Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Lenta.ru
Lenta.ru

Украина закрыла въезд для иностранцев на месяц из-за коронавируса

Правительство Украины закрыло границу на въезд для иностранцев. Решение принято из-за ситуации с распространением коронавируса, сообщает «РБК-Украина». По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, ограничения начнут действовать с полуночи субботы, 29 августа.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Украина снова закрывает границы для иностранцев

Газета.Ru12:53
РИА Новости

Украина временно закрыла въезд для иностранцев из-за коронавируса

РИА Новости10:28
Царьград

Украина закроется для иностранцев до конца сентября. Есть исключения, но не для России

Царьград07:38
Российская газета

Украина закрыла границы для иностранцев до 28 сентября

Российская газета08:19
RT на русском

Украина временно закрывает границу для иностранцев

RT на русском08:11
ТАСС

Украина из-за коронавируса с 29 августа запретила на месяц въезд иностранцам

ТАСС08:35
РБК

Украина на месяц ограничила въезд иностранцам из-за коронавируса

РБК07:38
КП - Беларусь

С 29 августа Украина вводит запрет на въезд в страну для иностранцев. Он будет действовать до 28 сентября

КП - Беларусь08:04
КП - Молдова

Вниманию жителей Молдовы: Украина закрыла границу для иностранцев до конца сентября

КП - Молдова07:22

Песков прокомментировал выкуп Пригожиным долга Навального и ФБК

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал решение директора компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» Евгения Пригожина выкупить у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, основавшего Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).
Lenta.ru08:32
11

Российские ученые разработают уникальную вакцину от коронавируса

Российские ученые работают над уникальной вакциной, которая сможет одновременно защитить от гриппа и коронавируса, рассказал генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Алмазова Евгений Шляхто.
Газета.Ru12:46
5