Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в фейсбуке ведомства, что страна заблокировала в ООН российскую резолюцию об ослаблении санкционного режима в период пандемии.

Украина заблокировала в ООН российскую резолюцию против санкций

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