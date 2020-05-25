Политика
РИА НовостиУкраина захотела «выбить» Россию из космических программ США
Украина может "выбить" Россию из американских космических проектов, только для этого сначала придется наладить производство ракетных двигателей, заявил глава космического агентства страны Владимир Усов в интервью изданию "Левый берег".
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с чего всё началось
По мнению главы Государственного космического агентства Украины Владимира Усова, если страна начнет производить ракетные двигатели первой ступени, то ей удастся "выбить" российские компании из американских космических проектов, передает издание "Левый берег".Инфорос14:04
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Общество
Министр просвещения назвал сроки проведения пробных ЕГЭ
Первые ЕГЭ в России пройдут в тестовом режиме 29 и 30 июня, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 13:56
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В Москве найдена мертвой гражданка Кубы
Вести.Ru вчера в 18:36
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«Вектор» сообщил о планах испытать вакцину от COVID-19 на людях в июне
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора планирует в конце июня текущего года провести клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 20:04
Гаджеты
Смартфон Nokia 5.3 начали продавать в России
Компания HMD Global объявила о старте продаж в России смартфона Nokia 5.3 - с квадрокамерой и емким аккумулятором на 4000 мА/ч.
Piter.tv 07:58
Политика
Путин подписал закон о повышении предельного возраста ректоров
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении с 65 до 70 лет предельного возраста руководителей и замруководителей образовательных организаций высшего образования и научных организаций.
РИА Новости 07:04
Армия и оружие
Sohu: Учения кораблей НАТО в Баренцевом море закончились провалом
Учения кораблей НАТО в Баренцевом море закончились провалом. Об этом сообщили представители китайского издания Sohu.
Piter.tv 00:55
Происшествия
В Волгограде задержали зампрокурора
Заместителя прокурора Волгограда задержали по подозрению в покушении на получение взятки в значительном размере, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
РИА Новости 08:26
Политика
Зеленскому пригрозили разрывом отношений между Украиной и США из-за Байдена
«Господин Зеленский должен опасаться подстрекательства к беспочвенной партизанской кампании против господина Байдена, которое может поставить под угрозу долгосрочные отношения между Украиной и США», — пишет газета.
Lenta.ru 18:33
Гаджеты
Xiaomi представила 43-дюймовый телевизор по цене смартфона
ToDay News Ufa 23 мая в 05:41
Экономика
В России выдача ипотеки в апреле упала почти на 40%
В России выдача ипотеки в апреле упала на 39%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.
Газета.Ru 03:49
Экономика
Bloomberg: России предсказали сильнейший кризис за десятилетие
Аналитики центра «Сколково» предрекли России самый сильный за последнее десятилетие экономический кризис.
Shraibikus News 06:50
Общество
В Москве не заработали в срок ни один из пяти временных госпиталей для инфицированных коронавирусом
Строительство временных госпиталей, по подсчетам «Открытых медиа», могли обойтись московскому бюджету в миллиарды рублей.
Эхо Москвы 19:08
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
Политика
Первый иранский танкер с топливом прибыл в Венесуэлу
Коммерсантъ вчера в 00:59
Здоровье
Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на коронавирус
В Роспотребнадзоре заявили, что из-за потребления алкоголя здоровье граждан может оказаться в еще большей опасности во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Новые Ведомости 04:51
Политика
Небензя разъяснил смысл выражения «ВОЗ и ныне там»
Небензя Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках информационной войны Китая и США, вышедшей на новый уровень в ситуации с пандемией, Вашингтон отказался финансировать ВОЗ, а также обвиняет организацию в бездействии против распространения коронавируса.
REGNUM 16:07
Общество
В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения
По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости 10:30
Общество
В Китае назвали 10 самых загадочных мест в России
Российская газета 02:57
Общество
В Роспотребнадзоре обозначили длительность масочного режима в России
В ближайшие месяц или два требование об обязательном ношении масок будет сохранять свою силу, сообщила в понедельник, 25 мая, глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 10:02
Политика
Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ
Львовский журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов в эфире своего интернет-канала в резких и оскорбительных тонах высказался о народе своей страны, назвав его "паскудным и орусевшим".
РИА Новости 18:34
Происшествия
В Москве завели дело против мужчины с COVID-19, заселившегося в хостел
Уголовное дело завели на мужчину с коронавирусом, заселившегося в московский хостел и заразившего двух постояльцев, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
РИА Новости 12:56
Общество
Организованный детский отдых будет очень ограниченным
Организованный детский отдых будет очень ограниченным Угроза распространения COVID-19 может привести к закрытию негосударственных детских лагерей, на долю которых приходится почти треть этого рынка.
Коммерсантъ 18:24
Политика
Рогозин рассказал о планах по созданию новой орбитальной станции
"Роскосмос" рассматривает возможность создать крылатый пилотируемый космический корабль для полетов к орбитальным станциям, рассказал генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 04:53
Футбол
Французские сенаторы предложили поправки в закон, чтобы доиграть нынешний сезон
6 французских сенаторов предложили внести поправки в положение о борьбе с пандемией коронавируса, одна из них касается возобновления досрочно завершенного сезона Лиги 1. Поправка предлагает разрешить спортивным федерациям и лигам возобновить профессиональные соревнования, чтобы завершить сезон-2019/20, если позволят эпидемиологические условия и при одобрении научного комитета.
Sports.ru 17:44
Происшествия
Полковник спецслужбы арестован за хищения
Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
Коммерсантъ вчера в 15:49
Игры
Демоверсия Beyond: Two Souls неожиданно появилась в Steam
Страница Beyond: Two Souls без предупреждения со стороны разработчиков появилась в Steam.
3DNews 13:13
Здоровье
Врач Мясников назвал признаки нарушенной работы щитовидной железы
Российский доктор и телеведущий Мясников назвал признаки нарушенной работы щитовидной железы. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 12:17