Украина заблокировала в ООН российскую резолюцию об отмене санкций. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на Facebook странице ведомства.

Украина заблокировала российскую резолюцию об отмене санкций в ООН

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