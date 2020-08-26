Команды Цзю и Хорна все еще спорят об очередности выхода на ринг

Представители австралийских боксеров Тимофея Цзю и Джеффа Хорна, которым предстоит провести поединок в первом среднем весе в Таунсвилле уже 26 августа, все еще спорят о том, кто из них должен выйти на ринг последним — это право обычно предоставляется более заслуженному и титулованному участнику боя.