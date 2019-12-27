Политика

Lenta.ruLenta.ruУкраина взыскала первый штраф за полет над Крымом

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом. Информацию об этом опубликовал пресс-центр командования воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ). Штраф был наложен на казахстанскую компанию Euro-Asia Air, воздушное судно которой 8 августа 2019 года выполнило полет над Крымом.
Читать в источнике
Комментировать693
с чего всё началось
«В отличие от российских авиалиний, которые ежедневно совершают около ста взлетов-посадок в Крыму и упорно не выплачивают штрафы, казахские авиалинии признали свою вину и добровольно оплатили эти средства», — говорится
 в сообщении службы.
Компания05:50

Подробнее о событии

В Крыму отреагировали на штрафы от Киева за полеты над полуостровом

РИА Новости Крым10:08

Украине впервые выплатили штраф за полеты над Крымом

РБК05:06

В Крыму прокомментировали желание Украины штрафовать авиакомпании за полеты над полуостровом

КП - Крым05:45

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом

Газета.Ru07:39

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом

РИА Новости08:24

Украина оштрафовала авиаперевозчика Казахстана за полет над Крымом

ИА Крыминформ04:32

Украина взыскала с авиакомпании штраф за полёт над Крымом

RT на русском03:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 13:45, Ашберн
Общество

Суд объявил Батурину в розыск по делу о клевете

РБК 09:24
Экономика

Украина заявила о получении от «Газпрома» пяти миллиардов долларов

В общей сложности Украина получила от «Газпрома» пять миллиардов долларов, которые ей положены по решению Стокгольмского арбитража.
Lenta.ru 12:48
Происшествия

В Алматы разбился пассажирский самолет

Коммерсантъ 09:00
Гаджеты

Российская компания представила концепт смартфона будущего

Российский бренд Caviar создал концепт идеального смартфона следующего десятилетия — «Сверхтелефона».
АБН вчера в 07:22
Политика

США назвали способ избежать санкций за «Северный поток-2»

Компании-подрядчики «Северного потока-2» смогут избежать санкций США, если они прекратят работы до 20 января 2020 года.
Lenta.ru 12:41
Общество

Москвичку уволили из полиции за подписку на Навального

Сотрудница московской конной полиции Татьяна Зима рассказала, что ее уволили за подписку на Instagram оппозиционера Алексея Навального.
Примечания 09:16
Шоу-бизнес

Евгений Петросян: «Понял, что не могу уже больше молчать»

Суть событий 01:29
Происшествия

Дед Мороз умер на утреннике в детском саду

Оka.fm 04:00
Экономика

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Ведомости 25 декабря в 16:54
Технологии

В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений

В новой версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появится функция исчезающих сообщений.
Газета.Ru 12:22
Общество

Пенсионный фонд судится с Расторгуевым

Пенсионный фонд Москвы подал в арбитражный суд на лидера группы "Любэ" Николая Расторгуева, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 05:54
Общество

Сергей Зверев пожаловался в ЕСПЧ после штрафа за пикет

Новые Известия 11:44
Кино

В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый персонаж Палыч

Discover24 03:14
Происшествия

Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

REGNUM 04:15
Политика

Зеленский уволил с военной службы бывшего главу СБУ Грицака

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился уволить с военной службы бывшего главу Службы безопасности Украины Василия Грицака и отправить его в запас.
ФАН 13:32
Футбол

Клопп ответил на вопрос, может ли «Ливерпуль» побить рекорд «Арсенала»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о том, может ли его команда побить рекорд «Арсенала» в виде 49 матчей Премьер-лиги без поражений.
Евро-футбол.ру 11:16
Технологии

VR-перчатки Teslasuit позволят чувствовать виртуальные объекты

News.ru 02:25
Футбол

«Милан» объявил о возвращении Златана

Российская газета 13:35
Политика

Германия отказала Украине в оказании военной помощи

Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что Украина попросила Германию о военной поддержке, однако получила отказ, передает RT.
Газета.Ru 13:04
Культура

Песня из сериала «Ведьмак» стала главным мемом Рунета в декабре

Экономика сегодня вчера в 02:00
Здоровье

Назвали болезни, при которых нельзя употреблять алкоголь

Московский гастроэнтеролог Алексей Парамонов сообщил о заболеваниях, при которых категорически запрещено распитие спиртного даже в самых малых дозах — пишет «АиФ».
SMINEWS в Подольске 25 декабря в 15:18
Хоккей

Майоне вернулся в рижское «Динамо»

Sports.ru 13:05
Происшествия

Спасение младенца после авиакатастрофы в Казахстане попало на видео

Lenta.ru 13:40
Авто

Skoda объявила скидки на свои автомобили в январе

Car.ru вчера в 05:30
Футбол

Егоров подал в отставку с поста главы судейского департамента РФС

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров подал в отставку со своего поста по собственному желанию.
News.ru 06:25
Политика

Киев хочет в феврале запустить телеканал для жителей Донбасса

Министерство культуры планирует запустить в феврале 2020 года украинский канал, ориентированный на жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, сообщил первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук.
РИА Новости 12:27
Происшествия

Дело о покушении на главу района Воронежской области передали в Москву

РБК вчера в 16:37
Культура

На российское ТВ попал еще один украинский сериал

На российское ТВ попал еще один украинский сериал Российский телеканал СТС покажет один из наиболее популярных украинских сериалов 2019 года — «Папик» студии «Квартал-95», основанной нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским.
Коммерсантъ вчера в 09:48
Здоровье

В Роспотребнадзоре предупредили об опасности денежных купюр

Эксперты отмечают, что бумажные купюры являются "рассадником инфекций", и вирус гриппа остается на них до двух недель.
Саратов 24 вчера в 06:26
Общество

Песков назвал версию о теракте в Магнитогорске год назад слухами

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что версия теракта в качестве причины трагедии в Магнитогорске год назад - это слухи: информация не соответствует действительности, был взрыв газа.
РИА Новости 04:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное