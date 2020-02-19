Политика
Lenta.ruУкраина захотела прекратить войну в Донбассе без потери территорий
Прекращение войны в Донбассе не может сопровождаться потерей территорий для Украины. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов рассказал в интервью телеканалу «Украина 24», видеозапись доступна в YouTube.
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Общество
Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд
Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
Политика
Великобритания призвала РФ прекратить отправлять гуманитарные конвои в Донбасс
Великобритания призывает Россию прекратить отправку в Донбасс «неожиданных гуманитарных конвоев».
Футбол
«Газпром» выделит «Томи» 660 миллионов рублей
Газпром выделит Томи 660 миллионов рублей, чтобы оказать поддержку испытывающему финансовые проблемы клубу.
Происшествия
Сотрудники ФСБ задержали бывшего директора завода Роскосмоса
Сотрудники ФСБ задержали Андрея Юрчикова, бывшего гендиректора Миасского машиностроительного завода (ММЗ), входящего в структуру Роскосмоса.
Спорт
Большунов не смог выиграть спринт из-за того, что его сбили норвежцы
Большунов столкнулся с ним и тоже упал, потеряв время, после чего уже не смог добиться результата, позволяющего выйти в финал. https: / / www.instagram.com / p / B8t0R0wFxs8 / Отметим, что победителем гонки стал главный соперник Большунова норвежец Йоханнес Клебо.
Космос
В России создадут ракету для бюджетных запусков
Шоу-бизнес
Стриженовы передали премию «Пара года» Заворотнюк и Чернышеву
В прошлом году Заворотнюк и Чернышев сами были ведущими церемонии вручения премии.
Армия и оружие
Истребители Су-35С разбомбили условного противника в ЦФО
Всего к учению привлекли свыше 500 военнослужащих летного, инженерно-технического состава, более 30 единиц летной и наземной авиационной техники, два военных полигона и аэродрома в вышеназванных регионах ЦФО.
Политика
Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17
Политика
Песков отреагировал на слова Эрдогана о военной операции в Идлибе
Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал журналистам заявление турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, который сказал, что Анкара готова начать военную операцию в сирийском Идлибе.
Экономика
Отношения с Венесуэлой продолжат развиваться, заявил Песков
Новые санкции США против структуры "Роснефти", Rosneft Trading SA, которые Россия считает незаконными, не повлияют на двусторонние отношения РФ и Венесуэлы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Игры
THQ Nordic запускает в разработку ремейк Gothic
Экономика
Венесуэла заказала российскому Гознаку печать 300 млн купюр
Правительство Венесуэлы заказало российскому Гознаку печать 300 млн купюр, сообщает Bloomberg со ссылкой на копию контракта, подписанного еще в ноябре прошлого года.
Экономика
Bloomberg: правительство России увеличивает расходы на социальные выплаты
Обновленный кабинет президента России Владимира Путина увеличивает расходы на социальные выплаты на 4 трлн рублей, сообщает 18 февраля агентство Bloomberg L.P. В измененном бюджетном плане произошло увеличение расходов федерального бюджета России к 2022 году до 22,4 трлн руб. ($350 млрд).
Наука
В Австралии разгадали тайну следов динозавра на потолке пещеры
Что касается странного расположения следов, то это вполне нормальная для палеонтологов картина — следы динозавров часто обнаруживаются на потолках пещер.
Здоровье
Пермские власти проверят данные об отказе врача лечить пациента с ВИЧ
Министерство здравоохранения Пермского края проверяет информацию о том, что медики в поселке Ныроб отказались принимать пациента с положительным ВИЧ-статусом и разгласили его диагноз, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
Биатлон
Даниэль Кузьмин: «Логинов никогда не отмажется от истории с допингом»
Даниэль Кузьмин, муж и тренер трехкратной олимпийской чемпионки Анастасии Кузьминой, высказал мнение по ситуации с российским биатлонистом Александром Логиновым.
Политика
Франция может пересмотреть статус беженца Павленского
Франция может пересмотреть статус беженца Павленского в зависимости от решения суда.
Гаджеты
Emperion Nebulus: смартфон на базе Windows 10 с ARM-процессором
Упомянут симметричный порт USB Type-C. Приём заказов на Emperion Nebulus должен начаться в ближайшее время.
Политика
Президент Болгарии приедет в Москву на 75-летие Победы
Экономика
Российские туроператоры подсчитали убытки из-за коронавируса
Турбизнес в России только за 2 месяца не досчитается почти 3 миллиарда рублей из-за ограничения на поездки граждан Китая в Россию, подсчитали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Авто
КамАЗ выпустил новый беспилотный грузовик
Российский автопроизводитель КамАЗ представил новый безкабинный беспилотный грузовик с электрическим силовым агрегатом, который получил название «Челнок».
Игры
Grand Theft Auto IV вернётся в Steam 19 марта, но без мультиплеера
Для начала, игра вернётся в продажу 19 марта, однако лишь в полном издании — стандартное и расширение «Эпизоды из Либерти-Сити» больше нельзя будет приобрести отдельно.
Общество
Майора Минобороны посадили за вымогательство денег за скафандр для МКС
Сотрудники ФСБ задержали майора 12 ноября 2018 года после заявления о вымогательстве денег представителя Научно-производственного предприятия «Звезда» имени академика Гая Северина, которое выпускает скафандры серии «Орлан-МКС» для исследований в открытом космосе, а также занимается ремонтом и установкой оборудования на МКС.
Гаджеты
Стартовали продажи Xiaomi Mi 10 Pro
Поступил в продажу на китайском рынке новый смартфон Xiaomi Mi 10 Pro.
Общество
Госдума проголосовала за расширение программы материнского капитала
Госдума на заседании в среду поддержала поправки, расширяющие программу материнского капитала в соответствии с предложениями, озвученными президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.
Фигурное катание
Агент Сотниковой рассказала о состоянии фигуристки после операции
Олимпийской чемпионке по фигурному катанию - 2014 Аделине Сотниковой предстоит долгая реабилитация после перенесенной операции, сообщает ТАСС.
Общество
Якубович назвал размер своей пенсии
Народный артист России, ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro о своей пенсии.
Футбол
«Тоттенхэм» на несколько недель потерял Сона из-за перелома руки
Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин выбыл из строя на несколько недель из-за перелома правой руки, сообщает официальный сайт команды.