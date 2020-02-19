Политика

Lenta.ruLenta.ruУкраина захотела прекратить войну в Донбассе без потери территорий

Прекращение войны в Донбассе не может сопровождаться потерей территорий для Украины. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов рассказал в интервью телеканалу «Украина 24», видеозапись доступна в YouTube.
Читать в источнике
Комментировать27

Подробнее о событии

В СНБО заявили о желании закончить войну в Донбассе без потери территорий

РБК04:36

Киев хочет прекратить войну в Донбассе без потери территорий — СНБО

REGNUM04:08

Украина хочет прекратить конфликт в Донбассе и не потерять территории

News.ru03:17

Украина захотела прекратить войну в Донбассе без потери территорий

Lenta.ru03:48

В СНБО Украины заявили, что хотят прекращения войны в Донбассе без потери территорий

Piter.tv02:49

На Украине заявили о желании прекратить конфликт в Донбассе без потери территорий

Взгляд.ру02:25

В СНБО Украины заявили, что Киев хочет прекратить войну в Донбассе без потери территорий

ТАСС02:08
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 04:51, Ашберн
Общество

Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд

Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
РИА Новости вчера в 07:34
Армия и оружие

Украина назвала число погибших военных в Донбассе с начала года

Lenta.ru 01:28
Политика

Великобритания призвала РФ прекратить отправлять гуманитарные конвои в Донбасс

Великобритания призывает Россию прекратить отправку в Донбасс «неожиданных гуманитарных конвоев».
Известия 03:33
Футбол

«Газпром» выделит «Томи» 660 миллионов рублей

Газпром выделит Томи 660 миллионов рублей, чтобы оказать поддержку испытывающему финансовые проблемы клубу.
Советский спорт 02:45
Происшествия

Сотрудники ФСБ задержали бывшего директора завода Роскосмоса

Сотрудники ФСБ задержали Андрея Юрчикова, бывшего гендиректора Миасского машиностроительного завода (ММЗ), входящего в структуру Роскосмоса.
Lenta.ru 02:27
Спорт

Большунов не смог выиграть спринт из-за того, что его сбили норвежцы

Большунов столкнулся с ним и тоже упал, потеряв время, после чего уже не смог добиться результата, позволяющего выйти в финал. https: / / www.instagram.com / p / B8t0R0wFxs8 / Отметим, что победителем гонки стал главный соперник Большунова норвежец Йоханнес Клебо.
REGNUM 00:39
Космос

В России создадут ракету для бюджетных запусков

Известия вчера в 17:11
Шоу-бизнес

Стриженовы передали премию «Пара года» Заворотнюк и Чернышеву

В прошлом году Заворотнюк и Чернышев сами были ведущими церемонии вручения премии.
Рамблер вчера в 23:36
Армия и оружие

Истребители Су-35С разбомбили условного противника в ЦФО

Всего к учению привлекли свыше 500 военнослужащих летного, инженерно-технического состава, более 30 единиц летной и наземной авиационной техники, два военных полигона и аэродрома в вышеназванных регионах ЦФО.
Пятый канал 16 февраля в 18:45
Политика

Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17

РИА Новости вчера в 01:26
Политика

Песков отреагировал на слова Эрдогана о военной операции в Идлибе

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал журналистам заявление турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, который сказал, что Анкара готова начать военную операцию в сирийском Идлибе.
РЕН ТВ 04:45
Экономика

Отношения с Венесуэлой продолжат развиваться, заявил Песков

Новые санкции США против структуры "Роснефти", Rosneft Trading SA, которые Россия считает незаконными, не повлияют на двусторонние отношения РФ и Венесуэлы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:40
Игры

THQ Nordic запускает в разработку ремейк Gothic

Мир фантастики 03:18
Экономика

Венесуэла заказала российскому Гознаку печать 300 млн купюр

Правительство Венесуэлы заказало российскому Гознаку печать 300 млн купюр, сообщает Bloomberg со ссылкой на копию контракта, подписанного еще в ноябре прошлого года.
Ведомости 01:56
Экономика

Bloomberg: правительство России увеличивает расходы на социальные выплаты

Обновленный кабинет президента России Владимира Путина увеличивает расходы на социальные выплаты на 4 трлн рублей, сообщает 18 февраля агентство Bloomberg L.P. В измененном бюджетном плане произошло увеличение расходов федерального бюджета России к 2022 году до 22,4 трлн руб. ($350 млрд).
Красная весна вчера в 15:00
Наука

В Австралии разгадали тайну следов динозавра на потолке пещеры

Что касается странного расположения следов, то это вполне нормальная для палеонтологов картина — следы динозавров часто обнаруживаются на потолках пещер.
Planet Today вчера в 03:10
Здоровье

Пермские власти проверят данные об отказе врача лечить пациента с ВИЧ

Министерство здравоохранения Пермского края проверяет информацию о том, что медики в поселке Ныроб отказались принимать пациента с положительным ВИЧ-статусом и разгласили его диагноз, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
РИА Новости вчера в 03:52
Биатлон

Даниэль Кузьмин: «Логинов никогда не отмажется от истории с допингом»

Даниэль Кузьмин, муж и тренер трехкратной олимпийской чемпионки Анастасии Кузьминой, высказал мнение по ситуации с российским биатлонистом Александром Логиновым.
Спорт-Экспресс 03:35
Политика

Франция может пересмотреть статус беженца Павленского

Франция может пересмотреть статус беженца Павленского в зависимости от решения суда.
Piter.tv 04:21
Гаджеты

Emperion Nebulus: смартфон на базе Windows 10 с ARM-процессором

Упомянут симметричный порт USB Type-C. Приём заказов на Emperion Nebulus должен начаться в ближайшее время.
3DNews 01:47
Политика

Президент Болгарии приедет в Москву на 75-летие Победы

Политика Сегодня вчера в 10:46
Экономика

Российские туроператоры подсчитали убытки из-за коронавируса

Турбизнес в России только за 2 месяца не досчитается почти 3 миллиарда рублей из-за ограничения на поездки граждан Китая в Россию, подсчитали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Вести.Ru 03:35
Авто

КамАЗ выпустил новый беспилотный грузовик

Российский автопроизводитель КамАЗ представил новый безкабинный беспилотный грузовик с электрическим силовым агрегатом, который получил название «Челнок».
Известия 04:04
Игры

Grand Theft Auto IV вернётся в Steam 19 марта, но без мультиплеера

Для начала, игра вернётся в продажу 19 марта, однако лишь в полном издании — стандартное и расширение «Эпизоды из Либерти-Сити» больше нельзя будет приобрести отдельно.
Игромания.ру 03:32
Общество

Майора Минобороны посадили за вымогательство денег за скафандр для МКС

Сотрудники ФСБ задержали майора 12 ноября 2018 года после заявления о вымогательстве денег представителя Научно-производственного предприятия «Звезда» имени академика Гая Северина, которое выпускает скафандры серии «Орлан-МКС» для исследований в открытом космосе, а также занимается ремонтом и установкой оборудования на МКС.
Lenta.ru 01:45
Гаджеты

Стартовали продажи Xiaomi Mi 10 Pro

Поступил в продажу на китайском рынке новый смартфон Xiaomi Mi 10 Pro.
МонаВиста вчера в 04:07
Общество

Госдума проголосовала за расширение программы материнского капитала

Госдума на заседании в среду поддержала поправки, расширяющие программу материнского капитала в соответствии с предложениями, озвученными президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.
ТАСС 04:40
Фигурное катание

Агент Сотниковой рассказала о состоянии фигуристки после операции

Олимпийской чемпионке по фигурному катанию - 2014 Аделине Сотниковой предстоит долгая реабилитация после перенесенной операции, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 04:18
Общество

Якубович назвал размер своей пенсии

Народный артист России, ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro о своей пенсии.
РИА Новости вчера в 19:30
Футбол

«Тоттенхэм» на несколько недель потерял Сона из-за перелома руки

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин выбыл из строя на несколько недель из-за перелома правой руки, сообщает официальный сайт команды.
РБК вчера в 08:04
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное