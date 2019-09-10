Политика
ИзвестияУкраина захотела вернуть из России еще 113 граждан
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Киев заинтересован в освобождении еще 113 заключенных, находящихся на территории России. Об этом она сказала интервью РБК.
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с чего всё началось
Украина заинтересована в освобождении еще 113 заключенных, находящихся на территории России. Об этом в интервью РБК рассказала уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, после того как Москва и Киев 7 сентября обменялись удерживаемыми лицами по формуле 35 на 35.РБК00:31
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