Киев заблокировал резолюцию России в ООН об ослаблении международных взаимных санкций между странами на время пандемии коронавируса COVID-19 – сообщил МИД Украины. Украинские представители обвинили Россию в попытке манипуляции борьбой с пандемией якобы для своих политических целей.

Украина заблокировала в ООН резолюцию России против санкций

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