпустить россиян

РБКвчера в 16:44
Коммерсантъ

Украина выразила сожаление о передаче Белоруссией задержанных россиян

Коммерсантъ17:24

Группа лауреатов стипендии президента Белоруссии отказалась от наград

От своих званий и привилегий отказались сто стипендиатов, лауреатов, премиантов и дипломантов Специального фонда президента Белоруссии по поддержке талантливой молодежи и одаренных студентов и учащихся, следует из открытого письма, опубликованного 14 августа порталом Tut.by.
Группа лауреатов стипендии президента Белоруссии отказалась от наград
ИА Красная Веснавчера в 14:10

Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год

В 2018 году Владимир Путин заработал 8 млн 648 тыс. 353 руб. Годом ранее его задекларированный доход составлял 18 млн 728 тыс. 268 руб. — тогда президент продал земельный участок, средства с продажи были учтены в декларации.
Коммерсантъвчера в 12:10
3,9K

ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

По последним данным стало известно, что в соответствии с новыми требованиями Техрегламента Таможенного союза, автовладельцы теперь обязаны согласовывать в ГИБДД все конструктивные доработки своего транспорта.
32CARS.ruвчера в 15:02
736

Спартак — Ахмат 2:0

Московский "Спартак" одержал победу над грозненским "Ахматом" в матче 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ruвчера в 14:57

Правительство Мишустина обогнало по доходам кабинет Медведева

В правительстве Мишустина 31 человек, а в кабинете Медведева было 32, поэтому средний семейный доход в расчете на одного члена правительства вырос по сравнению с 2018 годом еще сильнее — на 14%, до 66,2 млн руб. Так как состав кабинета изменился наполовину, 15 его членов отчитались о доходах, полученных еще до прихода в правительство — в других федеральных ведомствах или бизнесе.
РБКвчера в 15:48
25

Индийские военные заявили о механических проблемах с российским Т-90

По заявлению обозревателя Хумы Сиддикви, в 2017 году во время соревнований по танковому биатлону в России индийские военные потерпели поражение из-за механических дефектов у резервного и основного танков Т-90, которые произведены в Российской Федерации.
ИнфоСМИвчера в 14:18
14

Суд арестовал 11 сотрудников вуза МВД на Ставрополье

По информации осведомленного источника, сотрудники ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России с января 2019 года по июль 2020 получали крупные взятки от студентов-заочников вуза за допуск к экзаменам и сдаче зачетов.
АТВмедиавчера в 03:30
368

Опрос показал недоверие российских врачей к вакцине от коронавируса

Москва, 14 августа 2020, 06:04 — REGNUM Только четверть российских врачей (24,5%) согласились сделать прививку от коронавируса, созданную в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.
REGNUMвчера в 23:04
3,5K

«Роснефть» зафиксировала 113 млрд рублей убытка за I полугодие

Чистый убыток компании "Роснефть", приходящийся на акционеров, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в январе - июне 2020 года составил 113 млрд рублей против прибыли в размере 325 млрд рублей годом ранее, чистая прибыль во втором квартале составила 43 млрд рублей.
ТАССвчера в 04:46
190

Названа допустимая норма употребления помидоров в день

Чтобы помидоры не оказывали пагубное воздействие на организм, рекомендуется съедать в сутки не больше 150–200 г. Дело в том, что в плодах содержатся органические вещества, провоцирующие обострения у аллергиков и людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
Evo-rus.comвчера в 10:13
45

SpaceX стала рекордсменом по скорости производства спутников: она строит по 120 аппаратов Starlink в месяц

Стало известно о том, что компания Илона Маска (Elon Musk) SpaceX осуществляет производство интернет-спутников Starlink с беспрецедентной для космической отрасли скоростью.
3DNews11 августа в 05:49
2

У футболиста Смолова украли часы за 300 тысяч евро в клубе Барселоны

После поединка "Сельты" с "Эспаньолом" в последнем туре Примеры Смолов вместе с друзьями отдыхал в ночном клубе Барселоны, где группа молодых людей украла у Смолова часы, стоимость которых оценивается в 300 тысяч евро.
Vprognoze.ru13 августа в 03:41
7