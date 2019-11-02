с чего всё началось

В связи с проведением стрельб в рамках учений Украина закрыла небо и запретила судоходство в северной части Черного моря, сообщает "Украинский милитарный портал".

Киберспорт Blizzard объяснила отказ переделывать сюжет Warcraft 3: Reforged на манер WoW Студия Blizzard Entertainment отказалась пересматривать сюжет Warcraft 3: Reforged с целью соответствия канонам World of Warcraft, заявил вице-президент компании Роберт Бриденбекер, отметивший, что оставить историю игры в исходном состоянии попросили поклонники.

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Происшествия Число жертв взрыва на танкере в Находке увеличилось до трёх В результате хлопка газа на танкере «Залив Америка» в Находке погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

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Происшествия Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселевска Оперативное видео с места убийства экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева опубликовал 1 ноября Следственный комитет России.

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Политика Премьер Малайзии пригрозил ЕС закупать самолеты в России Премьер Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что страна готова отказаться от европейских самолетовв пользу российских, если Евросоюз ограничит импорт малайзийского пальмового масла.

Игры Авторы Terminator: Resistance показали начало игры и боевые сцены Оба сняты в разрешении 4K при частоте кадров 60. В первом ролике показано начало игры.

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Культура Звезда «Сверхъестественного» выбрал костюм «Бэтмена» на Хэллоуин Одежда «Черного рыцаря» невероятно подошла Дженсену Эклсу, и, возможно, создателям нового фильма о «Бэтмене» стоит выбрать именно его на роль «Человека - летучей мыши», вместо Роберта Паттинсона.

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