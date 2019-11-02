Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuУкраина закрыла небо и север Черного моря из-за учений

В связи с проведением стрельб в рамках учений Украина закрыла небо и запретила судоходство в северной части Черного моря, сообщает "Украинский милитарный портал".
Читать в источнике
Комментировать44
с чего всё началось
Как сообщает
 «Украинский милитарний портал» со ссылкой на прибрежное сообщение 1256/2019 и оповещение A3684 / 19 NOTAM (Notice to Airmen), запреты действуют с 6:00 (7:00 мск) до 16:00 (17:00 мск), площадь попавшей под них территории составляет 6323 кв. км и охватывает Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области.
РБК09:52

Подробнее о событии

Украина закрыла небо и север Черного моря из-за учений

Газета.Ru11:51

Украина запретила судоходство в Черном море из-за учений

URA.Ru10:17

Украина запретила судоходство в северной части Черного моря из-за учений

РИА Новости07:59

Украина закрыла небо и часть Черного моря из-за учений

Известия09:42

Украина закрыла небо и запретила судоходство в Черном море

Вести.Ru08:36

Украина закрыла небо и запретила судоходство на севере Черного моря

РЕН ТВ08:00

Киев из-за учений запретил полеты и судоходство на севере Черного моря

РБК09:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 13:49, Ашберн
Происшествия

В Москве убили начальника центра по борьбе с экстремизмом Ингушетии

На юге столицы неизвестный расстрелял двоих мужчин, один из погибшмх начальник центра противодействия экстремизму Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве, информацию подтвердил другой источник в этом управлении.
РБК 12:30
Политика

Зеленского в Тернополе встретили криками «позор»

Жители Тернополя встретили президента Украины Владимира Зеленского криками «позор».
Rambler News Service вчера в 14:27
Происшествия

В Забайкалье трех подростков обвинили в убийстве и изнасиловании

В Забайкальском крае следователи предъявили обвинение трем несовершеннолетним в убийстве и изнасиловании, сообщает 2 ноября пресс-служба регионального главного управления СКР.
REGNUM 12:30
Футбол

Астон Вилла — Ливерпуль 1:2

«Астон Вилла» могла преподнести сенсацию в чемпионате Англии. В рамках 11-го тура команда из Бирмингема принимала грозный «Ливерпуль».
ODDS.ru 12:56
Общество

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье

Газета.Ru 09:30
Общество

«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж

Украинская компания «Нафтогаз» подала новый иск в Стокгольмский арбитраж против российской компании «Газпром», касающийся контракта на транзит газа.
РБК 12:18
Шоу-бизнес

Сын Эвелины Бледанс Семен на отдыхе в ОАЭ пропал из номера отеля

Эвелина Бледанс рассказала подписчикам своей страницы в Instagram об инциденте с пропавшим из номера отеля сыном во время отдыха в ОАЭ.
Дни24 04:37
Общество

Гороскоп «КП»: Чего боятся знаки зодиака

Раки боятся, что с близкими им людьми произойдет нечто плохое.
КП - Калининград вчера в 11:52
Авто

GAC назвал дату старта продаж GS8 в России

Car.ru вчера в 11:39
Экономика

Bitcoin и другие. Когда рынок криптовалют обновит максимум стоимости

В январе прошлого года цена XRP составляла $3,8, сейчас — около $0,3. На данный момент курс криптовалюта на 92% ниже, чем на пике.
РБК 30 октября в 09:55
Происшествия

Автомобиль сбил мужчину на парковке мэрии Москвы

Известия 09:14
Фигурное катание

Тарасова рассказала об ошибках Загитовой на Гран-при

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российской фигуристки Алины Загитовой на этапе серии Гран-при Internationaux de France.
РЕН ТВ 03:56
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам

Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
Lenta.ru вчера в 15:25
Общество

В России вступил в силу закон о надежной работе интернета

1 ноября вступил в силу закон о надежной работе интернета, согласно которому в России будет создана дублирующая интернет-инфраструктура.
Lenta.ru 31 октября в 17:02
Экономика

ЦБ впервые оценил количество серийных заемщиков

С 2017 года 3,7 млн россиян активно наращивали долги, набирая новые кредиты до расплаты по старым, сообщается в докладе ЦБ.
РБК вчера в 13:56
Общество

Минстрой опубликовал первый индекс качества городской среды

RT на русском вчера в 17:41
Авто

Составлен рейтинг автомобилей по темпам потери начальной стоимости

ToDay News Ufa 31 октября в 06:55
Политика

В немецком городе объявили «нацистскую чрезвычайную ситуацию»

"НацизмуНеМесто" означает — подобно чрезвычайной климатической ситуации — что перед нами стоит чрезвычайно серьезная проблема.
Lenta.ru 11:34
Музыка

Тилль Линдеманн представил тизер клипа, снятого на «Ленфильме»

News.ru вчера в 11:24
Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за интервью детей с геем

РБК 11:04
Происшествия

SSJ100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени

Самолет SSJ100 авиакомпании «Ямал» с отказавшим двигателем экстренно сел в Тюмени.
BFM.ru вчера в 11:19
Происшествия

Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке

В сети опубликовано видео с танкером "Залив Америка" в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека.
Газета.Ru 01:31
Политика

Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»

Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru 31 октября в 12:46
Общество

Кондитеры из Москвы поставляли снаряжение боевикам в Сирию

ИА «Ореанда-Новости» Уроженцы Азербайджана Расим Бахшиев и Эльшада Ягубова поставляли снаряжение сирийским боевикам и параллельно пекли пахлаву в Москве, об этом сообщает «Коммерсантъ».
Ореанда-Новости 06:50
Общество

Суд отпустил под залог в $4 млн депутата Рады Ярослава Дубневича

Высший антикоррупционный суд Украины отпустил депутата Верховной рады Ярослава Дубневича, подозреваемого в коррупции, под залог в сумме 100 млн гривен (4,0 млн долларов).
РЕН ТВ 13:34
Киберспорт

Blizzard отказалась переделывать сюжет Warcraft 3: Reforged в соответствии с канонами WoW

3DNews 00:56
Гаджеты

Смартфоны на Android поразил новый вирус

Специалисты по кибербезопасности Symantec обнаружили новый вирус Xhelper, который поражает устройства, работающие на операционной системе Android.
Восток-Медиа вчера в 09:25
Экономика

Госдолг США вырос до рекордной отметки в 23 триллиона долларов

Министерство финансов США сообщило о небывалом госдолге страны. Речь идет о рекордной сумме - 23 триллиона долларов.
Российская газета вчера в 20:17
Единоборства

Ковалёв и Альварес пройдут дополнительное взвешивание перед боем

Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут дополнительную процедуру взвешивания перед боем.
RT на русском 13:31
Общество

Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев

Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.
РИА Новости 08:50
Как работают Яндекс.Новости?
Главное