с чего всё началось

Украина может "выбить" Россию из американских космических проектов, только для этого сначала придется наладить производство ракетных двигателей, заявил глава космического агентства страны Владимир Усов в интервью изданию "Левый берег".

Общество Министр просвещения назвал сроки проведения пробных ЕГЭ Первые ЕГЭ в России пройдут в тестовом режиме 29 и 30 июня, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия 24". 453

Гаджеты Смартфон Nokia 5.3 начали продавать в России Компания HMD Global объявила о старте продаж в России смартфона Nokia 5.3 - с квадрокамерой и емким аккумулятором на 4000 мА/ч. 8

Политика Путин подписал закон о повышении предельного возраста ректоров Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении с 65 до 70 лет предельного возраста руководителей и замруководителей образовательных организаций высшего образования и научных организаций. 115

Происшествия В Волгограде задержали зампрокурора Заместителя прокурора Волгограда задержали по подозрению в покушении на получение взятки в значительном размере, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник. 132

Политика Зеленскому пригрозили разрывом отношений между Украиной и США из-за Байдена «Господин Зеленский должен опасаться подстрекательства к беспочвенной партизанской кампании против господина Байдена, которое может поставить под угрозу долгосрочные отношения между Украиной и США», — пишет газета.

Общество ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР). 65

Здоровье Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на коронавирус В Роспотребнадзоре заявили, что из-за потребления алкоголя здоровье граждан может оказаться в еще большей опасности во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. 439

Политика Небензя разъяснил смысл выражения «ВОЗ и ныне там» Небензя Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках информационной войны Китая и США, вышедшей на новый уровень в ситуации с пандемией, Вашингтон отказался финансировать ВОЗ, а также обвиняет организацию в бездействии против распространения коронавируса. 11

Общество В Роспотребнадзоре обозначили длительность масочного режима в России В ближайшие месяц или два требование об обязательном ношении масок будет сохранять свою силу, сообщила в понедельник, 25 мая, глава Роспотребнадзора Анна Попова. 3,1K

Политика Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ Львовский журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов в эфире своего интернет-канала в резких и оскорбительных тонах высказался о народе своей страны, назвав его "паскудным и орусевшим".

Общество Организованный детский отдых будет очень ограниченным Организованный детский отдых будет очень ограниченным Угроза распространения COVID-19 может привести к закрытию негосударственных детских лагерей, на долю которых приходится почти треть этого рынка.

Футбол Французские сенаторы предложили поправки в закон, чтобы доиграть нынешний сезон 6 французских сенаторов предложили внести поправки в положение о борьбе с пандемией коронавируса, одна из них касается возобновления досрочно завершенного сезона Лиги 1. Поправка предлагает разрешить спортивным федерациям и лигам возобновить профессиональные соревнования, чтобы завершить сезон-2019/20, если позволят эпидемиологические условия и при одобрении научного комитета.