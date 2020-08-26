Украина закрыла въезд для иностранцев на месяц из-за коронавируса
Смотрите также
На Украине разрешили использовать феминитивы для профессий
Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии
Песков прокомментировал решение Пригожина по долгу Навального и ФБК
Омские врачи обратились к немецким коллегам из-за ситуации с Навальным
Екатерина Климова воссоединилась с бывшим мужем на выпускном дочери
Синод РПЦ освободил от должности главу Белорусского экзархата
На Украине продлили до ноября карантин из-за коронавируса
Танк «Армата» после модернизации могут оснастить пушкой 152-мм калибра
В театре Олега Табакова опровергли увольнение Максима Матвеева
Скандальный клип Лены Темниковой запретили показывать в России
Митя Фомин приобрел недвижимость в Крыму
Счетная палата выявила нарушения в выплатах пенсий россиянам
Проверка начата после суицида дедушки, обвиненного в хранении конопли
Академик РАН: Пандемия коронавируса закончится к лету 2021 года
Volkswagen запускает серийное производство модели ID.4
Шесть стран присоединились к антироссийским санкциям ЕС по Крыму
Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии
В Кремле выступили против приклеивания ярлыков в ситуации с Навальным
Украина закрыла въезд для иностранцев на месяц из-за коронавируса
Песков прокомментировал решение Пригожина по долгу Навального и ФБК
«Барселона» подтвердила уход Месси из клуба
В Минобороны заявили об устранении дедовщины в российской армии
На Украине разрешили использовать феминитивы для профессий
Академик РАН: Пандемия коронавируса закончится к лету 2021 года
На западе Москвы при взрыве газа в доме пострадали четыре человека
Боевик ликвидирован в ходе спецоперации в Ингушетии
Зеленский заявил о необходимости обсуждения вопроса возвращения Крыма
Правительство Украины закрыло границу на въезд для иностранцев. Решение принято из-за ситуации с распространением коронавируса, сообщает «РБК-Украина». По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, ограничения начнут действовать с полуночи субботы, 29 августа.В источнике
Подробнее о событии