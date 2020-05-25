с чего всё началось

Украина может "выбить" Россию из американских космических проектов, только для этого сначала придется наладить производство ракетных двигателей, заявил глава космического агентства страны Владимир Усов в интервью изданию "Левый берег".

Общество Черногория временно отказалась принимать российских туристов Черногория ослабила введенные на фоне пандемии коронавируса ограничения на въезд в страну для туристов, однако временно не будет принимать путешественников из России из-за «более сложной эпидемиологической ситуации», заявил премьер-министр балканской страны Душко Маркович. 5

Общество Приложения с пиратским контентом могут начать блокировать с 1 октября Мобильные приложения с пиратским контентом могут начать блокировать с 1 октября.

Общество В Москве за сутки вылечилось рекордное число зараженных коронавирусом Число вылечившихся жителей Москвы с коронавирусом за сутки побило рекорд и составило 8 033, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову. 534

Общество Приморский край начал смягчать ограничения из-за коронавируса Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил о начале первого этапа снятия ограничений из-за коронавируса, сообщается во вторник в официальном Telegram-канале правительства региона. 40

Общество Первые ЕГЭ в России пройдут без школьников Ранее 25 мая министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что 29 и 30 июня состоится пробный ЕГЭ, а основные экзамены начнутся 3 июля. 537

Энергетика Прокачка по газопроводу Ямал—Европа через Польшу упала почти до нуля Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку Ямал—Европа проходит только по результатам аукционов. 185

Энергетика Добывающие сланцевую нефть компании не скоро восстановятся Добывающие сланцевую нефть американские компании еще не скоро восстановятся. На это потребуется минимум несколько лет. 30

Происшествия В Самарской области загорелись 11 жилых домов В поселке Яицкое Волжского района Самарской области загорелись 11 частных жилых домов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. 3

Происшествия На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы 26 мая, около пяти утра мск при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома «Угольные копи» совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 ВКС России, сообщили в Минобороны. 316

Происшествия На Украине задержали двух полицейских, подозреваемых в пытках Сотрудники правоохранительных органов задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов, подозреваемых в пытках людей.

Происшествия Число жертв урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех Количество погибших во время урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Общество Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись Депутат липецкого областного совета от партии ПАРНАС Олег Хомутинников опубликовал в Telegram и Facebook запись разговора губернатора Липецкой области с его заместителем по здравоохранению Александром Ильиным. 614

Здоровье ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни. 716