с чего всё началось

«Нафтогаз» сумел взыскать с «Газпрома» около 2,1 миллиарда долларов, или 45 процентов всей компенсации, присужденной Стокгольмским арбитражем. Об этом в интервью порталу LIGA.net заявил глава украинской компании Андрей Коболев.

Украина взыскала с «Газпрома» два миллиарда долларов

Экономика Глава «Ростелекома» выступил против ограничения поглощения стартапов Ранее в пятницу вице-премьер РФ Максим Акимов заявил журналистам, что правительство РФ прорабатывает вопрос введения ограничений по поглощению стартапов крупными компаниями, чтобы "не задавить, не скупить все на рынке".

Политика В Кремле сообщили об ожиданиях от нормандского саммита в Париже В Кремле ожидают, что в ходе нормандского саммита в Париже удастся обеспечить понимание безальтернативности Минских соглашений и провести двусторонние встречи президента России Владимира Путина с лидерами Украины, Франции и ФРГ Владимиром Зеленским, Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель.

Политика В Кремле выступили против трансграничного преследования россиян в США Россия выступает за сотрудничество в расследованиях киберпреступлений с Соединенными Штатами, но против трансграничного преследования россиян США, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политика Медведев предупредил о последствиях незаконных протестов в России Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что граждане могут выражать свое мнение, но в соответствии с законами, иначе можно "докатиться до опасных ситуаций".

Общество Врачи дали рекомендации россиянам по новогоднему застолью По мнению специалистов, идеальной схемы для всех не существует, но есть общие рекомендации, которые помогут начать праздники без вреда для здоровья.

Общество В Госдуме оценили идею создать общую систему оплаты труда учителей Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов в разговоре с RT призвал "крайне внимательно" отнестись к вопросу создания общей для всей страны системы оплаты труда учителей, подчеркнув, что сегодня наблюдается существенный разрыв между заработными платами среди регионов.

Общество Масштабные хищения оставили ФСБ без двух погранзастав По версии следствия, должностные полномочия превысил замначальника управления капитального строительства (УКС) службы обеспечения деятельности ФСБ Юрий Сулин, что привело к крупному ущербу.

Футбол Бубнов против Sportbox.ru. 19-й тур В 19-м туре чемпионата вызов эксперту бросил обозреватель отдела футбола Sportbox.ru Владимир Константинов. Зенит — Динамо Александр Бубнов.

Единоборства Президент UFC назвал условия реванша Нурмагомедова с Макгрегором Президент Ultimate Fighting Championship (UFC) Дана Уайт обозначил условия реванша между действующим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и бывшим чемпионом в лёгком и полулёгком весе ирландцем Конором Макгрегором.

Армия и оружие В Турции испытали российские С-400 Турки рассчитывали на высокие боевые качества российской зенитной ракетной системы С-400, но комплексы превзошли их ожидания, несмотря на то, что программа облета по своей насыщенности и напряженности превосходит даже аналогичные российские мероприятия.

Шоу-бизнес Светлана Дружинина приняла участие в программе, посвященной Пугачевой Дружинина была очень рада повидаться в студии программы с другими приглашенными звездами – Аллой Пугачевой, ее дочерью Кристиной Орбакайте, Игорем Николаевым и другими.