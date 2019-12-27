с чего всё началось

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом. Информацию об этом опубликовал пресс-центр командования воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ). Штраф был наложен на казахстанскую компанию Euro-Asia Air, воздушное судно которой 8 августа 2019 года выполнило полет над Крымом.

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом

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