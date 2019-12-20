Энергетика
Lenta.ruУкраина задумала спасти Европу от газового кризиса
Украина задумала спасти Европу от газового кризиса: страна готова подписать с Россией новый контракт на продолжение транзита топлива, не урегулировав вопрос с долгом «Газпрома» в три миллиарда долларов, присужденный Стокгольмским арбитражем.
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«Нафтогаз» готов подписать контракт с «Газпромом» без привязки к выплате долга
Rambler News Service10:32
Россия и «Газпром» вывели в ноль уступки Украине по выплате 3 млрд долларов – Ищенко
Экономика сегодня10:20
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Какие блюда следует в первую очередь накладывать в тарелки под бой курантов, а от чего в новогоднюю ночь стоит отказаться, рассказала главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина.
Происшествия
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СК после стрельбы у приемной ФСБ возбудил дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
Происшествия
Похищенного младенца нашли спустя 55 лет
В американском штате Мичиган нашли похищенного сына Доры Фрончак (Dora Fronczak) — жертву нашумевшего преступления, которое произошло 55 лет назад.
Происшествия
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Общество
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В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Футбол
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Бывший футболист лондонского «Арсенала» Микель Артета назначен главным тренером команды.
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Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин подозревается в нарушении антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Политика
Владимир Путин уклонился от ответа на вопрос о своих дочерях
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Американского эксперта выгнали из студии «России 1» за «убогий юмор»
"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", — добавил ведущий.
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Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов отреагировал на слова президента России Владимира Путина об "исконно русских землях", сообщает портал "Цензор.Net".
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В автобусе в Реутове нашли похожий на взрывное устройство предмет
В автобусе в городе Реутов в Московской области нашли подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство, его обследуют саперы, сообщает Telegram-канал Mash.
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Путин показал лидерам СНГ архивные документы о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин признался, что удивлен и задет резолюцией Европарламента, касающейся причин Второй мировой войны.
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Криштиану Роналду выпрыгнул на 71 сантиметр и забил гол «Сампдории»
Экономика
Аналитики предрекли массовое закрытие торговых центров в РФ
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Патриарх Кирилл надеется, что религиозный мир вернется на Украину
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