Политика

КоммерсантъКоммерсантъУкраина впервые взыскала штраф за полет над Крымом

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом, сообщило командование воздушных сил страны со ссылкой на государственную авиационную службу в Facebook. Сумма штрафов в отношении российских авиакомпаний, осуществляющих перелеты на полуостров, достигла около $560 млн.
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В России оценили ситуацию со штрафом за полеты над Крымом

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Найдено обезглавленное тело жаловавшегося на росгвардейцев омича

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Кабмин Украины упростил получение гражданства для воевавших в Донбассе

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Судно-контейнеровоз Songa Iridium, ходящее под флагом Либерии, при проходе через Босфор врезалось в набережную в районе Румели Хисары в Стамбуле.
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Вера Брежнева показала нежное фото с Меладзе

Несколько месяцев назад Вера Брежнева удалила почти все совместные с мужем снимки, после этого композитора заподозрили в изменах.
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Назван самый популярный смартфон в России

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CAS может ужесточить санкции WADA в отношении России

Спортивный арбитражный суд (CAS) может ужесточить санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России после разбирательств, передает РИА "Новости".
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Галину Волчек похоронят рядом с Марком Захаровым

Галина Волчек умерла 26 декабря в больнице. 19 декабря ей исполнилось 86 лет, четыре дня спустя ее госпитализировали с заболеванием легких.
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В Роспотребнадзоре предупредили об опасности денежных купюр

Эксперты отмечают, что бумажные купюры являются "рассадником инфекций", и вирус гриппа остается на них до двух недель.
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Автоновости дня 25 декабря в 02:45
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Британский посол назвал Россию увлекательной, энергичной и теплой

Британский посол в Москве Лори Бристоу описал Россию в трех словах: энергичная, увлекательная и теплая.
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Депутат Рады заявил, что из-за Крымского моста Кубань стала «ближе»

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В одном из тематических Интернет-пабликов соцсети ВКонтакте было обнародовано видео, на котором запечатлены последствия страшной смертельной аварии под Пензой.
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