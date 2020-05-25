с чего всё началось

Украина может "выбить" Россию из американских космических проектов, только для этого сначала придется наладить производство ракетных двигателей, заявил глава космического агентства страны Владимир Усов в интервью изданию "Левый берег".

Политика Лавров поставил Японии жесткое условие по Курилам Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Японии единственное условие продолжения переговоров по Курильским островам: Токио должен признать итоги Второй мировой войны. 161

Здоровье Вирусолог Надежда Жолобак назвала опасные при коронавирусе лекарства Некоторые люди с коронавирусной инфекцией начинают принимать препараты, показанные при обычной простуде, а этого, по словам вирусолога Надежды Жолобак, делать ни в коем случае нельзя. 288

Общество Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ "Шестого и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, 13 июля — по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам", — говорится в сообщении. 8

Здоровье В Приморье смягчили режим ограничений Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса. 1

Авто У компактвэна Fiat 500L не будет преемника Популярность пятидверного минивэна Fiat 500L на европейском рынке стала неуклонно снижаться, в силу этих, и ряда других обстоятельств, руководство компании допускает, что у этой модели не будет продолжения. 1

Авто Volvo в России запускает новый бренд Recharge На днях компания Volvo Cars сообщила о запуске в России бренда Recharge.

Общество Семьи с детьми могут получить до 100 тысяч рублей по соцконтракту Например, в Волгоградской области участниками программы социальных контрактов в этом году стали 958 семей, в которых воспитывается 2400 детей.

Космос Российский космонавт исследовал рисунки на плато Наска Исследованием геоглифов Наска занялся и российский космонавт Иван Вагнер, находящийся сейчас в экспедиции на МКС.

Кино Зрителей возмутила отредактированная версия фильма «Назад в будущее 2» Поклонники фильма "Назад в будущее 2" (1989 год) стали возмущаться в твиттере, когда один из зрителей заметил, что в картине, которую недавно транслировали на стриминговой платформе Netflix, был вырезан целый эпизод, сообщает NME. 8

Здоровье Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 25 мая За последние сутки в России было зафиксировано 92 смерти пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что стало минимальным показателем с 18 мая. 13

Общество Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции. 191

Происшествия Руководитель лесничества попался на взятке в Красноярском крае Как рассказали в пресс-службе Главка, руководитель КГБУ «Тинское лесничество» пошел на сделку с предпринимателем, который попросил выделить ему участок для заготовки сосны, чтобы в дальнейшем ее вырубить и продать. 1

Происшествия Арестованных генералов МВД уволили со службы Два заместителя начальника следственного департамента МВД генералы Александр Краковский и Александр Бирюков, обвиняемые в превышении должностных полномочий, уволены со службы по отрицательным мотивам. 97

Общество Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись Депутат липецкого областного совета от партии ПАРНАС Олег Хомутинников опубликовал в Telegram и Facebook запись разговора губернатора Липецкой области с его заместителем по здравоохранению Александром Ильиным. 594

Общество Заммэра Москвы перечислил новые этапы снятия ограничений Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал об этапах снятия ограничений в Москве. 1,2K

Общество Оголодавшие из-за пандемии крысы атаковали города США Центр по контролю и профилактике заболеваний США предупредил об увеличении активности оголодавших из-за пандемии крыс в стране, говорится сообщении, опубликованном на сайте ведомства. 42

Общество ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина против COVID-19 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила клинические испытания препарата гидроксихлорохин в лечении коронавируса, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. 83