Политика
РИА НовостиУкраина заблокировала в ООН российскую резолюцию против санкций
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в фейсбуке ведомства, что страна заблокировала в ООН российскую резолюцию об ослаблении санкционного режима в период пандемии.
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Политика
Мишустин оценил готовность регионов к борьбе с коронавирусом
Система здравоохранения к борьбе с коронавирусом готова не полностью, признал премьер Михаил Мишустин в среду, 22 апреля, во время обсуждения этой проблемы с чиновниками кабмина и полномочными представителями президента в федеральных округах.
Газета.Ru 14:47
Шоу-бизнес
Представитель Заворотнюк назвал подделкой справку о диагнозе актрисы
Опубликованная в СМИ справка с диагнозом, якобы выданная актрисе Анастасии Заворотнюк, является фейком.
РБК 12:30
Общество
В Москве от коронавируса умер врач Госпиталя ветеранов войн
Врач Госпиталя для ветеранов войн № 3 (ГВВ № 3) в Москве умер после тяжелой двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусом.
РБК 15:30
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
Общество
Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах
Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю территорию России.
РБК 10:18
Футбол
Скончался 22-летний воспитанник «Локомотива» Самохвалов
Во время индивидуальной тренировки скончался 22-летний защитник "Казанки" Иннокентий Самохвалов. Причина смерти на данный момент выясняется.
Sport.ru 20 апреля в 10:29
Политика
Песков назвал ситуацию с коронавирусом чрезвычайно серьезной
Ситуация с пандемией коронавируса доставляет проблемы людям во всем мире, включая Россию.
Известия 14:13
Происшествия
СМИ узнали о задержании экс-депутата Госдумы Дениса Волчека
Сотрудники центрального аппарата ФСБ задержали бывшего депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга и Госдумы Дениса Волчека.
РБК 15:19
Энергетика
Предсказана нефть за минус 100 долларов
Аналитик японского Mizuho Bank Пол Сэнки предсказал нефть за минус 100 долларов за баррель в обозримом будущем, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 13:29
Общество
В 21 регионе внедрят цифровые пропуска
Двадцать один российский регион подал заявку на внедрение у себя федеральной платформы выдачи цифровых пропусков, сообщило Минкомсвязи.
РИА Новости 13:48
Происшествия
Во Владикавказе еще 23 участника митинга арестованы на 3–15 суток
Во Владикавказе арестованы на срок от трех до 15 суток еще 23 участника несогласованного митинга, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Северной Осетии.
Коммерсантъ 13:28
Экономика
Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС вчера в 10:37
Политика
Путин поручил быстро построить инфекционную больницу в Воронеже
Российская газета 09:53
Происшествия
В Подмосковье у 60 сотрудников больницы обнаружили коронавирус
«По имеющейся информации, из 2,9 тыс. сотрудников больницы у 60 выявлены случаи заболевания коронавирусной инфекцией», — сообщили в министерстве.
RT на русском 15:05
Общество
В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом
В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
РИА Новости 06:14
Транспорт
В Москве 22 апреля выявили 230 тысяч водителей без пропусков
В Москве в течение 22 апреля дорожные камеры зафиксировали 230 тысяч водителей автомобилей, которые передвигались по городу без цифровых пропусков.
RT на русском 14:38
Общество
В Италии эпидемия пошла на спад: за сутки вылечились 2 943 человека
В Италии за минувшие сутки зарегистрировано рекордное число излечившихся — 2 943 человека, а также самое низкое количество пациентов с коронавирусом в отделениях интенсивной терапии — 2 384.
Евразия Daily 13:01
Политика
Песков прокомментировал вопрос о госзащите для журналистки Милашиной
Москва, 22 апреля 2020, 14:40 — REGNUM Вопрос о государственной защите для журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной не входит в компетенцию администрации президента РФ. об этом сегодня, 22 апреля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
REGNUM 08:16
Политика
Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану
Главу района Прага-6 Ондржея Коларжа, который инициировал снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, взяли под охрану.
Lenta.ru 14:26
Общество
В Берлине отменили шествие «Бессмертного полка»
Шествие «Бессмертного полка» 9 мая в Берлине придется отменить из-за пандемии коронавируса, заявила координатор проекта Яна Заугарова, 22 апреля сообщает РИА Новости.
ИА Красная Весна 16:02
Футбол
«Арсенал» вспомнил покер Аршавина в ворота «Ливерпуля»
Газета.Ru вчера в 05:57
Политика
Путин уволил начальника Главного военного следственного управления СК
Москва, 22 апреля 2020, 22:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин освободил Александра Сорочкина от должности замруководителя Следственного комитета России.
REGNUM 15:50
Экономика
Стрелюхин ожидает продления режима самоизоляции после апреля
Сегодня, 22 апреля, на заседании Саратовской областной думы глава регионального правительства Александр Стрелюхин озвучил цифры прогноза потерь экономики страны и области от «коронакризиса» и ответил на вопрос о том, произойдет ли, по его мнению, продление режима самоизоляции на май.
FreeNews-Volga 12:47
Общество
В Москве заявили о возможности новых ограничений из-за коронавируса
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавируса в России носит управляемый характер и является сглаженной по сравнению с другими европейским странами и США.
Lenta.ru 14:34
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось
Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
Lenta.ru 01:56
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
Армия и оружие
США показали видео перехвата американского самолета истребителем Су-35
Во флоте отметили, что в воскресенье российский Су-35 дважды перехватил P-8A Poseidon в течение 100 мин. Американские военные признали первый перехват профессиональным и безопасным, а второй наоборот, так как Су-35 летел на высокой скорости на расстоянии около 7,6 метра от самолета ВМС США.
РБК 19 апреля в 22:31
Происшествия
Полицейским разрешат стрелять на поражение при любой угрозе
В законопроекте предлагается разрешить полицейскому "с обнаженным огнестрельным оружием" применить его во время задержания, если преследуемый сам попытается достать оружие или "совершить иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения" на правоохранителя.
Вести.Ru 06:24
Общество
Дуров предсказал цивилизационный сдвиг после пандемии коронавируса
Основатель мессенджера Telegram и создатель соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров заявил, что мир после пандемии коронавируса не будет прежним.
Lenta.ru вчера в 23:55