Экономика

Lenta.ruLenta.ruУкраина взыскала с «Газпрома» два миллиарда долларов

«Нафтогаз» сумел взыскать с «Газпрома» около 2,1 миллиарда долларов, или 45 процентов всей компенсации, присужденной Стокгольмским арбитражем. Об этом в интервью порталу LIGA.net заявил глава украинской компании Андрей Коболев.
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Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в интервью изданию «Лига.Бизнес
» заявил, что реально с «Газпрома» удалось взыскать $2,1 млрд зачтенных в счет потребленного в 2014–2015 годах, но не полностью оплаченного Украиной газа, то есть 45% компенсации, присужденной Киеву в арбитраже в феврале 2018 года.
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