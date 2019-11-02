с чего всё началось

Украина закрыла небо и запретила судоходство в северной части Черного моря для проведения учений в Херсонской области. Об этом в субботу, 2 ноября, сообщает «Украинский милитарный портал».

Общество HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые вакансии в России Эксперты сервиса HeadHunter составили рейтинг вакансий с самыми высокими зарплатными предложениями.

Единоборства Боксер Ковалев не уложился в вес перед боем с Альваресом Отмечается, что чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации в весовой категории до 79,38 кг Ковалев не смог уложиться в вес перед поединком против мексиканского бойца.

Политика Премьер Болгарии назвал причину выдворения российского дипломата Российский дипломат, которого выслали из Болгарии после расследования о шпионаже, пытался завербовать высокопоставленного сотрудника, имеющего допуск к секретной информации.

Футбол Уткин нашел несостыковки в финансовом отчете «Чертаново» Блогер Василий Уткин рассказал о финансовых несостыковках клуба Олимп - Футбольной национальной лиги "Чертаново".

Политика Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2» США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.

Религия Сегодня ивановцы отмечают родительскую субботу Сегодня, 2 ноября, ивановцы отмечают родительскую субботу. Ее называют Дмитровской отмечают накануне дня памяти Дмитрия Солунского.

Происшествия На танкере в Находке произошел взрыв На танкере "Залив Америка" в Находке случился взрыв, в результате которого погибли двое человек.

Происшествия Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска Бывшего мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева застрелили в собственном доме, расположенном в селе Верх-Чумыш, сообщает региональный Следственный комитет.

Религия РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.

Футбол Сёмин остался недоволен судейством матча «Уфа» — «Локомотив» Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о работе бригады арбитров в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой» (1:1).

Происшествия В Нарьян-Маре арестован пустивший убийцу в детский сад охранник Городской суд Нарьян-Мара арестовал охранника детского сада «Сказка», где 31 октября был убит шестилетний ребенок, сообщает в субботу, 2 ноября, «РИА Новости» со ссылкой на заявление представителя регионального управления следственного комитета Светланы Тарнаевой.

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Происшествия Трое детей провалились под лед в Башкирии Дети провалились под лед в Башкирии. Один из них погиб, двоих доставили в медучреждение.

Кино HBO анонсировал приквел «Игры престолов» Эксперты считают, что самое главное в этой затее – удержать уровень первоисточника.

Политика Журавлёв: Платить за развязанную войну придется Украине сполна Как сообщало ранее ИА REGNUM, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что после окончания конфликта в Донбассе Россия должна выплатить Киеву «репарации» на восстановление региона.

Общество Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.

Происшествия СК возбудил уголовное дело из-за ролика, где дети интервьюируют гея Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера" из-за ролика на YouTube, в котором дети задают вопросы гею, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

Общество Мэр Одессы назвал «плевком в лицо» горожанам снос барельефа Жукову Мэр Одессы Геннадий Труханов жестко раскритиковал действия национал-радикалов, которые снесли барельеф советскому маршалу Георгию Жукову с областного военного комиссариата.

Здоровье Минздрав изменил норму потребления соли для россиян Министерство здравоохранения РФ внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив суточную норму для соли.

Футбол Мать Криштиану Роналду пожаловалась на футбольную мафию Если бы ни мафия, мой сын выиграл больше "золотых мячей", - сетует мать заезды футбола.

Политика Орешкин оценил торговое соглашение Китая и США Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что договорённости по торговому соглашению между Китаем и США должны стабилизировать мировую экономику.

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