Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом, сообщил пресс-центр командования воздушных сил ВСУ со ссылкой на Государственную авиационную службу. Речь идет о казахской авиакомпании "Euro-Asia Air", самолет которой пролетел над Крымом 8 августа.

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом

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