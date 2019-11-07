Политика
News.ruУкраина временно закрыла КПП на границе с Крымом
Азово-Черноморское региональное управление Государственной пограничной службы Украины сообщило, что контрольно-пропускной пункт «Каланчак» на границе с Крымом будет закрыт с 7 по 15 ноября. Причиной стали работы по реконструкции КПП, передаёт «Интерфакс-Украина».
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Украина прекратила пропуск граждан через пункт «Каланчак» на границе с Крымом
Московский Комсомолец04:39
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 08:26, Вашингтон
Общество
МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах
Как пояснил РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, ГКРЧ рассмотрела несколько технических вариантов блокировки сигналов сотовой связи, но ни один из них не был признан оптимальным.
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Предложение о ремонте ветхих домов за счет средств жильцов не обсуждалось в администрации президента РФ.
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Доктор Мясников рассказал в очередном выпуске программы, как правильно бороться с обычной головной болью, в каким количествах следует принимать обезболивающие препараты в месяц, и какая именно головная боль может свидетельствовать о наличии опухоли мозга, аневризме или случившемся инсульте.
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«Нафтогаз» предъявил «Газпрому» иски на $22 миллиарда
Коболев на своей странице в facebook заявил, что Россия предложила "Нафтогазу" "обнулить" почти $3 миллиарда по Стокгольмскому решению и отказаться от иска еще на $12 миллиардов.
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Чиновника Минкульта задержали в Вене совместными силами испанских и австрийских полицейских в исполнение европейского ордера на арест, выданного судом города Марбелья.
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В сети появился первый документальный фильм про Децла
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Сбербанк не получит контроль в СП с Mail.Ru Group
Сбербанк и Mail.Ru Group получат равные доли в совместном предприятии в сфере еды и транспорта.
РБК 07:42
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Макрон констатировал «смерть мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Европе больше не могут рассчитывать на то, что США будут защищать союзников по НАТО.
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Российский президент Владимир Путин отдельно встретится с коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на форуме в Омске, сообщили в пресс-службе Кремля 6 ноября.
Политика Сегодня вчера в 04:20
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Кристина Асмус из-за травли отказывается сниматься в постельных сценах
Актриса рассказала, что отказывается сниматься в постельных сценах после непрекращающейся травли, связанной с премьером фильма «Текст».
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Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Экономика
Китай назвал взаимную отмену пошлин важным условием соглашения с США
Взаимное снятие таможенных тарифов Китая и США, введенных друг против друга, является важным условием заключения торгового соглашения.
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Происшествия
Бывший замглавы «Росгеологии» Горринг признался в мошенничестве
Бывший первый замглавы «Росгеологии» Руслан Горринг признал вину в мошенничестве.
RT на русском 05:56
Экономика
Основатель Alibaba Джек Ма возглавил список богачей Китая
Китайский предприниматель, основатель интернет-магазина Alibaba Джек Ма возглавил список богатейших жителей КНР, пишет Forbes.
МИР 24 07:48
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Российско-турецкий патруль забросали камнями в Сирии
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Задержан министр строительства Ставрополья
Следователи задержали министра строительства Ставрополья, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.
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Комплексный капитальный ремонт кварталов городов будет способствовать созданию комфортной среды, считает заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров.
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Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
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Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 08:00
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Под Пермью мужчина зарезал беременную жену и 3-летнего сына
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Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
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Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 3000 пунктов
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СМИ сообщают о захвате самолета в аэропорту Амстердама
Голландские СМИ сообщают о возможном захвате воздушного судна в аэропорту «Схипхол», где ранее военная полиция объявила чрезвычайную ситуацию.
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Зафиксировано снижение числа случаев заболевания ОРВИ и гриппом
С 28 октября по 3 ноября в Москве отмечается спокойная эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ, сообщает управление Роспотребнадзора по городу.
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Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк пожелала удачи отчиму и Татьяне Навке
Дочь больной раком Анастасии Заворотнюк Анна пожелала удачи отчиму Петру Чернышеву и Татьяне Навке на первом показе шоу «Аленький Цветочек».
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