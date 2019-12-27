Украина взыскала первый штраф с авиакомпании за полет над Крымом, сообщило на своей странице в Facebook командование воздушных сил страны со ссылкой на государственную авиационную службу. По данным ведомства, сумма штрафа составила 136 000 гривен (около $5900).

Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом

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