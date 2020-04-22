Политика

Газета.RuГазета.RuУкраина заблокировала российскую резолюцию об отмене санкций в ООН

Украина заблокировала в ООН российскую резолюцию об отмене санкций. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на Facebook странице ведомства.
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Украина заблокировала в ООН попытку России ослабить санкции

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Украина заблокировала в ООН российскую резолюцию против санкций

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Украина заблокировала в ООН очередную российскую резолюцию об ослаблении санкций

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Украина заблокировала в ООН еще одну резолюцию РФ, касающуюся ослабления санкций

Интерфакс10:57
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина заразила коронавирусом личного водителя и его семью

StarHit.ru 15:30
Шоу-бизнес

Ирина Алферова возмущена социальной помощью матери-ветерану

Знаменитая актриса Ирина Алферова пожаловаться на работников социальной службы, которые поддержали её маму, ветерана-фронтовика Ксению Архиповну, в преддверии 9 мая.
Bimru.ru 08:09
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Происшествия

Прокуратура начала проверку после коммунальной аварии во Владивостоке

Прокуратура Владивостока проводит проверку по факту крупной коммунальной аварии на сетях в микрорайоне Снеговая Падь.
Известия 06:41
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Политика

Песков прокомментировал вопрос о госзащите для журналистки Милашиной

Москва, 22 апреля 2020, 14:40 — REGNUM Вопрос о государственной защите для журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной не входит в компетенцию администрации президента РФ. об этом сегодня, 22 апреля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
REGNUM 08:16
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Общество

В Белоруссии заявили о планах отказаться от импорта российской гречки

Белоруссия откажется от импорта гречки из России и полностью обеспечит внутренний рынок отечественной крупой.
Известия 15:39
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Транспорт

В России создадут единый центр по контролю за водителями

В России ведётся работа над созданием единой системы контроля за водителями.
Life.ru 22:04
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Футбол

УЕФА настоятельно рекомендует всем лигам доиграть сезон

Европейский футбольный союз настоятельно рекомендовал всем национальным лигам доиграть текущий сезон.
ProstoProSport вчера в 10:57
Происшествия

В Красноярском крае скончались ещё три пациента с коронавирусом

Красноярск, 22 апреля 2020, 12:38 — REGNUM За последние сутки в Красноярском крае скончались три пациента с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 22 апреля в региональном министерстве здравоохранения.
REGNUM 05:38
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Авто

Официально представлен седан Audi A3 нового поколения

Новое поколение сохранило размер колёсной базы, но стало длиннее на 4 см (4,5 метра), шире на 2 см (1,82 метра) и выше на 1 см (1,43 метра).
За рулем Кубань вчера в 03:54
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Технологии

В видеозвонках WhatsApp пересмотрели ограничения

Разработчики мессенджера WhatsApp вдвое увеличили лимит пользователей, которые могут принимать участие в групповых аудио – и видеозвонках.
РИА Новости 18:15
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Политика

Кремль ждет снижения заражений коронавирусом с середины мая

По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 14:03
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Общество

Собянин предложил распространить пропускную систему на всю страну

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю страну.
Коммерсантъ 11:03
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Общество

Глава Хакасии предложил выставить пост на границе с Красноярским краем

Глава Хакасии сообщил у себя Вконтакте, что сегодня во время заседания оперативного штаба он поручил организовать в короткие сроки пост на северной границе с Красноярским краем.
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Общество

В Самарской области за сутки коронавирус выявили у еще 12 человек

Как сообщает региональный оперативный штаб, по данным на среду, 22 апреля, в области выявили еще 12 новых случаев заболевания коронавирусом.
Самарская газета 04:05
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Киберспорт

Исходный код CS:GO попал в открытый доступ

Исходные коды игр CS:GO и Team Fortress 2 попали в открытый доступ, они были выложены на портале 4chan.
Чемпионат 21:02
Футбол

Валерий Карпин: посмеялся над слухами о переходе в «Локомотив»

Напомним, что главный тренер «Локомотива» может покинуть команду летом, когда истечет срок его контракта.
ODDS.ru 08:32
Здоровье

Сразу 74 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Приморье

За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 случая заболевания, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
Primpress.ru вчера в 23:15
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Экономика

Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем

Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.
РБК вчера в 04:13
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Общество

В Москве умерли 27 пациентов с коронавирусом

Еще 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Москвы по борьбе с инфекцией.
Lenta.ru 16:26
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Наука

Найдена архея, питающаяся этаном

Биологи из Института морской микробиологии Общества Макса Планка вместе с коллегами из других организаций обнаружили ранее неизвестную архею на морском дне бассейна Гуаймас на глубине 2000 метров в Калифорнийском заливе, которая питается этаном.
Индикатор 14:11
Общество

Цифровые пропуска внедрят в 21 регионе России

В России начали внедрять цифровые пропуска Система цифровых пропусков вслед за Москвой и Московской областью заработает в 21 регионе России.
Lenta.ru 13:58
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Политика

Bloomberg: власти США пока не могут снять санкции с «дочки» «Роснефти»

Власти Соединенных Штатов пока не могут снять санкции с дочерней компании "Роснефти" Rosneft Trading, поскольку не обладают достаточными свидетельствами того, что та прекратила свою деятельность в Венесуэле после продажи активов.
ТАСС 15:45
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Общество

В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах

Учебный год в российских вузах начнется 1 сентября, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.
Аргументы и Факты 06:12
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Общество

Банки заявили о росте активности мошенников в период самоизоляции

Клиенты ВТБ в период самоизоляции стали чаще сообщать в контакт-центр банка о мошеннических действиях: резкий рост числа таких звонков зафиксирован на второй нерабочей неделе (с 6 по 12 апреля) — почти в два с половиной раза по сравнению со средними значениями в марте.
РБК 17:01
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Шоу-бизнес

Рэперша из США назвала русскую кухню худшей в мире варварской едой

Ореанда-Новости 09:17
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Энергетика

Оптовые цены на бензин в России упали

В России нефтяные компании стали продавать бензин себе в убыток. Цена на бензин упала ниже себестоимости, сообщает РБК.
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Общество

Мясников признал ошибочность прогноза по эпидемии коронавируса

Ошибку в прогнозе насчет распространения коронавируса в России признал официальный представитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) Александр Мясников.
Газета.Ru 04:32
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Авто

Выпуск легковых машин в России в I квартале снизился на 15,8%

Выпуск легковых автомобилей в России в первом квартале 2020 года снизился на 15,8% в годовом выражении и составил 323 тысячи машин, следует из сообщения Росстата.
ПРАЙМ 09:07
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Космос

Космическая семёрка: фильмы о космосе, которые вы могли пропустить

Фильм, составленный из флешфорвардов и флешбэков участников космической экспедиции (естественно, вымышленной), которые считают, что они остались последними людьми во Вселенной.
Популярная механика 01:15
Общество

Китайский Харбин закрыл въезд в город из-за коронавируса

Китайский город Харбин закрыл въезд для жителей других городов и для автомобилей, зарегистрированных не в Харбине.
Амур.инфо 20:51
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Как работают Яндекс.Новости?
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Дмитрий Иванович Кулеба
Украинский дипломат и коммуникатор. Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции с 29 августа 2019 года. Министр иностранных дел Украины.
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