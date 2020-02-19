с чего всё началось

Прекращение войны в Донбассе не может сопровождаться потерей территорий для Украины. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов рассказал в интервью телеканалу «Украина 24», видеозапись доступна в YouTube.

Украина захотела прекратить войну в Донбассе без потери территорий

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Армия и оружие В Кремле назвали возможную операцию Турции в Сирии «худшим сценарием» Возможная военная операция Турции против сирийской армии - один из худших сценариев развития событий, продолжил представитель президента, если речь идет об операции против террористических группировок в Идлибе, то это будут действия в русле сочинских договоренностей.

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