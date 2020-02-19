Политика
Lenta.ruУкраина захотела прекратить войну в Донбассе без потери территорий
Прекращение войны в Донбассе не может сопровождаться потерей территорий для Украины. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов рассказал в интервью телеканалу «Украина 24», видеозапись доступна в YouTube.
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Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью телеканалу «Украина 24» заявил о том, что прекращение войны в Донбассе не может сопровождаться потерей территорий или суверенитета республики.Московский Комсомолец07:27
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