с чего всё началось

Украина может "выбить" Россию из американских космических проектов, только для этого сначала придется наладить производство ракетных двигателей, заявил глава космического агентства страны Владимир Усов в интервью изданию "Левый берег".

Здоровье Глава Минздрава заявил о завершении выплат медикам за апрель Компенсации за апрель медикам, которые работают с COVID-19, выплачены, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. 13

Происшествия Зампрокурора Волгограда задержан за покушение на взятку Прокуратура и в дальнейшем намерена бескомпромиссно реагировать на факты коррупции, - прокомментировала "Блокноту Волгоград" старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина. 132

Общество Рогозин анонсировал создание нового «Бурана» и космической станции Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявил, что уже сейчас должны начаться работы по созданию новой орбитальной космической станции. 1,4K

Киберспорт В Dota 2 вышел Battle Pass 2020 Valve выпустила Battle Pass 2020 для Dota 2. С ним разработчики добавили в игру систему гильдий и новый набор испытаний, а также представили предметы из Immortal Treasure, анонсировали летний ивент и ряд других функций.

Армия и оружие Партия САУ «Коалиция-СВ» поступила в войска В рамках выполнения государственного оборонного заказа на 2020 год, партия перспективных 152-мм самоходных артиллерийских установок 2С35 «Коалиция-СВ» поступила в войска. 7

Игры Разработчики раскрыли феномен успеха игры «Ведьмак-3» Разработчики из компании CD Projekt Red рассказали, в чем заключается секрет успеха игры «Ведьмак-3», с момента выхода которой прошло 5 лет. 8

Армия и оружие Минобороны получит два спутника связи «Меридиан-М» Заказ на изготовление двух космических спутников связи «Меридиан-М» согласовали представители министерства обороны России и руководство предприятия «Информационные спутниковые системы имени Решетнева», входящего в госкорпорацию «Роскосмос», 26 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в авиационно-космической отрасли.

Общество Роспотребнадзор рекомендовал запретить торговлю в электричках «Пресечение осуществления в пригородных поездах несанкционированной розничной разносной торговли, игры на музыкальных инструментах, нахождения в вагонах поездов лиц, не соблюдающих правила гигиены, а также в пачкающей одежде», — отмечается в документе. 10

Общество Организованный детский отдых будет очень ограниченным Организованный детский отдых будет очень ограниченным Угроза распространения COVID-19 может привести к закрытию негосударственных детских лагерей, на долю которых приходится почти треть этого рынка.

Здоровье Названы опасные для больных коронавирусом препараты Вирусолог объяснила, что перечисленные препараты создают в организме благоприятную среду для коронавируса, отчего инфекция легче проникает в легкие и приводит к пневмонии и поражению альвеол. 285

Общество Заммэра Москвы перечислил новые этапы снятия ограничений Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал об этапах снятия ограничений в Москве. 1,2K

Экономика Сенаторы предложили механизм обязательной закупки российских товаров Авторы законопроекта хотят наделить правительство правом устанавливать обязательное требование к участникам закупок — о поставке товаров исключительно российского происхождения.

Общество Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись Депутат липецкого областного совета от партии ПАРНАС Олег Хомутинников опубликовал в Telegram и Facebook запись разговора губернатора Липецкой области с его заместителем по здравоохранению Александром Ильиным. 575

Общество Министр просвещения рассказал о сроках проведения пробных ЕГЭ Минпросвещения проведет пробные Единые государственные экзамены (ЕГЭ) 29 и 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова. 448

Политика Глава украинского космического агентства рассказал об указаниях от США Усов возглавил космическое агентство в декабре 2019 года. До этого он занимался бизнесом в сфере IT.

Гаджеты Intel Core i9-10900K и жидкий металл: температуру под нагрузкой можно снизить на 8 градусов Немецкий энтузиаст Роман Хартунг (Roman Hartung), известный постоянным читателям под псевдонимом Der8auer, эксперименты с Core i9-10900K проводил с использованием системы жидкостного охлаждения.