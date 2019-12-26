Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомУкраина заключила контракт с США на поставку второй партии Javelin

«В течение IV квартала за счёт сосредоточения ресурсов Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США», — приводит пресс-служба украинского оборонного ведомства слова заместителя министра обороны Анатолия Петренко.
Читать в источнике
Комментировать114
с чего всё началось
«В течение IV квартала за счёт сосредоточения ресурсов Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США», — приводит
 пресс-служба украинского оборонного ведомства слова заместителя министра обороны Анатолия Петренко.
RT на русском10:22

Подробнее о событии

Киев заключил контракт на покупку у США второй партии комплексов Javelin

РБК11:24

Украина и США заключили контракт на поставку второй партии Javelin

РИА Новости10:26

Украина подписала контракт на поставку второй партии Javelin из США

Телеканал 360°11:07

Украина заключила контракт с США на поставку новой партии ракетных комплексов

Известия10:40

Украина договорилась с США о закупках Javelin

Lenta.ru11:18

Украина заключила контракт с США на поставку второй партии Javelin

RT на русском10:22

Украина заключила контракты на поставку второй партии американских Javelin

Интерфакс10:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 21:03, Ашберн
Общество

Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек

Ведомости 12:09
Общество

Японскую туристку возмутило приветствие жителей Курил

РИА Новости 19:30
Происшествия

Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги

Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
РБК 06:33
Происшествия

Среди пострадавших в ДТП с автобусом в Липецкой области есть ребенок

ТАСС 12:15
Авто

Пикап Rivian получил режим танка для разворота на месте

Выполнять «танковый поворот» электрическому пикапу RT1 позволяют четыре независимых моторчика в колесах, которые по команде электроники автоматически делятся на «оси» и крутятся в разные стороны.
Автоновости дня 05:53
Общество

В правительстве разъяснили новые правила регистрации автомобилей

Закон, разрешающий регистрацию новых машин без посещения ГИБДД, Владимир Путин подписал в августе 2018 года.
РИА Новости 07:38
Политика

В Черногории задержали оппозиционеров после инцидента в парламенте

Полиция Черногории задержала оппозиционеров из Демократического фронта (ДФ) после инцидента в парламенте из-за законопроекта о религиозных объединениях.
РИА Новости 20:09
Политика

WP: военные США готовят тактику информационной войны против России

Киберкомандование Соединенных Штатов начало работу над тактикой ведения информационной войны, которая может быть применена в отношении России.
ТК Звезда 02:03
Религия

РПЦ изменила правила крещения детей

РИА Новости 16:44
Общество

Росстат сделал прогноз об убыли населения на ближайшие 16 лет

Росстат опубликовал демографический прогноз до 2035 года, согласно пессимистичному варианту, за 16 лет численность населения сократится со 146 млн в 2020 до 134,2 млн, по среднему — до 142,9 млн, согласно оптимистичному — вырастет до 150 млн.
РБК 18:51
Экономика

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Ведомости вчера в 16:54
Общество

Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения

Глава Минздрава Вероника Скворцова прокомментировала слова вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что оптимизация здравоохранения в регионах проведена ужасно.
РИА Новости вчера в 07:34
Политика

МИД Эстонии прокомментировал ограничение работы Sputnik в стране

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу на своей странице в Фейсбук призвал другие страны отказаться от давления на власти страны в связи с решением ограничить работу российского агентства новостей Sputnik на территории республики.
Московский Комсомолец 17:53
Общество

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололеда

В Москве и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололеда и тумана, следует из прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра.
РБК 20:40
Кино

В «Сватах» появится новый персонаж Палыч

Культуромания 05:31
Общество

Екатерина Мцитуридзе уходит с поста гендиректора «Роскино»

Интересная Россия 09:44
Армия и оружие

Военные США заблокировали российский военный патруль в Сирии

«Между военными США и России возник конфликт после того, как американцы провели инспектирование и вчера остановили российский патруль в сельской местности Габшаш», - говорится в материале.
ГЛАС.RU 08:54
Общество

Установлена причина пожара на могиле Децла

Работники Пятницкого кладбища в Москве назвали причину возгорания на могиле хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл.
Lenta.ru 14:52
Футбол

Экс-футболист Радимов прокомментировал развод с Булановой

Бывший полузащитник сборной России и петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о своём разводе с певицей Татьяной Булановой.
RT на русском 00:56
Шоу-бизнес

Петросян пригрозил судом за обсуждение его личной жизни в эфире

Юморист Евгений Петросян резко раскритиковал выпуск ток-шоу Первого канала «Пусть говорят», посвященный перипетиям его личной жизни.
Вечерняя Москва 20:58
Кино

Канадский телеканал вырезал сцену с Трампом из фильма «Один дома 2»

Rambler News Service 10:03
Гаджеты

Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона

Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.
ToDay News Ufa 01:21
Политика

МИД пообещал ответить на санкции США против «Северного потока — 2»

Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге сообщила, какой подход будет использовать Россия при ответе на санкции США против "Северного потока — 2".
РИА Новости 09:43
Шоу-бизнес

Апина рассказала о состоянии Моисеева

WomanHit.ru 10:06
Происшествия

Главного инженера сахалинской фирмы обвинили в смерти двух людей

Главный инженер, несмотря на негативные погодные условия, при которых скорость ветра составляла 13 м/с и высота волны 2,5 метра, нарушил требования Инструкции по организации и технологии выгрузки грузов с теплохода на необорудованном берегу.
АСТВ 20:22
Хоккей

Александр Овечкин поужинал с Дональдом Трампом

На праздничном вечере российский хоккеист подарил американскому президенту свой игровой свитер.
Inc-news.ru вчера в 06:39
Происшествия

В ФБК начались обыски, Навального задержали

В августе и осенью в ФБК и у соратников Навального в разных городах проводили обыски по уголовному делу об отмывании денег через фонд.
Труд 05:40
Экономика

Экспорт агропродукции из России достигнет $24 млрд по итогам 2019 года

Российский экспорт сельскохозяйственной продукции по итогам года составит $24 млрд.
Известия 06:43
Политика

Минтруд РФ одной бумажкой испортил Новый год чиновникам 41 региона

Дискуссия о статусе 31 декабря, который официально считается рабочим днем, началась в России в ноябре.
URA.Ru 06:29
Политика

Германия считает Трампа опасней Путина и Ким Чен Ына

В четверг, 26 декабря, стало известно о том, что в Германия считает Трампа опасней Путина и Ким Чен Ына.
Piter.tv 08:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
FGM-148 Javelin
Противотанковая управляемая ракета
Американский переносной противотанковый ракетный комплекс. Предназначен для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей. Является первым серийным ПТРК третьего поколения. Разрабатывался с 1986 года на базе более ранних наработок, созданных в рамках проекта Tank Breaker. Для окончания опытно-конструкторских работ и серийного производства ракет был образован консорциум «Javelin Joint Venture» со штаб-квартирой в Луисвилле, Кентукки, учредителями которого стали компании Texas Instruments и Martin Marietta Electronics and Missiles. Принят на вооружение Армии США в 1996 году. Успешно применялся в ходе Иракской войны и ряда других вооружённых конфликтов. Поставляется на экспорт...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное