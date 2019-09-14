Футбол

Советский спортСоветский спортУкраина взяла верх над Литвой в матче квалификации Евро-2020

Украина — Литва
2 – 0
2-й тайм
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Металлист»
Руслан Малиновский
29′
54′
Арвидас Новиковас
Тарас Степаненко
56′
57′
Артурас Жулпа
Руслан Малиновский
58′
Марлос
Евгений Коноплянка
59′
62′
Витаутас Андрюшкявичус
Домантас Шимкус
Андрей Ярмоленко
Виктор Цыганков
64′
73′
Паулюс Голубицкас
Юстас Ласицкас
Тарас Степаненко
Сергей Сидорчук
73′
77′
Каролис Лаукжямис
Дейвидас Матулевичус
2 фото
В следующем матче турнира Украина на своем поле сыграет против Португалии, а Литва дома встретится с Сербией.
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Украина взяла верх над Литвой в матче квалификации Евро-2020

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