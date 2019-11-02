Армия и оружие
Газета.RuУкраина закрыла небо и север Черного моря из-за учений
В связи с проведением стрельб в рамках учений Украина закрыла небо и запретила судоходство в северной части Черного моря, сообщает "Украинский милитарный портал".
Читать в источнике
Оценить73
с чего всё началось
Как сообщает «Украинский милитарний портал» со ссылкой на прибрежное сообщение 1256/2019 и оповещение A3684 / 19 NOTAM (Notice to Airmen), запреты действуют с 6:00 (7:00 мск) до 16:00 (17:00 мск), площадь попавшей под них территории составляет 6323 кв. км и охватывает Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области.РБК09:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 13:49, Ашберн
Происшествия
В Москве убили начальника центра по борьбе с экстремизмом Ингушетии
На юге столицы неизвестный расстрелял двоих мужчин, один из погибшмх начальник центра противодействия экстремизму Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве, информацию подтвердил другой источник в этом управлении.
РБК 12:30
Политика
Зеленского в Тернополе встретили криками «позор»
Жители Тернополя встретили президента Украины Владимира Зеленского криками «позор».
Rambler News Service вчера в 14:27
Происшествия
В Забайкалье трех подростков обвинили в убийстве и изнасиловании
В Забайкальском крае следователи предъявили обвинение трем несовершеннолетним в убийстве и изнасиловании, сообщает 2 ноября пресс-служба регионального главного управления СКР.
REGNUM 12:30
Футбол
Астон Вилла — Ливерпуль 1:2
«Астон Вилла» могла преподнести сенсацию в чемпионате Англии. В рамках 11-го тура команда из Бирмингема принимала грозный «Ливерпуль».
ODDS.ru 12:56
Общество
«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж
Украинская компания «Нафтогаз» подала новый иск в Стокгольмский арбитраж против российской компании «Газпром», касающийся контракта на транзит газа.
РБК 12:18
Шоу-бизнес
Сын Эвелины Бледанс Семен на отдыхе в ОАЭ пропал из номера отеля
Эвелина Бледанс рассказала подписчикам своей страницы в Instagram об инциденте с пропавшим из номера отеля сыном во время отдыха в ОАЭ.
Дни24 04:37
Общество
Гороскоп «КП»: Чего боятся знаки зодиака
Раки боятся, что с близкими им людьми произойдет нечто плохое.
КП - Калининград вчера в 11:52
Авто
GAC назвал дату старта продаж GS8 в России
Car.ru вчера в 11:39
Экономика
Bitcoin и другие. Когда рынок криптовалют обновит максимум стоимости
В январе прошлого года цена XRP составляла $3,8, сейчас — около $0,3. На данный момент курс криптовалюта на 92% ниже, чем на пике.
РБК 30 октября в 09:55
Фигурное катание
Тарасова рассказала об ошибках Загитовой на Гран-при
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российской фигуристки Алины Загитовой на этапе серии Гран-при Internationaux de France.
РЕН ТВ 03:56
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам
Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
Lenta.ru вчера в 15:25
Общество
В России вступил в силу закон о надежной работе интернета
1 ноября вступил в силу закон о надежной работе интернета, согласно которому в России будет создана дублирующая интернет-инфраструктура.
Lenta.ru 31 октября в 17:02
Экономика
ЦБ впервые оценил количество серийных заемщиков
С 2017 года 3,7 млн россиян активно наращивали долги, набирая новые кредиты до расплаты по старым, сообщается в докладе ЦБ.
РБК вчера в 13:56
Общество
Минстрой опубликовал первый индекс качества городской среды
RT на русском вчера в 17:41
Авто
Составлен рейтинг автомобилей по темпам потери начальной стоимости
ToDay News Ufa 31 октября в 06:55
Политика
В немецком городе объявили «нацистскую чрезвычайную ситуацию»
"НацизмуНеМесто" означает — подобно чрезвычайной климатической ситуации — что перед нами стоит чрезвычайно серьезная проблема.
Lenta.ru 11:34
Музыка
Тилль Линдеманн представил тизер клипа, снятого на «Ленфильме»
News.ru вчера в 11:24
Происшествия
SSJ100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени
Самолет SSJ100 авиакомпании «Ямал» с отказавшим двигателем экстренно сел в Тюмени.
BFM.ru вчера в 11:19
Происшествия
Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке
В сети опубликовано видео с танкером "Залив Америка" в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека.
Газета.Ru 01:31
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru 31 октября в 12:46
Общество
Кондитеры из Москвы поставляли снаряжение боевикам в Сирию
ИА «Ореанда-Новости» Уроженцы Азербайджана Расим Бахшиев и Эльшада Ягубова поставляли снаряжение сирийским боевикам и параллельно пекли пахлаву в Москве, об этом сообщает «Коммерсантъ».
Ореанда-Новости 06:50
Общество
Суд отпустил под залог в $4 млн депутата Рады Ярослава Дубневича
Высший антикоррупционный суд Украины отпустил депутата Верховной рады Ярослава Дубневича, подозреваемого в коррупции, под залог в сумме 100 млн гривен (4,0 млн долларов).
РЕН ТВ 13:34
Киберспорт
Blizzard отказалась переделывать сюжет Warcraft 3: Reforged в соответствии с канонами WoW
3DNews 00:56
Гаджеты
Смартфоны на Android поразил новый вирус
Специалисты по кибербезопасности Symantec обнаружили новый вирус Xhelper, который поражает устройства, работающие на операционной системе Android.
Восток-Медиа вчера в 09:25
Экономика
Госдолг США вырос до рекордной отметки в 23 триллиона долларов
Министерство финансов США сообщило о небывалом госдолге страны. Речь идет о рекордной сумме - 23 триллиона долларов.
Российская газета вчера в 20:17
Единоборства
Ковалёв и Альварес пройдут дополнительное взвешивание перед боем
Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут дополнительную процедуру взвешивания перед боем.
RT на русском 13:31
Общество
Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев
Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.
РИА Новости 08:50