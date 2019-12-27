Политика
Lenta.ruУкраина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом. Информацию об этом опубликовал пресс-центр командования воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ). Штраф был наложен на казахстанскую компанию Euro-Asia Air, воздушное судно которой 8 августа 2019 года выполнило полет над Крымом.
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Происшествия
Опубликованы списки выживших в авиакатастрофе в Казахстане
Международный аэропорт Алма-Аты опубликовал предварительный список выживших пассажиров самолета Fokker-100 авиакомпании Beak Air, выполнявшего рейс Алма-Ата — Нурсултан.
Шоу-бизнес
Орлова рассказала о попытке помириться с Шепелевым ради сына Фриске
Певица Ольга Орлова, крестная мать сына покойной Жанны Фриске, рассказала о попытках помириться с Дмитрием Шепелевым.
Политика
Зеленский уволил главу ГБР Украины Романа Трубу
Указ об освобождении главы Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Романа Трубы от занимаемой должности подписал украинский президент Владимир Зеленский.
Шоу-бизнес
Иван Телегин веселится с друзьями на фоне развода с Пелагеей
Известный хоккеист пока ещё не прокомментировал развод с Пелагеей, а также свои новые отношения, зато в социальных сетях показывает, как проводит время на вечеринках с друзьями.
Космос
При долгом пребывании на МКС у экипажа утолщается сетчатка глаза
Политика
Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русских землях
Мэр Херсона Владимир Николаенко и депутаты городского совета ответили президенту России Владимиру Путину на слова о том, что юг Украины и в частности Причерноморье — это исконно русские территории.
Политика
Россия не стремится к конфронтации с США, заявил Лавров
Россия не стремится к конфронтации с США, но будет адекватно отвечать на агрессивные выпады Вашингтона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.
Происшествия
Дед Мороз умер во время утренника в детском саду
Происшествия
Избитую тетей девочку из Ингушетии выписали из московской больницы
Семилетнюю Аишу Ажигову из Ингушетии, которая несколько месяцев проходила лечение в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве после избиения тетей, 25 декабря выписали из больницы.
Общество
Песков счел слухами версию о теракте в Магнитогорске
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что версия о теракте в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошел взрыв в жилом доме, является слухом, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Энергетика
Новак допустил выход России из соглашения ОПЕК+ в 2020 году
С 1 января 2020 года страны ОПЕК+ должны до апреля держать объемы добычи нефти на уровне, меньшем на 1,7 млн баррелей в сутки уровня октября 2018 года, плюс Саудовская Аравия дополнительно снизит свою добычу на 400 тыс. б/с.
Спорт
Глава Федерации дзюдо Японии не хотел бы драться с Путиным
Глава Олимпийского комитета Японии и Федерации дзюдо Японии Ясухиро Ямасита заявил, что не хотел бы драться с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА "Новости".
Политика
Закон о вероисповедании рассорил общество в Черногории
Парламент Черногории всё же утвердил закон о свободе вероисповедания, несмотря на массовые протесты в стране.
Происшествия
Найдено обезглавленное тело жаловавшегося на росгвардейцев омича
По данным местных СМИ, обезглавленное тело мужчины обнаружили на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей улицы.
Армия и оружие
Борисов видит хороший экспортный потенциал у танка «Армата»
Комплексы ПВО С-350, С-400, С-500 и "Бук-М3", самолеты "Сухого", а в будущем и бронетехника на платформе "Армата" обладают наибольшим экспортным потенциалом среди разработанных в России вооружений.
Политика
В России назвали завистью заявление США о запуске поездов в Крым
Армия и оружие
Новую украинскую установку испытали водой
Общество
Первый пассажирский поезд прибыл в Симферополь из Москвы
Первый пассажирский поезд «Таврия» прибыл из Москвы на конечную станцию в Симферополь. Состав пересек Керченский пролив по Крымскому мосту.
Единоборства
Александр Емельяненко ответил назвавшему его мертвым брату
Накануне Федор Емельяненко заявил, что для него брат Александр "мертв", но он молится за то, чтобы тот снова стал живым.
Общество
Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет
Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
Политика
Борисов назвал единственное достижение космической отрасли в 2019 году
Ракетно-космическая отрасль России «находится в непростой ситуации», ее единственным достижением в уходящем году стала безаварийность пусков, заявил вице-премьер Юрий Борисов.
Общество
Песков объяснил высокие траты Москвы на Новый год
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения в СМИ о высоких затратах Москвы на городские украшения к Новому году и празднования, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Футбол
Роналду назвал главный свой трофей и лучший гол за карьеру
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отметил, что победа на Евро-2016 в составе сборной Португалии является для него самой значимой в карьере.
Общество
Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Экономика
Минтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году
Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров за 2019 год вырос на 1,1 тыс. рублей.
Происшествия
В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски
В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.