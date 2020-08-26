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Lenta.ru
Lenta.ru

Украина закрыла въезд для иностранцев на месяц из-за коронавируса

Правительство Украины закрыло границу на въезд для иностранцев. Решение принято из-за ситуации с распространением коронавируса, сообщает «РБК-Украина». По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, ограничения начнут действовать с полуночи субботы, 29 августа.В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Украина на месяц закроет границы для иностранцев

Коммерсантъ08:53
ТАСС

Украина из-за коронавируса с 29 августа запретила на месяц въезд иностранцам

ТАСС08:35
RT на русском

Украина временно закрывает границу для иностранцев

RT на русском08:11
Российская газета

Украина закрыла границы для иностранцев до 28 сентября

Российская газета08:19
Газета.Ru

Украина закрывает границу из-за COVID-19

Газета.Ru07:46
РБК

Украина на месяц ограничила въезд иностранцам из-за коронавируса

РБК07:38
РИА Новости

Украина закроет въезд для иностранцев на месяц из-за коронавируса

РИА Новости07:36
КП - Беларусь

С 29 августа Украина вводит запрет на въезд в страну для иностранцев. Он будет действовать до 28 сентября

КП - Беларусь08:04
КП - Молдова

Вниманию жителей Молдовы: Украина закрыла границу для иностранцев до конца сентября

КП - Молдова07:22

Команды Цзю и Хорна все еще спорят об очередности выхода на ринг

Представители австралийских боксеров Тимофея Цзю и Джеффа Хорна, которым предстоит провести поединок в первом среднем весе в Таунсвилле уже 26 августа, все еще спорят о том, кто из них должен выйти на ринг последним — это право обычно предоставляется более заслуженному и титулованному участнику боя.
Команды Цзю и Хорна все еще спорят об очередности выхода на ринг
Allboxing.ru24 августа в 01:23

Норвежский ученый попытался вывезти из России коллекцию волос девушек

Образцы волос, помещенные в белые бумажные конверты, были обнаружены в багаже и ручной клади ученого, гражданина Норвегии Томасена Юнгвара в зоне таможенного контроля аэропорта "Пулково".
Российская газета07:20
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Прокуратура обжаловала приговор за изнасилование дознавательницы в Уфе

Прокуратура Башкирии подала кассационную жалобу на решение Верховного суда Башкирии по делу об изнасиловании дознавательницы в отделе полиции в Уфе, сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы Кировского районного суда города.
Интерфакс05:19
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Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии

Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета (КС) Светлана Алексиевич заявила, что воспользовалась правом не свидетельствовать против себя на допросе в Следственном комитете (СК), передает Tut.by.
РБК08:59
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Всемирный экономический форум в Давосе перенесли на лето 2021 года

Давос, Швейцария, 26 августа 2020, 16:42 — REGNUM Всемирный экономический форум в Давосе в 2021 году будет проведен на полгода позже назначенного срока, сообщил 26 августа журналистам управляющий директор ВЭФ Эдриан Монк.
REGNUM09:42
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