Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом, сообщило командование воздушных сил страны со ссылкой на государственную авиационную службу в Facebook. Сумма штрафов в отношении российских авиакомпаний, осуществляющих перелеты на полуостров, достигла около $560 млн.

Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом

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