Политика
РИА НовостиУкраина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом, сообщил пресс-центр командования воздушных сил ВСУ со ссылкой на Государственную авиационную службу. Речь идет о казахской авиакомпании "Euro-Asia Air", самолет которой пролетел над Крымом 8 августа.
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Происшествия
Названы возможные причины крушения самолета в Алма-Ате
Здоровье
Нарколог рассказал об опасности приема таблеток после алкоголя
Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн рассказал, что большинство лекарств запрещено совмещать с алкоголем.
Происшествия
Место покушения на главу района под Воронежем сняли на видео
Здоровье
В Роспотребнадзоре предупредили об опасности денежных купюр
Эксперты отмечают, что бумажные купюры являются "рассадником инфекций", и вирус гриппа остается на них до двух недель.
Кино
Продюсер и режиссер рассказали «РГ» о фильме «Союз Спасения»
Спорт
РУСАДА направило в WADA уведомление о несогласии с санкциями
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) направило во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уведомление о несогласии с санкциями в отношении российского спорта.
Религия
В РПЦ изменили правила крещения детей
В Русской православной церкви (РПЦ) по решению Синода исключили ограничения в таинствах и поминовении для людей с именами святых любых православных церквей мира или созвучными им.
Политика
Россия и Украина обнулят взаимные претензии с 1 января
Россия и Украина с 1 января 2020 года обнулят взаимные претензии и снимут аресты имущества в счет решений по судебным искам, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».
Общество
Песков опроверг версию о теракте в Магнитогорске год назад
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что версия теракта в качестве причины трагедии в Магнитогорске год назад - это слухи: информация не соответствует действительности, был взрыв газа.
Происшествия
Пассажир рассказал об инциденте с самолетом в Шереметьево
Пассажир самолета авиакомпании "Аэрофлот", выкатившегося на грунт в московском аэропорту Шереметьево, рассказал телеканалу "360" о случившемся.
Происшествия
Задержан водитель попавшего в ДТП под Липецком автобуса
Водитель рейсового автобуса, попавшего в ДТП в четверг, 26 декабря, в Липецкой области, задержан, передаёт пресс-служба областного УМВД.
Общество
Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Марком Захаровым
РИА Новости / Владимир Астапкович Народную артистку СССР, худрука театра "Современник" Галину Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с могилой знаменитого режиссера Марка Захарова.
Единоборства
Джексон назвал себя фанатом Федора Емельяненко
41-летний американский боец смешанного стиля Куинтон Джексон, который 29 декабря выйдет в Японии в октагон против Федора Емельяненко, назвал себя на посвященной турниру Bellator, в рамках которого и состоится поединок, пресс-конференции фанатом российского бойца.
Происшествия
Очевидцы сообщили детали крушения самолета в Казахстане
Пассажирка самолета авиакомпании Bek Air, потерпевшего крушение в Казахстане, рассказала порталу Tengrinews.kz о происшествии.
Наука
Ученые: забывчивость и время суток связаны
Проводя эксперименты на мышах, ученые заметили, как грызуны в разное время суток определяют объект, который был показан им ранее.
Экономика
Forbes назвал самого успешного миллиардера десятилетия в России
Лидером среди российских миллиардеров по росту состояния за уходящее десятилетие стал совладелец компании «Новатэк» Леонид Михельсон, сообщает 27 декабря Forbes.
Армия и оружие
«Безупречная служба»: Индия прощается с истребителем МиГ-27
Как отмечает местное издание Livemint, вышедшее с "прощальным" материалом, будучи приобретенным в 1980-х годах в СССР, самолет доказал свою ценность в различных операциях, в том числе в Каргиле: Истребитель-бомбардировщик МиГ-27, названный в Индии "Бахадуром", имеет безупречный послужной список за более чем три десятилетия славного боевого дозора на благо нации.
Общество
Минтруд потребовал обосновать выходной 31 декабря
Перенос рабочего дня с 31 на 28 декабря в 41 субъекте РФ парализовал работу чиновников половины страны.
Политика
Лавров увидел цинизм в санкциях США против «Северного потока-2»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью «РИА Новости», что включение санкций против газопровода «Северный поток-2» в оборонный бюджет США является вмешательством в дела европейского бизнеса.
Политика
В Раде увидели выгоду для Украины в запуске поездов по Крымскому мосту
Строительство Крымского моста через Керченский пролив, который соединил Крым с Кубанью, а также недавний запуск железнодорожного сообщения по нему играет на руку Украине.
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Политика
Мэр Херсона возмутился высказыванием Путина о русском Причерноморье
Высказывание президента России Владимира Путина об исконно русских землях Причерноморья вызвало острую реакцию мэра Херсона Владимира Николаенко, сообщила 26 декабря пресс-служба администрации города.
Футбол
Бакаев признался, что ему стыдно за результаты «Спартака»
Футболист московского "Спартака" Зелимхан Бакаев рассказал о своей реакции на результаты команды в первой части сезона.
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов выиграли чемпионат России в танцах на льду
Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золото проходящего в Красноярске чемпионата России по фигурному катанию в танцах на льду.
Политика
Минфин США рассекретит основания для санкций в отношении Дерипаски
Минфин США планирует рассекретить материалы, на основании которых были введены санкции против бизнесмена Олега Дерипаски в 2018 году, сообщает РБК со ссылкой на материалы суда округа Колумбия.
Происшествия
Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы
В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей.
Кино
Все поддержанные Минкультом фильмы собрали за год меньше «Короля Льва»
Все фильмы, поддержанные Министерством культуры России, за год собрали меньше нового «Короля Льва».
Здоровье
График работы госучреждений Москвы в новогодние каникулы изменится
В Москве в период новогодних праздников, с 1 по 8 января, изменится график работы государственных учреждений.