Политика

Lenta.ruLenta.ruУкраина захотела прекратить войну в Донбассе без потери территорий

Прекращение войны в Донбассе не может сопровождаться потерей территорий для Украины. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов рассказал в интервью телеканалу «Украина 24», видеозапись доступна в YouTube.
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В СНБО заявили о желании закончить войну в Донбассе без потери территорий

РБК04:36

Киев хочет прекратить войну в Донбассе без потери территорий — СНБО

REGNUM04:08

На Украине заявили о желании прекратить конфликт в Донбассе без потери территорий

Взгляд.ру02:25

Украина хочет прекратить конфликт в Донбассе и не потерять территории

News.ru03:17

В СНБО Украины заявили, что хотят прекращения войны в Донбассе без потери территорий

Piter.tv02:49

Украина захотела прекратить войну в Донбассе без потери территорий

Lenta.ru03:48

В СНБО Украины заявили, что Киев хочет прекратить войну в Донбассе без потери территорий

ТАСС02:08
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Под Воронежем сняли бегущего по дороге страуса

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Анна Банщикова стала блондинкой и визуально постарела на 10 лет

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Армия и оружие

В Кремле оценили возможную военную операцию Турции в Идлибе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал худшим сценарием такое развитие событий, при котором турецкий лидер Тайип Эрдоган пойдет на военную операцию на территории Сирии в отношении правительственных сирийских вооруженных сил.
Журналистская правда 05:10
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В Петербурге утвердили «балконную амнистию»

В Законодательном собрании Петербурга приняли поправки к закону, устанавливающему наказание за нарушение правил остекления балконов.
Город+ 03:13
Политика

Сурков уволен с должности помощника президента

Президент России Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности своего помощника. Указ опубликован на сайте Кремля.
Росбалт вчера в 11:41
Происшествия

Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады

Гельмут Оберлендер, бывший переводчик зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, попросил не депортировать его из Канады, сообщила РИА Новости представитель Комиссии по иммиграции и беженцам страны (IRB) Анна Пейп.
РИА Новости вчера в 18:11
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В Китае опубликовано первое полноценное исследование коронавируса

19.02.20 Вышло первое большое исследование о коронавирусе Covid-19, основанное на анализе 70 000 случаев заболевания, сообщает Би-би-си.
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Избранница бросила Аль Пачино из-за 39-летней разницы в возрасте

Газета.Ru 04:28
Общество

Атомный ледокол «Арктика» могут сдать с неисправным двигателем

Атомный ледокол "Арктика" может быть сдан в эксплуатацию со сломанным двигателем в связи с невозможностью его восстановления.
Газета.Ru 05:50
Политика

Песков оценил число предложений по поправкам к Конституции

Большое количество поправок размывало бы статус Конституции как основного закона, однако в настоящее время речь идёт только о предложениях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 05:17
Политика

Пекин прокомментировал ограничения на въезд граждан КНР в Россию

Российская Федерация заранее предупреждала китайские власти о намерении ввести временный запрет на въезд граждан КНР.
REGNUM 02:58
Музыка

Путин поздравил с 75-летием певца Юрия Антонова

Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием музыканта и певца Юрия Антонова.
Известия 03:20
Здоровье

Названы пять ранних признаков рака толстой кишки

Кроме полипов, медики назвали еще несколько признаков, на которые стоит обратить внимание, чтобы не допустить развития рака толстого кишечника.
Shraibikus News вчера в 06:09
Общество

Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в $50 млрд

Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в 50 млрд долларов. Решение принял Апелляционный суд Гааги.
BFM.ru вчера в 07:18
Кино

Опубликованы первые кадры аниме по «Видоизменённому углероду»

В твиттер-аккаунте Netflix опубликованы первые кадры аниме по «Видоизменённому углероду».
Игромания.ру 05:13
Общество

После фильма Дудя отмечен рост спроса на тесты на ВИЧ

После выхода фильма о ВИЧ Юрия Дудя в России кратно увеличилось количество граждан, которые желают сдать тест на вирус иммунодефицита человека.
Накануне.Ru 17 февраля в 18:04
Экономика

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров

В Госдуму внесён законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий для работающих пенсионеров.
RT на русском вчера в 05:40
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Россиянам захотели запретить слушать музыку без наушников в транспорте

Россиянам захотели запретить слушать музыку без наушников в транспорте.
Lenta.ru 00:48
Космос

В MetaBallStudios сравнили астероиды и земные объекты

На всемирно известном канале MetaBallStudios был обнародован видеоматериал, в котором ученые продемонстрировали реальные габариты астероидов в сравнении с объектами, расположенными на земном шаре.
Goroday.ru 17 февраля в 15:03
Общество

Гидрометцентр назвал причину аномальной зимы в России

Синоптик напомнил, что в этом сезоне только в конце декабря и январе благодаря северным потокам на короткое время установился антициклон, в дальнейшем погоду определяли воздушные массы из Атлантики.
BFM.ru 03:20
Армия и оружие

Аэропорт Алеппо впервые за восемь лет принял пассажирский самолет

Международный аэропорт Алеппо в Сирии возобновил свою работу после восьмилетнего перерыва и принял первый пассажирский рейс из Дамаска, сообщает в среду, 19 февраля, «РИА Новости».
Известия 04:58
Политика

Заседание ООН отложили из-за невыдачи визы главе российской делегации

Комиссия ООН по разоружению отложила свое заседание в Нью-Йорке на 10 дней из-за невыдачи визы руководителю российской делегации Константину Воронцову.
Известия вчера в 15:13
Общество

Госдума одобрила расширение программы материнского капитала

Госдума приняла во втором чтении законопроект о расширении программы материнского (семейного) капитала.
Российская газета 05:01
Хоккей

Овечкин силовым приемом опрокинул соперника через борт

Рамблер вчера в 02:27
Общество

Протоиерей Смирнов назвал мужчин национальной катастрофой России

Peterburg2.ru вчера в 14:58
Общество

IT-специалисты и врачи выступили в поддержку фигурантов дела «Сети»

IT-специалисты подписали открытое письмо в поддержку фигурантов дела «Сети» (организация признана в России террористической и запрещена).
Полит.ру 05:45
Технологии

В Xiaomi согласились предустанавливать российское ПО на свои смартфоны

Напомним, что власти России в декабре 2019 обязали всех иностранных и отечественных производителей компьютеров, смартфонов и планшетов, а также телевизоров с функцией Smart TV предустанавливать на гаджеты и технику российские приложения: навигатор, поисковик, антивирус, платежные системы и еще некоторое ПО.
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Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии

RT на русском вчера в 23:45
Происшествия

Экс-премьер Австралии назвал причиной исчезновения рейса MH370 самоубийство пилота

Бывший премьер-министр Австралии Тони Абботт заявил, что причиной исчезновения воздушного судна в Индийском океане в 2014 году стало самоубийство пилота.
ТАСС 00:29
Общество

Отрицательная цена на электроэнергию зафиксирована в Финляндии

Из-за мягкой зимы и ветреной погоды в Финляндии ветрогенераторы продолжают работать на полную мощность, из-за чего цена на электричество составила -20 (минус двадцать) евроцентов за мегаватт-час.
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