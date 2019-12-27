Политика
Lenta.ruУкраина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом. Информацию об этом опубликовал пресс-центр командования воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ). Штраф был наложен на казахстанскую компанию Euro-Asia Air, воздушное судно которой 8 августа 2019 года выполнило полет над Крымом.
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«В отличие от российских авиалиний, которые ежедневно совершают около ста взлетов-посадок в Крыму и упорно не выплачивают штрафы, казахские авиалинии признали свою вину и добровольно оплатили эти средства», — говорится в сообщении службы.Компания05:50
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