Армия и оружие
ИзвестияУкраина закрыла небо и часть Черного моря из-за учений
Украина закрыла небо и запретила судоходство в северной части Черного моря для проведения учений в Херсонской области. Об этом в субботу, 2 ноября, сообщает «Украинский милитарный портал».
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с чего всё началось
Как сообщает «Украинский милитарний портал» со ссылкой на прибрежное сообщение 1256/2019 и оповещение A3684 / 19 NOTAM (Notice to Airmen), запреты действуют с 6:00 (7:00 мск) до 16:00 (17:00 мск), площадь попавшей под них территории составляет 6323 кв. км и охватывает Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области.РБК09:52
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