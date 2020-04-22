Политика
Газета.RuУкраина заблокировала в ООН резолюцию России против санкций
Киев заблокировал резолюцию России в ООН об ослаблении международных взаимных санкций между странами на время пандемии коронавируса COVID-19 – сообщил МИД Украины. Украинские представители обвинили Россию в попытке манипуляции борьбой с пандемией якобы для своих политических целей.
Читать в источнике
Оценить123
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 19:14, Ашберн
Здоровье
Обстановка по коронавирусу в СКФО ухудшается – полпред Чайка
По словам полпреда, в округе выявлено 2018 случаев заражения коронавирусом, из чего следует, что местные власти не готовы в полной мере к борьбе с вирусом.
РИА Дербент 14:01
Здоровье
Спрогнозировано окончание пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса в мире продлится до тех пор, пока большая часть человечества не будет инфицирована, заявил вирусолог, доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета Владимир Оберемок.
Live24 12:20
Экономика
Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах
Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ вчера в 05:05
Здоровье
В России закончилась эпидемия гриппа
В институте констатируют, что эпидемия гриппа в России завершилась, но при этом "заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения остается выше эпидпорога в отдельных городах".
Газета.Ru 15:22
Энергетика
США выясняют, могли ли трейдеры извлечь незаконную выгоду из информации о переговорах ОПЕК+
США расследуют, могли ли трейдеры, располагающие внутренней информацией о переговорах России с другими нефтедобывающими странами, заработать сотни миллионов долларов на незаконных ставках на колебания цен на нефть, сообщает Bloomberg со ссылкой на двух человек, которые непосредственно знают об этом.
Коммерсантъ 18:51
Культура
Сериал «Король Тигров» от Netflix набрал за день 4,5 млн просмотров
Лос-Гатос, США, 21 апреля 2020, 08:59 — REGNUM Рекордное количество просмотров среди стриминговых проектов получил за последнюю неделю документальный сериал «Король тигров: Убийство, хаос и безумие» от компании Netflix.
REGNUM вчера в 01:59
Наука
Назван главный способ передачи коронавируса
Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru 11:58
Шоу-бизнес
Представительница Заворотнюк прокомментировала слухи о ее диагнозе
Ранее газета «Комсомольская правда» опубликовала справку, в которой указывался диагноз артистки — глиобластома.
Lenta.ru 10:22
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
Экономика
Центробанк просит Минэкономразвития сдержать активность Глазьева в СМИ
Москва, 22 апреля 2020, 18:07 — REGNUM Руководство Банка России попросило чиновников сдерживать информационную активность министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, который на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вновь вернулся к своей идее налога на валютные спекуляции.
REGNUM 11:07
Общество
Белоруссия собирается отказаться от импорта российской гречки
В 2020 году Белоруссия собирается отказаться от импорта российской гречки, потому что собирается увеличить собственное производство и полностью обеспечить внутренний рынок, пишет РИА Новости.
Невские Новости 17:20
Общество
АТОР назвал сроки возобновления туров за рубеж
В АТОР сообщили, что первые туры после окончания пандемии коронавируса начнутся не ранее 1 августа.
МИР 24 18:04
Политика
МИД Украины запустит кампанию по исправлению «Википедии»
Украине стартует компания, в сотрудничестве с министерством иностранных дел Украины, по привлечению как можно большего количества людей к наполнению «Википедии» информацией о стране и противодействию дезинформации.
Известия 17:53
Общество
В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом
В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
РИА Новости 06:14
Общество
Россияне собрались сократить расходы на большинство товаров
Россияне собрались сократить расходы на большинство категорий товаров в ближайшие полгода.
Lenta.ru 18:01
Единоборства
Хабиб оценил футбольные навыки Магомедшарипова
Газета.Ru 17:30
Футбол
Карпин прокомментировал слухи об уходе из «Ростова» в «Локомотив»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о слухах о его возможном уходе в «Локомотив».
Metaratings 09:21
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
Общество
В России назвали способ остановить распространение коронавируса
Если же в субъектах не удастся побороть распространение коронавируса, то ситуация может выйти из-под контроля, заявила доцент.
RuNews24.ru 02:56
Кино
В онлайн-кинотеатрах состоится премьерный показ фильма «Спутник»
В новом фильме, помимо Оксаны Акиньшиной, играют Фёдор Бондарчук и Пётр Фёдоров. Действие фильма происходит в советское время, в 1983 году.
Ревизор.ру 08:21
Футбол
ВЭБ стал основным владельцем ЦСКА
В декабре прошлого года сообщалось, что госкорпорация станет владельцем футбольного клуба ЦСКА в результате превращения долга клуба в акции.
Компания 09:09
Футбол
Каррера считает, что Азмун полностью готов к итальянскому футболу
Бывший главный тренер «Спартака» итальянец Массимо Каррера высказался об уровне нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.
Metaratings 16:57
Киберспорт
Wargaming отмечает десятилетие World of Tanks и дарит танк с гусями
22 апреля игра World of Tanks отмечает юбилей. Одна из самых успешных игр в истории существует уже 10 лет.
RuNews24.ru 01:23
Происшествия
Аэропорту Шереметьево сообщили о бомбах в четырёх самолётах
По словам авторов, взрывные устройства содержатся в четырёх самолётах.
News.ru 15:01
Интернет
«Яндекс» выпустил собственный мессенджер
Предыдущий мессенджер был доступен в приложении «Яндекса» и позволял общаться с представителями компаний, подписываться на каналы, вести беседы с помощником «Алиса» и сторонними чат-ботами.
Ведомости 08:38
Общество
Собянин предложил распространить пропускной режим на всю Россию
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил ввести пропускную систему в других регионах по примеру Москвы, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:07
Общество
Главврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций
Утром 22 апреля Проценко сообщил, что на лечении в Коммунарке состоят 604 человека, у 403 из которых диагностировали коронавирус.
РБК 16:07
Политика
В Госдуме предложили разблокировать Telegram
Депутаты Госдумы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о снятии блокировки с заблокированного Роскомнадзором мессенджера Telegram.
Газета.Ru 15:53
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
Общество
Обновились правила самоизоляции в Мурманской области
В Заполярье продолжает действовать режим обязательной самоизоляции.
Вечерний Мурманск 10:17