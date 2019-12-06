с чего всё началось

«Нафтогаз» сумел взыскать с «Газпрома» около 2,1 миллиарда долларов, или 45 процентов всей компенсации, присужденной Стокгольмским арбитражем. Об этом в интервью порталу LIGA.net заявил глава украинской компании Андрей Коболев.

Украина взыскала с «Газпрома» два миллиарда долларов

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