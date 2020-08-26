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Lenta.ru
Lenta.ru

Украина закрыла въезд для иностранцев на месяц из-за коронавируса

Правительство Украины закрыло границу на въезд для иностранцев. Решение принято из-за ситуации с распространением коронавируса, сообщает «РБК-Украина». По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, ограничения начнут действовать с полуночи субботы, 29 августа.В источнике
Подробнее о событии
Царьград

Украина закроется для иностранцев до конца сентября. Есть исключения, но не для России

Царьград07:38
RT на русском

Украина временно закрывает границу для иностранцев

RT на русском08:11
Газета.Ru

Украина закрывает границу из-за COVID-19

Газета.Ru07:46
Российская газета

Украина закрыла границы для иностранцев до 28 сентября

Российская газета08:19
РБК

Украина на месяц ограничила въезд иностранцам из-за коронавируса

РБК07:38
РИА Новости

Украина намерена закрыть границу для иностранцев

РИА Новости07:23
Московский Комсомолец

Украина планирует вновь закрыть границы из-за коронавируса

Московский Комсомолец07:05
КП - Беларусь

С 29 августа Украина вводит запрет на въезд в страну для иностранцев. Он будет действовать до 28 сентября

КП - Беларусь08:04
КП - Молдова

Вниманию жителей Молдовы: Украина закрыла границу для иностранцев до конца сентября

КП - Молдова07:22

Песков прокомментировал решение Пригожина по долгу Навального и ФБК

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что директор компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг Алексея Навального, Любови Соболь и «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК)*.
RT на русском06:25
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Проверка начата после суицида дедушки, обвиненного в хранении конопли

Прокуратура Кабардино-Балкарии взяла на контроль расследование уголовного дела в отношении 85-летнего дедушки, который покончил с собой из-за того, что его обвинили в хранении наркотиков.
РЕН ТВ23 августа в 09:33
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Во Франции переименуют роман Агаты Кристи «Десять негритят»

Детективный роман британской писательницы Агаты Кристи "Десять негритят", впервые выпущенный в 1939 году, будет переименован во Франции и станет называться "Их было 10" после многочисленных обращений в социальных сетях.
ТАСС06:12
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Жириновский предложил Путину перевести Фургала под домашний арест

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край для снижения напряженности в регионе.
РИА Новости08:25
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С 1 сентября тульские младшеклассники смогут обедать в школе бесплатно

С 1 сентября в силу вступают поправки, в соответствии с которыми учащиеся государственных и муниципальных общеобразовательных школ должны быть обеспечены бесплатным горячим блюдом и горячим напитком не менее одного раза в день.
Центр 7105:36
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