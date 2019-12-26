Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомУкраина заключила контракт с США на поставку второй партии Javelin

«В течение IV квартала за счёт сосредоточения ресурсов Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США», — приводит пресс-служба украинского оборонного ведомства слова заместителя министра обороны Анатолия Петренко.
Читать в источнике
Комментировать108
с чего всё началось
«В течение IV квартала за счёт сосредоточения ресурсов Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США», — приводит
 пресс-служба украинского оборонного ведомства слова заместителя министра обороны Анатолия Петренко.
RT на русском10:22

Подробнее о событии

Киев заключил контракт на покупку у США второй партии комплексов Javelin

РБК11:24

Украина договорилась с США о закупках Javelin

Lenta.ru11:18

Украина заключила контракт с США на поставку новой партии ракетных комплексов

Известия10:40

Украина подписала контракт на поставку второй партии Javelin из США

Телеканал 360°11:07

Украина и США заключили контракт на поставку второй партии Javelin

РИА Новости10:26

Украина заключила контракт с США на поставку второй партии Javelin

RT на русском10:22

Украина заключила контракты на поставку второй партии американских Javelin

Интерфакс10:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 16:24, Ашберн
Авто

Седан Audi A6 подешевел в России

Автоновости дня 06:19
Шоу-бизнес

Апина рассказала о состоянии Моисеева

WomanHit.ru 10:06
Армия и оружие

Ливия официально запросила у Турции военную поддержку

Правительство национального согласия Ливии официально запросило у Турции военную поддержку «с воздуха, с земли и с моря».
Lenta.ru 15:05
Политика

«Ъ»: Киев и Донбасс выбрали дату обмена «всех на всех»

Киев и самопровозглашенные ДНР и ЛНР согласовали дату обмена пленными по формуле "всех установленных на всех установленных".
Газета.Ru 08:07
Политика

Новак: Allseas еще может достроить «Северный поток-2»

Невзирая на санкции США швейцарская компания Allseas еще может достроить газопровод "Северный поток-2".
Российская газета вчера в 16:49
Игры

В Epic Games Store раздают FTL: Faster Than Light

Cyber.sports.ru 11:56
Армия и оружие

Учения войск НАТО немецкие СМИ назвали репетицией нападения на Россию

Учения стран НАТО "Защитник Европы", запланированные на начало 2020 года, станут для Североатлантического альянса репетицией в подготовке к наступлению на Россию.
Народные новости 24 декабря в 23:58
Происшествия

После аварии с автобусом в Липецкой области возбуждено уголовное дело

Полиция возбудила дело после ДТП с участием автобуса в Липецкой области, который следовал по маршруту Москва — Тбилиси.
RT на русском 15:05
Баскетбол

ЦСКА обыграл «Милан», одержав третью победу подряд

ЦСКА в матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги обыграл «Милан» со счетом 78:75.
Спорт-Экспресс 13:59
Хоккей

Сборная России уступила Чехии в дебютном матче МЧМ-2020

Газета.Ru 11:57
Общество

Алена Водонаева призвала не рожать рабов для российского государства

Lenta.ru 08:19
Единоборства

Емельяненко согласился на бой с Кадыровым

Боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко принял вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова.
Известия 12:26
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова показала предновогодний шпагат в бане

В комментариях бывшая балерина выдала философский пост о шпагате как о мериле русской бани.
Вечерний курьер 05:25
Шоу-бизнес

Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России

Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
РБК 06:12
Политика

Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой

Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
RT на русском 24 декабря в 16:26
Политика

Песков рассказал, как Путин встречает Новый год

Пресс секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал в эфире телеканала "Россия 1", как глава государства любит встречать Новый год.
РИА Новости 14:54
Армия и оружие

В Пентагоне заявили, что будут следить за учениями России, КНР и Ирана

В начале декабря командующий ВМС армии Ирана Хосейн Ханзади заявил, что 27 декабря в Индийском океане пройдут совместные военно-морские учения Ирана, России и Китая "Пояс морской безопасности".
РИА Новости 15:36
Общество

Вендоры не гарантируют работу смартфонов с отечественным ПО

Представители Ассоциации предложили закрепить в законе «О защите прав потребителей» норму, согласно которой ответственность за сбои будут нести разработчики стороннего софта, а не производители устройств или продавцы.
Игромания.ру вчера в 10:02
Фигурное катание

Навка: Загитова двое суток не спит и не ест

Чемпионат вчера в 09:38
Происшествия

На главу района Воронежской области совершено покушение

Николай Фролов занимает должность главы Рамонского района с февраля 2018 года, ранее в течение 13 лет он возглавлял Айдаровское сельское поселение.
Коммерсантъ 04:05
Общество

Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью

В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Говорит Москва вчера в 13:25
Экономика

Forbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров

Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год.
Газета.Ru 03:45
Политика

В России ответили на заявление США о запуске поездов в Крым

Заявление США о запуске железнодорожного сообщения по Крымскому мосту объясняется элементарной завистью, заявил 26 декабря глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Известия 15:05
Политика

Путин посмотрит балет на новогоднем вечере в Большом театре

Президент России Владимир Путин 26 декабря примет участие в новогоднем вечере в Большом театре, сообщает в среду пресс-служба Кремля.
DP.RU вчера в 07:42
Общество

Прощание с Галиной Волчек состоится в «Современнике» 29 декабря

Прощание со скончавшейся сегодня художественным руководителем «Современника» и известным театральным режиссером Галиной Волчек состоится 29 декабря в здании самого «Современника».
Инфо24 13:55
Здоровье

Врачи назвали, сколько шампанского можно выпить в новогоднюю ночь

Врачи считают, что опасность алкоголя заключается в том, что чаще всего человек не может ограничиться одним бокалом вина или шампанского, пишет «РИА Новости».
Родной город 23 декабря в 04:40
Происшествия

Ветеранов спецназа ФСБ задержали за расстрелы бизнесменов в Москве

Трех ветеранов подразделений специального назначения ФСБ задержали по обвинению в убийствах московских бизнесменов, совершенных в 2008 и 2012 годах.
Lenta.ru 07:00
Армия и оружие

Минобороны РФ: США разрушают международную стратегическую стабильность

США занимаются последовательным разрушением международной базы, обеспечивающей контроль над вооружениями в мире, заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин.
РИА Новости 16:11
Происшествия

Генпрокуратура не утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

Следователи СКР возбудили в отношении уже погибшего Хачатуряна уголовное дело и вскоре прекратили в связи с его смертью.
Коммерсантъ 10:11
Футбол

Мактомини повредил связку колена. Он покидал стадион на костылях

Мактомини покидал «Олд Траффорд» на костылях. Со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.
Sports.ru 15:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
FGM-148 Javelin
Противотанковая управляемая ракета
Американский переносной противотанковый ракетный комплекс. Предназначен для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей. Является первым серийным ПТРК третьего поколения. Разрабатывался с 1986 года на базе более ранних наработок, созданных в рамках проекта Tank Breaker. Для окончания опытно-конструкторских работ и серийного производства ракет был образован консорциум «Javelin Joint Venture» со штаб-квартирой в Луисвилле, Кентукки, учредителями которого стали компании Texas Instruments и Martin Marietta Electronics and Missiles. Принят на вооружение Армии США в 1996 году. Успешно применялся в ходе Иракской войны и ряда других вооружённых конфликтов. Поставляется на экспорт...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное