Политика

Lenta.ruLenta.ruУкраина взыскала первый штраф за полет над Крымом

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом. Информацию об этом опубликовал пресс-центр командования воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ). Штраф был наложен на казахстанскую компанию Euro-Asia Air, воздушное судно которой 8 августа 2019 года выполнило полет над Крымом.
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«В отличие от российских авиалиний, которые ежедневно совершают около ста взлетов-посадок в Крыму и упорно не выплачивают штрафы, казахские авиалинии признали свою вину и добровольно оплатили эти средства», — говорится
 в сообщении службы.
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