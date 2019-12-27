Политика
КоммерсантъУкраина впервые взыскала штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом, сообщило командование воздушных сил страны со ссылкой на государственную авиационную службу в Facebook. Сумма штрафов в отношении российских авиакомпаний, осуществляющих перелеты на полуостров, достигла около $560 млн.
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Политика
Шойгу объявил 31 декабря выходным в Вооруженных силах РФ
Минобороны приняло решение сделать 31 декабря 2019 года выходным днем в Вооруженных силах РФ.
Общество
Синоптик предупредил о «барической пиле» в Москве на Новый год
"Барическая пила" — это форма графика, когда давление меняется достаточно резко от высоких значений к низким, потом снова к высоким и снова к низким", — пояснил он.
Происшествия
Пассажирский самолет упал в Казахстане
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Футбол
Егоров ушел с поста главы департамента судейства и инспектирования РФС
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров покидает свой пост.
Экономика
ЦБ попросил банки сообщать клиентам о блокировке счетов налоговиками
Банк России рекомендовал банкам информировать клиентов о приостановлении операций по их счетам по решению налогового органа незамедлительно после получения постановления о блокировке, говорится в методических рекомендациях за подписью зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина.
Единоборства
Емельяненко рассказал, почему согласился на бой с Кадыровым
Александр Емельяненко рассказал, почему согласился провести бой с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Футбол
Бакаев признался, что ему стыдно за результаты «Спартака»
Футболист московского "Спартака" Зелимхан Бакаев рассказал о своей реакции на результаты команды в первой части сезона.
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Синод Русской православной церкви отменил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена.
Здоровье
В Самаре геям и проституткам запретили быть донорами крови
В Самаре на сайте областной станции переливания крови разместили информацию, которая поясняет, кто не может стать донором.
Политика
Кабмин Украины упростил получение гражданства для воевавших в Донбассе
Правительство Украины приняло решение, которое позволит упростить процедуры получения гражданства страны иностранцами, воевавшими в Донбассе против сил самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Происшествия
Сухогруз врезался в набережную в Стамбуле при проходе Босфора
Судно-контейнеровоз Songa Iridium, ходящее под флагом Либерии, при проходе через Босфор врезалось в набережную в районе Румели Хисары в Стамбуле.
Наука
ВИЧ воздействует на мозг ребенка даже в случае раннего начала лечения
Вирус иммунодефицита человека негативно воздействует на головной мозг зараженного ребенка даже в тех случаях, когда противовирусная терапия стартовала в раннем детстве.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева показала нежное фото с Меладзе
Несколько месяцев назад Вера Брежнева удалила почти все совместные с мужем снимки, после этого композитора заподозрили в изменах.
Гаджеты
Назван самый популярный смартфон в России
Предпочтение отдавалось давно знакомым всем производителям: Samsung, Apple, Huawei, Honor и Xiaomi (8 на 10 проданных смартфонов были этой фирмы).
Политика
Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русских землях
Мэр Херсона Владимир Николаенко и депутаты городского совета ответили президенту России Владимиру Путину на слова о том, что юг Украины и в частности Причерноморье — это исконно русские территории.
Музыка
Валерий Сюткин посвятил клип ушедшим в 2019 году знаменитостям
Политика
Посольство США предложило решение проблемы границы в Донбассе
12 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала «1+1» о том, что он хочет изменить Минские соглашения в части контроля над границей с Россией на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.
Спорт
CAS может ужесточить санкции WADA в отношении России
Спортивный арбитражный суд (CAS) может ужесточить санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России после разбирательств, передает РИА "Новости".
Общество
Галину Волчек похоронят рядом с Марком Захаровым
Галина Волчек умерла 26 декабря в больнице. 19 декабря ей исполнилось 86 лет, четыре дня спустя ее госпитализировали с заболеванием легких.
Здоровье
В Роспотребнадзоре предупредили об опасности денежных купюр
Эксперты отмечают, что бумажные купюры являются "рассадником инфекций", и вирус гриппа остается на них до двух недель.
Происшествия
В Ростове-на-Дону пенсионерка осуждена за пособничество боевикам
Женщина признана виновной в пособничестве боевикам. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.
Авто
Русский Tesla Cybertruck выставили на продажу
Русский Tesla Cybertruck, построенный в Москве авторами YouTube-канала «Пушка Гараж», продают на «Авто.ру».
Общество
Британский посол назвал Россию увлекательной, энергичной и теплой
Британский посол в Москве Лори Бристоу описал Россию в трех словах: энергичная, увлекательная и теплая.
Политика
Депутат Рады заявил, что из-за Крымского моста Кубань стала «ближе»
Происшествия
Опубликовано видео с места страшной смертельной аварии под Пензой
В одном из тематических Интернет-пабликов соцсети ВКонтакте было обнародовано видео, на котором запечатлены последствия страшной смертельной аварии под Пензой.