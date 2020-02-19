Политика
Lenta.ruУкраина захотела прекратить войну в Донбассе без потери территорий
Прекращение войны в Донбассе не может сопровождаться потерей территорий для Украины. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов рассказал в интервью телеканалу «Украина 24», видеозапись доступна в YouTube.
Читать в источнике
Оценить48
с чего всё началось
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью телеканалу «Украина 24» заявил о том, что прекращение войны в Донбассе не может сопровождаться потерей территорий или суверенитета республики.Московский Комсомолец07:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 09:27, Ашберн
Политика
Китай лишил аккредитации трех журналистов The Wall Street Journal
Правительство Китайской народной республики (КНР) аннулировало пресс-карты трех журналистов The Wall Street Journal.
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Сотникова перенесла операцию
Общество
Социальные пенсии проиндексируют на 6,1%
Глава Министерства труда Антон Котяков заявил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%, сообщает РИА "Новости".
Политика
Путин освободил Суркова от должности помощника президента
Президент России Владимир Путин своим указом освободил Владислава Суркова от должности своего помощника.
Происшествия
Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам ограничить применение повышенных комиссий
Банки должны воздержаться от взимания повышенных комиссий по максимальному спектру «экономически обоснованных» операций, следует из новых методических рекомендаций ЦБ.
Происшествия
Ещё одну беглянку из Боткина суд постановил вернуть в карантин
Суд 19 февраля постановил в принудительном порядке отправить на лечение в карантин Анну Рыбакову, ранее самовольно покинувшую бокс Клинической инфекционной больницы имени Боткина.
Экономика
Россия резко снизила вложения в госбумаги США
Россия в декабре 2019 года резко сократила объем вложений в американские госбумаги — на 1,5 миллиарда долларов (по сравнению с ноябрем), до 9,974 миллиарда долларов.
Шоу-бизнес
Анна Банщикова стала блондинкой и визуально постарела на 10 лет
Кино
Опубликован список самых ожидаемых фильмов 2020 года
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в подготовке к полноценному наступлению
По расчетам разведки, в 2022-2023 годах ударные группировки Вооруженных сил России смогут провести наступление без дополнительной мобилизации.
Политика
Володин до слез расхохотался на заседании Госдумы
Депутаты Госдумы до слез рассмешили спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина идеей транслировать пленарные заседания в «места для размышлений», сообщает РИА Новости в среду, 19 февраля.
Армия и оружие
В Кремле назвали возможную операцию Турции в Сирии «худшим сценарием»
Возможная военная операция Турции против сирийской армии - один из худших сценариев развития событий, продолжил представитель президента, если речь идет об операции против террористических группировок в Идлибе, то это будут действия в русле сочинских договоренностей.
Происшествия
Погиб экс-министр здравоохранения Омской области Юрий Ерофеев
В Омской области найден мертвым бывший министр здравоохранения региона Юрий Ерофеев, сообщили РИА Новости в региональном СК.
Политика
ООН отложила заседание из-за невыдачи визы главе российской делегации
Комиссия ООН по разоружению отложила заседание в Нью-Йорке, США, из-за невыдачи визы главе российской делегации Константину Воронцову.
Политика
Небензя рассказал о попытках подменить Минские соглашения по Донбассу
Россия отмечает попытки подмены Минских соглашений другими форматами. Об этом заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.
Авто
В Питере представили обновленный Hyundai Solaris
Презентация обновленного Hyundai Solaris состоялась на петербургском заводе Hyundai.
Политика
Президент Болгарии приедет в Москву на 75-летие Победы
Экономика
В Оренбуржье снизилась величина прожиточного минимума
В Оренбургской области величина прожиточного минимума на душу населения за III квартал 2019 года составила 9407 рублей, сообщает Оренбургстат.
Кино
Звезда «Игры престолов» сыграет во втором сезоне «Ведьмака»
Киберспорт
Winstrike Team распустила состав по Dota 2
Российская киберспортивная организация Winstrike Team рассталась с составом по Dota 2. «По итогам ESL One Los Angeles 2020 CIS Open Qualifier было принято решение о дизбанде состава, включая тренера — Арсения ArsZeeqq Усова и менеджера — Марии Гуниной», — говорится в заявлении команды.
Экономика
Правительство направило в Госдуму поправки в бюджет на 2020-2022 годы
Правительство внесло в Госдуму законопроект о поправках в федеральный бюджет на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе ГД.
Футбол
ЦСКА сыграет на третьем сборе со швейцарским клубом «Рапперсвиль»
Футболисты московского ЦСКА сыграют на третьем сборе в Испании со швейцарским клубом "Рапперсвиль", сообщается на сайте армейской команды.
Общество
Россиянам могут запретить слушать музыку в транспорте без наушников
Россияне крайне негативно реагируют, когда находящиеся рядом люди слушают или смотрят что-то в своем телефоне без наушников.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Происшествия
Экс-премьер Малайзии рассказал о версиях исчезновения MH370
Ранее бывший премьер-министр Австралии Тони Эбботт заявил, что руководство Малайзии с самого начала считало, что пилот следовавшего рейсом MH370 и пропавшего в марте 2014 года малайзийского лайнера совершил самоубийство, приведшее к массовой гибели людей.
Кино