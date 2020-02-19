Политика

Lenta.ruLenta.ruУкраина захотела прекратить войну в Донбассе без потери территорий

Прекращение войны в Донбассе не может сопровождаться потерей территорий для Украины. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов рассказал в интервью телеканалу «Украина 24», видеозапись доступна в YouTube.
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с чего всё началось
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью
 телеканалу «Украина 24» заявил о том, что прекращение войны в Донбассе не может сопровождаться потерей территорий или суверенитета республики.
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На трассе «Каталунья» в Барселоне завершилась утренняя сессия первого дня тестов Формулы 1. По итогам четырехчасовых заездов быстрейшим стал Валттери Боттас на Mercedes.
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Правительство Китайской народной республики (КНР) аннулировало пресс-карты трех журналистов The Wall Street Journal.
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В пещерном кладбище неандертальцев найдена новая «цветочная могила»

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Бывший муж Лолиты сказал, что понимает Цекало

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