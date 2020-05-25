Политика
РИА НовостиУкраина захотела «выбить» Россию из космических программ США
Украина может "выбить" Россию из американских космических проектов, только для этого сначала придется наладить производство ракетных двигателей, заявил глава космического агентства страны Владимир Усов в интервью изданию "Левый берег".
Читать в источнике
Оценить451
с чего всё началось
По мнению главы Государственного космического агентства Украины Владимира Усова, если страна начнет производить ракетные двигатели первой ступени, то ей удастся "выбить" российские компании из американских космических проектов, передает издание "Левый берег".Инфорос14:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7207 источников, обновлено в 22:06, Ашберн
Политика
Лавров поставил Японии жесткое условие по Курилам
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Японии единственное условие продолжения переговоров по Курильским островам: Токио должен признать итоги Второй мировой войны.
Политическая Экспертиза 02:32
Футбол
Официально: «Долгопрудный» и «Олимп» объединились в один клуб
Клубы «Долгопрудный» и «Олимп» объявили об объединении – новая команда получила название «Олимп-Долгопрудный».
Бомбардир.ру 05:20
Здоровье
Вирусолог Надежда Жолобак назвала опасные при коронавирусе лекарства
Некоторые люди с коронавирусной инфекцией начинают принимать препараты, показанные при обычной простуде, а этого, по словам вирусолога Надежды Жолобак, делать ни в коем случае нельзя.
Planet Today 03:19
Общество
В Сахалинской области откроют кафе и рестораны
В Сахалинской области начался третий этап снятия ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.
Российская газета 04:23
Общество
Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ
"Шестого и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, 13 июля — по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам", — говорится в сообщении.
РИА Новости 13:00
Здоровье
Кардиолог Ульф Ландмессер назвал три симптома сердечного приступа
Актуальные Новости 03:53
Здоровье
В Приморье смягчили режим ограничений
Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса.
РИА Новости 21:55
Авто
У компактвэна Fiat 500L не будет преемника
Популярность пятидверного минивэна Fiat 500L на европейском рынке стала неуклонно снижаться, в силу этих, и ряда других обстоятельств, руководство компании допускает, что у этой модели не будет продолжения.
Car.ru 14:07
Общество
С 1 июня в РФ начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
Вице-премьер констатировал, что отечественный туризм стал одной из самых пострадавших из-за коронавирусных ограничений отраслей, которая понесла колоссальные убытки.
Интерфакс 10:22
Общество
«Вектор» планирует испытания вакцины против коронавируса в июне
Научный центр вирусологии "Вектор" Роспотребнадзора планирует начать клинические испытания вакцины от коронавируса в конце июня.
РИА Новости 21:18
Происшествия
Два человека пали жертвами урагана на Урале
Обрушившийся на Свердловскую область ураган унес по меньшей мере две жизни.
Вести.Ru 11:09
Авто
Volvo в России запускает новый бренд Recharge
На днях компания Volvo Cars сообщила о запуске в России бренда Recharge.
32CARS.ru 13:48
Общество
Семьи с детьми могут получить до 100 тысяч рублей по соцконтракту
Например, в Волгоградской области участниками программы социальных контрактов в этом году стали 958 семей, в которых воспитывается 2400 детей.
Российская газета вчера в 23:00
Космос
Российский космонавт исследовал рисунки на плато Наска
Исследованием геоглифов Наска занялся и российский космонавт Иван Вагнер, находящийся сейчас в экспедиции на МКС.
Южный Федеральный вчера в 22:31
Шоу-бизнес
Памятник из черного гранита появился на могиле Юлии Началовой
Вечерняя Москва 04:40
Кино
Зрителей возмутила отредактированная версия фильма «Назад в будущее 2»
Поклонники фильма "Назад в будущее 2" (1989 год) стали возмущаться в твиттере, когда один из зрителей заметил, что в картине, которую недавно транслировали на стриминговой платформе Netflix, был вырезан целый эпизод, сообщает NME.
РИА Новости вчера в 23:46
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 25 мая
За последние сутки в России было зафиксировано 92 смерти пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что стало минимальным показателем с 18 мая.
РБК 04:23
Кино
HBO Max покажет версию «Лиги справедливости» Зака Снайдера
Многие зрители потребовали представить им режиссерскую версию Снайдера.
RuNews24.ru 23 мая в 04:47
Общество
Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Российский президент Владимир Путин подписал закон об индивидуальном подходе при определении тарифов ОСАГО.
Право.ру 08:49
Общество
Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы
Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
REGNUM 15:32
Происшествия
Руководитель лесничества попался на взятке в Красноярском крае
Как рассказали в пресс-службе Главка, руководитель КГБУ «Тинское лесничество» пошел на сделку с предпринимателем, который попросил выделить ему участок для заготовки сосны, чтобы в дальнейшем ее вырубить и продать.
ИА Запад24 21:51
Происшествия
Арестованных генералов МВД уволили со службы
Два заместителя начальника следственного департамента МВД генералы Александр Краковский и Александр Бирюков, обвиняемые в превышении должностных полномочий, уволены со службы по отрицательным мотивам.
Lenta.ru 09:51
Общество
Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись
Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись Депутат липецкого областного совета от партии ПАРНАС Олег Хомутинников опубликовал в Telegram и Facebook запись разговора губернатора Липецкой области с его заместителем по здравоохранению Александром Ильиным.
Коммерсантъ 18:24
Общество
Заммэра Москвы перечислил новые этапы снятия ограничений
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал об этапах снятия ограничений в Москве.
Газета.Ru 05:33
Политика
Рогозин рассказал о планах по созданию новой орбитальной станции
"Роскосмос" рассматривает возможность создать крылатый пилотируемый космический корабль для полетов к орбитальным станциям, рассказал генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 04:53
Общество
Оголодавшие из-за пандемии крысы атаковали города США
Центр по контролю и профилактике заболеваний США предупредил об увеличении активности оголодавших из-за пандемии крыс в стране, говорится сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
ФАН 05:58
Общество
ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина против COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила клинические испытания препарата гидроксихлорохин в лечении коронавируса, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Российская газета 15:13
Общество
Шувалов опроверг сообщения о перелетах его семьи во время пандемии
Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в интервью РБК заявил, что члены его семьи не пользовались частным самолетом во время пандемии COVID-19.
РБК 05:14
Общество
Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца
Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости 10:37