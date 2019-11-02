Армия и оружие
Российская газетаУкраина закрыла небо и запретила судоходство в Черном море
Украина закрыла небо и запретила судоходство в северной части Черного моря с целью проведения боевых стрельб из зенитных ракетных комплексов в рамках совместных с НАТО тактических учений, которые проводятся в период с 31 октября по 4 ноября. Об этом сообщают украинские СМИ.
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с чего всё началось
Как сообщает «Украинский милитарний портал» со ссылкой на прибрежное сообщение 1256/2019 и оповещение A3684 / 19 NOTAM (Notice to Airmen), запреты действуют с 6:00 (7:00 мск) до 16:00 (17:00 мск), площадь попавшей под них территории составляет 6323 кв. км и охватывает Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области.РБК09:52
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