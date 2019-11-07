Азово-Черноморское региональное управление Государственной пограничной службы Украины сообщило, что контрольно-пропускной пункт «Каланчак» на границе с Крымом будет закрыт с 7 по 15 ноября. Причиной стали работы по реконструкции КПП, передаёт «Интерфакс-Украина».

Украина временно закрыла КПП на границе с Крымом

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