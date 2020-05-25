Политика
РИА НовостиУкраина захотела «выбить» Россию из космических программ США
Украина может "выбить" Россию из американских космических проектов, только для этого сначала придется наладить производство ракетных двигателей, заявил глава космического агентства страны Владимир Усов в интервью изданию "Левый берег".
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с чего всё началось
По мнению главы Государственного космического агентства Украины Владимира Усова, если страна начнет производить ракетные двигатели первой ступени, то ей удастся "выбить" российские компании из американских космических проектов, передает издание "Левый берег".Инфоросвчера в 14:04
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