Политика
Газета.RuУкраина закрыла небо и север Черного моря из-за учений
В связи с проведением стрельб в рамках учений Украина закрыла небо и запретила судоходство в северной части Черного моря, сообщает "Украинский милитарный портал".
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с чего всё началось
Как сообщает «Украинский милитарний портал» со ссылкой на прибрежное сообщение 1256/2019 и оповещение A3684 / 19 NOTAM (Notice to Airmen), запреты действуют с 6:00 (7:00 мск) до 16:00 (17:00 мск), площадь попавшей под них территории составляет 6323 кв. км и охватывает Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области.РБК09:52
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Политика
«Сказочные молодцы» лишают Украину транзита газа, заявил Соловьев
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Киберспорт
Blizzard объяснила отказ переделывать сюжет Warcraft 3: Reforged на манер WoW
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NewInform 05:05
Наука
Созданы новые катализаторы для получения биоактивных молекул
Иногда получение вычисленных теоретически структур очень затрудняется, так как требуется создание молекул с точно определенной структурой, а в результате синтеза либо совсем не образуется нужных соединений, либо получается смесь молекул различной формы, отделить которые друг от друга бывает очень трудно.
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Мама американской 6-месячной девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар для удаления большого родимого пятна на все лицо, поблагодарила россиян за помощь.
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Происшествия
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Полиция побеседовала с противниками прокладки водопровода в Дагестане
В Дагестане сотрудники МВД провели разъяснительную беседу с противниками прокладки водопровода, сообщает РЕН ТВ в пятницу, 1 ноября.
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СМИ Финляндии: российские средства РЭБ показали свою мощь на Украине
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Военное обозрение вчера в 07:24
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Украинка Свитолина вышла в финал Итогового турнира WTA
ТАСС Спорт 08:41
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселевска
Оперативное видео с места убийства экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева опубликовал 1 ноября Следственный комитет России.
REGNUM вчера в 02:27
Экономика
Состояние Маска выросло на $2 млрд за неделю благодаря прибыли Tesla
Состояние Илона Маска за неделю выросло на $2 млрд и достигло $22,9 млрд, сообщает Forbes.
Коммерсантъ 16:00
Здоровье
Специалисты рассказали, как кофе влияет на артериальное давление
Специалисты предупредили любителей кофе о том, что напиток может негативно влиять на организм и провоцировать нежелательные побочные эффекты.
ФАН 05:10
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Общество
В Гидрометцентре обещают «розовую зиму»
В главном синоптическом ведомстве страны считают, что предстоящая зима в России будет «розовой».
МедиаПоток 03:42
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Здоровье
Что произойдет с организмом, если бросить курить прямо сейчас?
Организм перестраивается и возвращается в норму постепенно: самые значительные изменения происходят в первые две недели.
Uznayvse.ru вчера в 00:00
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Премьер Малайзии пригрозил ЕС закупать самолеты в России
Премьер Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что страна готова отказаться от европейских самолетовв пользу российских, если Евросоюз ограничит импорт малайзийского пальмового масла.
Мойка78 10:30
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Захарова осудила осквернение мемориала маршалу Жукову в Одессе
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Косторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая
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Авторы Terminator: Resistance показали начало игры и боевые сцены
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В США назвали Россию реальной военной угрозой
Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
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Лавров прокомментировал борьбу за дипсобственность в Сан-Франциско
В сентябре 2017 года российское генконсульство в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства в Нью-Йорке были переданы США по требованию Госдепартамента.
Известия вчера в 18:24
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ГЛАС.RU вчера в 08:18
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У здания областной администрации активисты устроили политику "коридор позора".
Piter.tv вчера в 13:00
Политика
Турецкий генерал заявил о неизбежности третьей мировой войны
Турецкий генерал-майор в отставке Осман Памукоглу опубликовал книгу «Третья мировая война», в которой выразил мнение, что новая война неизбежна.
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Здоровье
В России отозвали сербский препарат от язвы с ранитидином
Препарат сербского производства от язвенной болезни желудка "Ранитидин", содержащий опасное вещество, отзывают из обращения, говорится в информационном письме на сайте Росздравнадзора.
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