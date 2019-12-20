Энергетика

Lenta.ruLenta.ruУкраина задумала спасти Европу от газового кризиса

Украина задумала спасти Европу от газового кризиса: страна готова подписать с Россией новый контракт на продолжение транзита топлива, не урегулировав вопрос с долгом «Газпрома» в три миллиарда долларов, присужденный Стокгольмским арбитражем.
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«Нафтогаз» согласен подписать контракт без привязки к долгу «Газпрома»

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Украина задумала спасти Европу от газового кризиса

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«Нафтогаз» готов подписать контракт с «Газпромом» без привязки к выплате долга

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Россия и «Газпром» вывели в ноль уступки Украине по выплате 3 млрд долларов – Ищенко

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Во французском городе Анси вблизи Альп продолжается третий этап Кубка мира по биатлону.
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Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом

Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
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В американском штате Мичиган нашли похищенного сына Доры Фрончак (Dora Fronczak) — жертву нашумевшего преступления, которое произошло 55 лет назад.
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ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
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Бывший футболист лондонского «Арсенала» Микель Артета назначен главным тренером команды.
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Беседин подозревается в нарушении антидопинговых правил

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"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", — добавил ведущий.
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Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов отреагировал на слова президента России Владимира Путина об "исконно русских землях", сообщает портал "Цензор.Net".
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В автобусе в Реутове нашли похожий на взрывное устройство предмет

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Тамез, которым интересовался «Спартак», может продолжить карьеру в АПЛ

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Украина.ру 07:27
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