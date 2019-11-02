с чего всё началось

Украина закрыла небо и запретила судоходство в северной части Черного моря с целью проведения боевых стрельб из зенитных ракетных комплексов в рамках совместных с НАТО тактических учений, которые проводятся в период с 31 октября по 4 ноября. Об этом сообщают украинские СМИ.

Украина закрыла небо и запретила судоходство в Черном море

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