Политика
Газета.RuУкраина заблокировала российскую резолюцию об отмене санкций в ООН
Украина заблокировала в ООН российскую резолюцию об отмене санкций. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на Facebook странице ведомства.
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Шоу-бизнес
Ирина Алферова возмущена социальной помощью матери-ветерану
Знаменитая актриса Ирина Алферова пожаловаться на работников социальной службы, которые поддержали её маму, ветерана-фронтовика Ксению Архиповну, в преддверии 9 мая.
Bimru.ru 08:09
Происшествия
Прокуратура начала проверку после коммунальной аварии во Владивостоке
Прокуратура Владивостока проводит проверку по факту крупной коммунальной аварии на сетях в микрорайоне Снеговая Падь.
Известия 06:41
Политика
Песков прокомментировал вопрос о госзащите для журналистки Милашиной
Москва, 22 апреля 2020, 14:40 — REGNUM Вопрос о государственной защите для журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной не входит в компетенцию администрации президента РФ. об этом сегодня, 22 апреля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
REGNUM 08:16
Общество
В Белоруссии заявили о планах отказаться от импорта российской гречки
Белоруссия откажется от импорта гречки из России и полностью обеспечит внутренний рынок отечественной крупой.
Известия 15:39
Транспорт
В России создадут единый центр по контролю за водителями
В России ведётся работа над созданием единой системы контроля за водителями.
Life.ru 22:04
Футбол
УЕФА настоятельно рекомендует всем лигам доиграть сезон
Европейский футбольный союз настоятельно рекомендовал всем национальным лигам доиграть текущий сезон.
ProstoProSport вчера в 10:57
Происшествия
В Красноярском крае скончались ещё три пациента с коронавирусом
Красноярск, 22 апреля 2020, 12:38 — REGNUM За последние сутки в Красноярском крае скончались три пациента с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 22 апреля в региональном министерстве здравоохранения.
REGNUM 05:38
Авто
Официально представлен седан Audi A3 нового поколения
Новое поколение сохранило размер колёсной базы, но стало длиннее на 4 см (4,5 метра), шире на 2 см (1,82 метра) и выше на 1 см (1,43 метра).
За рулем Кубань вчера в 03:54
Технологии
В видеозвонках WhatsApp пересмотрели ограничения
Разработчики мессенджера WhatsApp вдвое увеличили лимит пользователей, которые могут принимать участие в групповых аудио – и видеозвонках.
РИА Новости 18:15
Политика
Кремль ждет снижения заражений коронавирусом с середины мая
По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 14:03
Общество
Собянин предложил распространить пропускную систему на всю страну
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю страну.
Коммерсантъ 11:03
Общество
Глава Хакасии предложил выставить пост на границе с Красноярским краем
Глава Хакасии сообщил у себя Вконтакте, что сегодня во время заседания оперативного штаба он поручил организовать в короткие сроки пост на северной границе с Красноярским краем.
Московский Комсомолец Хакасия 10:21
Общество
В Самарской области за сутки коронавирус выявили у еще 12 человек
Как сообщает региональный оперативный штаб, по данным на среду, 22 апреля, в области выявили еще 12 новых случаев заболевания коронавирусом.
Самарская газета 04:05
Киберспорт
Исходный код CS:GO попал в открытый доступ
Исходные коды игр CS:GO и Team Fortress 2 попали в открытый доступ, они были выложены на портале 4chan.
Чемпионат 21:02
Футбол
Валерий Карпин: посмеялся над слухами о переходе в «Локомотив»
Напомним, что главный тренер «Локомотива» может покинуть команду летом, когда истечет срок его контракта.
ODDS.ru 08:32
Здоровье
Сразу 74 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Приморье
За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 случая заболевания, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
Primpress.ru вчера в 23:15
Экономика
Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем
Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.
РБК вчера в 04:13
Общество
В Москве умерли 27 пациентов с коронавирусом
Еще 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Москвы по борьбе с инфекцией.
Lenta.ru 16:26
Наука
Найдена архея, питающаяся этаном
Биологи из Института морской микробиологии Общества Макса Планка вместе с коллегами из других организаций обнаружили ранее неизвестную архею на морском дне бассейна Гуаймас на глубине 2000 метров в Калифорнийском заливе, которая питается этаном.
Индикатор 14:11
Общество
Цифровые пропуска внедрят в 21 регионе России
В России начали внедрять цифровые пропуска Система цифровых пропусков вслед за Москвой и Московской областью заработает в 21 регионе России.
Lenta.ru 13:58
Политика
Bloomberg: власти США пока не могут снять санкции с «дочки» «Роснефти»
Власти Соединенных Штатов пока не могут снять санкции с дочерней компании "Роснефти" Rosneft Trading, поскольку не обладают достаточными свидетельствами того, что та прекратила свою деятельность в Венесуэле после продажи активов.
ТАСС 15:45
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах
Учебный год в российских вузах начнется 1 сентября, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.
Аргументы и Факты 06:12
Общество
Банки заявили о росте активности мошенников в период самоизоляции
Клиенты ВТБ в период самоизоляции стали чаще сообщать в контакт-центр банка о мошеннических действиях: резкий рост числа таких звонков зафиксирован на второй нерабочей неделе (с 6 по 12 апреля) — почти в два с половиной раза по сравнению со средними значениями в марте.
РБК 17:01
Шоу-бизнес
Рэперша из США назвала русскую кухню худшей в мире варварской едой
Ореанда-Новости 09:17
Энергетика
Оптовые цены на бензин в России упали
В России нефтяные компании стали продавать бензин себе в убыток. Цена на бензин упала ниже себестоимости, сообщает РБК.
МР7.ру вчера в 02:11
Общество
Мясников признал ошибочность прогноза по эпидемии коронавируса
Ошибку в прогнозе насчет распространения коронавируса в России признал официальный представитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) Александр Мясников.
Газета.Ru 04:32
Авто
Выпуск легковых машин в России в I квартале снизился на 15,8%
Выпуск легковых автомобилей в России в первом квартале 2020 года снизился на 15,8% в годовом выражении и составил 323 тысячи машин, следует из сообщения Росстата.
ПРАЙМ 09:07
Космос
Космическая семёрка: фильмы о космосе, которые вы могли пропустить
Фильм, составленный из флешфорвардов и флешбэков участников космической экспедиции (естественно, вымышленной), которые считают, что они остались последними людьми во Вселенной.
Популярная механика 01:15
Общество
Китайский Харбин закрыл въезд в город из-за коронавируса
Китайский город Харбин закрыл въезд для жителей других городов и для автомобилей, зарегистрированных не в Харбине.
Амур.инфо 20:51