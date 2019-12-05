Энергетика
Lenta.ruУкраина взыскала с «Газпрома» два миллиарда долларов
«Нафтогаз» сумел взыскать с «Газпрома» около 2,1 миллиарда долларов, или 45 процентов всей компенсации, присужденной Стокгольмским арбитражем. Об этом в интервью порталу LIGA.net заявил глава украинской компании Андрей Коболев.
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Политика
Медведев предостерег россиян об опасности незаконных протестов
В противном случае опасных ситуаций в стране не удастся избежать. В качестве примера он привел протестные акции "желтых жилетов" во Франции.
Политика
Зеленский впервые попал на обложку Time
Американский еженедельный журнал Time впервые поместил на свою обложку президента Украины Владимира Зеленского.
Политика
Медведев ответил Тимуру Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова
Дмитрий Медведев обменялся шутками с резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым.
Политика
В Кремле не ждут соглашения по итогам встречи «нормандской четверки»
По итогам встречи "нормандской четверки" в Париже 9 декабря соглашения не будет, но, возможно, стороны примут необязывающий документ.
Музыка
Билли Айлиш стала жертвой сигарет в клипе «Xanny»
Общество
В Париже проходит протест против проведения пенсионной реформы
Участники протеста против проведения пенсионной реформы пройдут маршем к площади Насьон, протестующие поют революционные песни, взрывают петарды и взрывпакеты.
Политика
Строительство «Северного потока-2» ускорилось
Оператор строительства газопровода «Северный поток-2» — компания Nord Stream 2 — ускорил работы по укладке труб.
Музыка
Терри Райли даст концерты в Москве и Петербурге
Концерт Терри Райли 8 декабря в 20.00, культурный центр ЗИЛ, Москва; 11 декабря в 20.00, "Лендок", Санкт-Петербург 84-летний композитор, концертирующий пианист и певец (не частое в наши дни сочетание) уже бывал в Москве неоднократно.
Происшествия
При строительстве порта под Калининградом похищено 1,6 млрд рублей
Хищение в размере 1,6 миллиарда рублей выявлено при строительстве международного морского терминала в городе Пионерском Калининградской области, задержаны трое подозреваемых, сообщает пресс-служба СК РФ.
Фигурное катание
Чен выиграл короткую программу в финале Гран-при, Алиев – четвертый
Армия и оружие
Два полковника СБУ погибли при попытке захвата позиций ДНР
3 декабря президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины двум полковникам СБУ Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову, которые погибли в зоне проведения операции объединенных сил (ООС).
Авто
Mercedes-Benz GLE Coupe стал экономичнее
Гамма модификаций кросс-купе Mercedes-Benz GLE пополнилась новой гибридной версией GLE 350 de, с возможностью подзарядки от бытовой сети, на данный момент это самое экономичное исполнение для вседорожника, в будущем такая же модификация появится и у стандартного GLE.
Политика
Украина выдвигает новые условия для переговоров с ДНР и ЛНР
Власти Украины заявили, что у них появились новые условия для начала переговоров с представителями самопровозглашенных республик Донбасса в Минске.
Общество
Последние 10 лет могут стать самыми теплыми в истории наблюдений
В ВМО "почти уверены", что средние температуры за последние пять лет (2015-2019) и за последние 10 лет (2010-2019) "станут, соответственно, самым теплым пятилетием и самым теплым десятилетием из известных".
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске
Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.
Музыка
YouTube назвал самые популярные видео в России в 2019 году
YouTube составил рейтинг самых просматриваемых видео русскоязычного сегмента в 2019 году. Об этом рассказали в "Google Россия".
Политика
Украинцам запретят выезжать в Россию по внутренним паспортам
Правительство Украины намерено с 1 марта 2020 года отменить для украинских граждан возможность пересекать границу с Россией по внутренним паспортам.
Происшествия
В Санкт-Петербурге водитель Audi разбил 13 машин
В Санкт-Петербурге водитель на автомобиле Audi A7 повредил 13 машин.
Политика
Новак не исключил встречу с Украиной и ЕК по газу на следующей неделе
Министр энергетики России Александр Новак не исключил, что на следующей неделе может состояться трёхсторонняя встреча по транзиту газа через Украину.
Политика
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
Футбол
Глава УЕФА назвал систему VAR бардаком
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил о своём негативном отношении к системе видеопомощи рефери (VAR).
Футбол
«Эвертон» уволил Силву с поста главного тренера команды
Руководство «Эвертона» отправило в отставку главного тренера команды Марку Силву, сообщает Liverpool Echo.
Футбол
Семину вручили Орден Александра Невского
Ранее Семин был награжден Орденом Почета и Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Политика
Небензя пошутил про отсутствие «российской комнаты» в Белом доме
Постпред РФ при Совете Безопасности ООН Василий Небензя во время визита в Белый дом в Вашингтоне шутливо посетовал на отсутствие там "российской комнаты", президент США Дональд Трамп пообещал "позаботиться об этом".
Общество
В Крыму суд приостановил работу парка львов «Тайган»
Постановлением Белогорского районного суда Республики Крым работа парка львов "Тайган", вокруг которого в последние недели разразился крупный скандал, приостановлена на 30 дней.
Армия и оружие
Дальний беспилотник ВВС США впервые провел разведку к югу от Белгорода
Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в среду, выполняя полет над Украиной, впервые приблизился к российской границе к югу от Белгорода, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.
Общество
Россиян предупредили о возможном повышении стоимости полиса ОСАГО
Стоимость полиса ОСАГО могут увеличить почти на треть, заявили газете "Известия" в Российском союзе страховщиков (РСА).