Политика

Lenta.ruLenta.ruУкраина захотела прекратить войну в Донбассе без потери территорий

Прекращение войны в Донбассе не может сопровождаться потерей территорий для Украины. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов рассказал в интервью телеканалу «Украина 24», видеозапись доступна в YouTube.
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с чего всё началось
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью
 телеканалу «Украина 24» заявил о том, что прекращение войны в Донбассе не может сопровождаться потерей территорий или суверенитета республики.
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