Политика

РИА НовостиРИА НовостиУкраина взыскала первый штраф за полет над Крымом

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом, сообщил пресс-центр командования воздушных сил ВСУ со ссылкой на Государственную авиационную службу. Речь идет о казахской авиакомпании "Euro-Asia Air", самолет которой пролетел над Крымом 8 августа.
Читать в источнике
Комментировать49

Подробнее о событии

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом

РИА Новости03:15

Авиакомпания Казахстана заплатила Украине штраф за полет над Крымом

РИА Новости Крым04:18

Украина взыскала с авиакомпании штраф за полёт над Крымом

RT на русском03:55

Авиакомпанию из Казахстана наказали за полеты над Крымом

Аргументы неделi. Крым04:31

Киев взыскал первый штраф в размере $6 тысяч за полет над Крымом

Газета.Ru03:19

Казахская авиакомпания заплатила штраф за полеты над Крымом

Krym.News04:31

Украина начала штрафовать авиакомпании за полеты над Крымом

Московский Комсомолец04:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 04:38, Ашберн
Происшествия

Названы возможные причины крушения самолета в Алма-Ате

Телеканал 360° 04:18
Здоровье

Нарколог рассказал об опасности приема таблеток после алкоголя

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн рассказал, что большинство лекарств запрещено совмещать с алкоголем.
Известия 00:06
Происшествия

Место покушения на главу района под Воронежем сняли на видео

Вести.Ru вчера в 04:54
Здоровье

В Роспотребнадзоре предупредили об опасности денежных купюр

Эксперты отмечают, что бумажные купюры являются "рассадником инфекций", и вирус гриппа остается на них до двух недель.
Саратов 24 вчера в 06:26
Кино

Продюсер и режиссер рассказали «РГ» о фильме «Союз Спасения»

Российская газета 25 декабря в 11:49
Спорт

РУСАДА направило в WADA уведомление о несогласии с санкциями

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) направило во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уведомление о несогласии с санкциями в отношении российского спорта.
Известия 04:16
Религия

В РПЦ изменили правила крещения детей

В Русской православной церкви (РПЦ) по решению Синода исключили ограничения в таинствах и поминовении для людей с именами святых любых православных церквей мира или созвучными им.
RT на русском 01:55
Политика

Россия и Украина обнулят взаимные претензии с 1 января

Россия и Украина с 1 января 2020 года обнулят взаимные претензии и снимут аресты имущества в счет решений по судебным искам, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».
Коммерсантъ 03:20
Общество

Песков опроверг версию о теракте в Магнитогорске год назад

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что версия теракта в качестве причины трагедии в Магнитогорске год назад - это слухи: информация не соответствует действительности, был взрыв газа.
РИА Новости 04:18
Происшествия

Пассажир рассказал об инциденте с самолетом в Шереметьево

Пассажир самолета авиакомпании "Аэрофлот", выкатившегося на грунт в московском аэропорту Шереметьево, рассказал телеканалу "360" о случившемся.
РИА Новости 03:09
Происшествия

Задержан водитель попавшего в ДТП под Липецком автобуса

Водитель рейсового автобуса, попавшего в ДТП в четверг, 26 декабря, в Липецкой области, задержан, передаёт пресс-служба областного УМВД.
RT на русском 04:22
Общество

Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Марком Захаровым

РИА Новости / Владимир Астапкович Народную артистку СССР, худрука театра "Современник" Галину Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с могилой знаменитого режиссера Марка Захарова.
РЕН ТВ 04:15
Общество

Трамп пошутил после удаления сцены с его участием из «Один дома 2»

РБК 04:26
Единоборства

Джексон назвал себя фанатом Федора Емельяненко

41-летний американский боец смешанного стиля Куинтон Джексон, который 29 декабря выйдет в Японии в октагон против Федора Емельяненко, назвал себя на посвященной турниру Bellator, в рамках которого и состоится поединок, пресс-конференции фанатом российского бойца.
ProstoProSport 02:43
Происшествия

Очевидцы сообщили детали крушения самолета в Казахстане

Пассажирка самолета авиакомпании Bek Air, потерпевшего крушение в Казахстане, рассказала порталу Tengrinews.kz о происшествии.
РБК 01:21
Наука

Ученые: забывчивость и время суток связаны

Проводя эксперименты на мышах, ученые заметили, как грызуны в разное время суток определяют объект, который был показан им ранее.
Волгоградская правда вчера в 13:36
Экономика

Forbes назвал самого успешного миллиардера десятилетия в России

Лидером среди российских миллиардеров по росту состояния за уходящее десятилетие стал совладелец компании «Новатэк» Леонид Михельсон, сообщает 27 декабря Forbes.
REGNUM 04:10
Армия и оружие

«Безупречная служба»: Индия прощается с истребителем МиГ-27

Как отмечает местное издание Livemint, вышедшее с "прощальным" материалом, будучи приобретенным в 1980-х годах в СССР, самолет доказал свою ценность в различных операциях, в том числе в Каргиле: Истребитель-бомбардировщик МиГ-27, названный в Индии "Бахадуром", имеет безупречный послужной список за более чем три десятилетия славного боевого дозора на благо нации.
Военное обозрение вчера в 19:40
Общество

Минтруд потребовал обосновать выходной 31 декабря

Перенос рабочего дня с 31 на 28 декабря в 41 субъекте РФ парализовал работу чиновников половины страны.
Уралинформбюро вчера в 23:40
Политика

Лавров увидел цинизм в санкциях США против «Северного потока-2»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью «РИА Новости», что включение санкций против газопровода «Северный поток-2» в оборонный бюджет США является вмешательством в дела европейского бизнеса.
РБК 03:31
Политика

В Раде увидели выгоду для Украины в запуске поездов по Крымскому мосту

Строительство Крымского моста через Керченский пролив, который соединил Крым с Кубанью, а также недавний запуск железнодорожного сообщения по нему играет на руку Украине.
REGNUM 00:18
Экономика

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Ведомости 25 декабря в 16:54
Происшествия

В ростовском аэропорту экстренно сел самолет Багдад–Минск

Известия 03:34
Политика

Мэр Херсона возмутился высказыванием Путина о русском Причерноморье

Высказывание президента России Владимира Путина об исконно русских землях Причерноморья вызвало острую реакцию мэра Херсона Владимира Николаенко, сообщила 26 декабря пресс-служба администрации города.
REGNUM вчера в 23:54
Футбол

Бакаев признался, что ему стыдно за результаты «Спартака»

Футболист московского "Спартака" Зелимхан Бакаев рассказал о своей реакции на результаты команды в первой части сезона.
РИА Новости 03:34
Фигурное катание

Синицина и Кацалапов выиграли чемпионат России в танцах на льду

Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золото проходящего в Красноярске чемпионата России по фигурному катанию в танцах на льду.
РИА Новости 04:08
Политика

Минфин США рассекретит основания для санкций в отношении Дерипаски

Минфин США планирует рассекретить материалы, на основании которых были введены санкции против бизнесмена Олега Дерипаски в 2018 году, сообщает РБК со ссылкой на материалы суда округа Колумбия.
Коммерсантъ 00:37
Происшествия

Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей.
REGNUM 04:15
Кино

Все поддержанные Минкультом фильмы собрали за год меньше «Короля Льва»

Все фильмы, поддержанные Министерством культуры России, за год собрали меньше нового «Короля Льва».
Lenta.ru 01:32
Здоровье

График работы госучреждений Москвы в новогодние каникулы изменится

В Москве в период новогодних праздников, с 1 по 8 января, изменится график работы государственных учреждений.
REGNUM вчера в 04:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное