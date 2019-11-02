с чего всё началось

В связи с проведением стрельб в рамках учений Украина закрыла небо и запретила судоходство в северной части Черного моря, сообщает "Украинский милитарный портал".

Происшествия В Москве убили начальника центра по борьбе с экстремизмом Ингушетии На юге столицы неизвестный расстрелял двоих мужчин, один из погибшмх начальник центра противодействия экстремизму Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве, информацию подтвердил другой источник в этом управлении.

Политика Зеленского в Тернополе встретили криками «позор» Жители Тернополя встретили президента Украины Владимира Зеленского криками «позор».

Происшествия В Забайкалье трех подростков обвинили в убийстве и изнасиловании В Забайкальском крае следователи предъявили обвинение трем несовершеннолетним в убийстве и изнасиловании, сообщает 2 ноября пресс-служба регионального главного управления СКР.

Футбол Астон Вилла — Ливерпуль 1:2 «Астон Вилла» могла преподнести сенсацию в чемпионате Англии. В рамках 11-го тура команда из Бирмингема принимала грозный «Ливерпуль».

Общество «Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж Украинская компания «Нафтогаз» подала новый иск в Стокгольмский арбитраж против российской компании «Газпром», касающийся контракта на транзит газа.

Шоу-бизнес Сын Эвелины Бледанс Семен на отдыхе в ОАЭ пропал из номера отеля Эвелина Бледанс рассказала подписчикам своей страницы в Instagram об инциденте с пропавшим из номера отеля сыном во время отдыха в ОАЭ.

Общество Гороскоп «КП»: Чего боятся знаки зодиака Раки боятся, что с близкими им людьми произойдет нечто плохое.

Экономика Bitcoin и другие. Когда рынок криптовалют обновит максимум стоимости В январе прошлого года цена XRP составляла $3,8, сейчас — около $0,3. На данный момент курс криптовалюта на 92% ниже, чем на пике.

Фигурное катание Тарасова рассказала об ошибках Загитовой на Гран-при Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российской фигуристки Алины Загитовой на этапе серии Гран-при Internationaux de France.

Шоу-бизнес Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.

Общество В России вступил в силу закон о надежной работе интернета 1 ноября вступил в силу закон о надежной работе интернета, согласно которому в России будет создана дублирующая интернет-инфраструктура.

Экономика ЦБ впервые оценил количество серийных заемщиков С 2017 года 3,7 млн россиян активно наращивали долги, набирая новые кредиты до расплаты по старым, сообщается в докладе ЦБ.

Политика В немецком городе объявили «нацистскую чрезвычайную ситуацию» "НацизмуНеМесто" означает — подобно чрезвычайной климатической ситуации — что перед нами стоит чрезвычайно серьезная проблема.

Происшествия SSJ100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени Самолет SSJ100 авиакомпании «Ямал» с отказавшим двигателем экстренно сел в Тюмени.

Происшествия Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке В сети опубликовано видео с танкером "Залив Америка" в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека.

Политика Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2» Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».

Общество Кондитеры из Москвы поставляли снаряжение боевикам в Сирию ИА «Ореанда-Новости» Уроженцы Азербайджана Расим Бахшиев и Эльшада Ягубова поставляли снаряжение сирийским боевикам и параллельно пекли пахлаву в Москве, об этом сообщает «Коммерсантъ».

Общество Суд отпустил под залог в $4 млн депутата Рады Ярослава Дубневича Высший антикоррупционный суд Украины отпустил депутата Верховной рады Ярослава Дубневича, подозреваемого в коррупции, под залог в сумме 100 млн гривен (4,0 млн долларов).

Гаджеты Смартфоны на Android поразил новый вирус Специалисты по кибербезопасности Symantec обнаружили новый вирус Xhelper, который поражает устройства, работающие на операционной системе Android.

Экономика Госдолг США вырос до рекордной отметки в 23 триллиона долларов Министерство финансов США сообщило о небывалом госдолге страны. Речь идет о рекордной сумме - 23 триллиона долларов.

Единоборства Ковалёв и Альварес пройдут дополнительное взвешивание перед боем Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут дополнительную процедуру взвешивания перед боем.