Украина закрыла въезд для иностранцев на месяц из-за коронавируса
Смотрите также
Российские вертолёты жёстко сопроводили американские БТР в Сирии
Один человек пострадал при взрыве бытового газа в Керчи
Счетная палата выявила нарушения в выплатах пенсий россиянам
Генпрокуратура начала проверку сделки по Башкирской содовой компании
В РАН назвали две версии возникновения снятых с МКС объектов
Стало известно, куда поступила 18-летняя дочь Екатерины Климовой
Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes
Российские ученые разработают уникальную вакцину от коронавируса
Медведев заявил об угрозах для России от углеродного налога ЕС
Навальному в омской больнице провели 59 анализов
Опубликовано видео с места ликвидации боевика в Ингушетии
Названы чаще всего умирающие от коронавируса люди
В Украине продлили карантин до 1 ноября
Путин поручил проверить законность потери госконтроля в БСК
Навальному в омской больнице провели 59 анализов
Москвичи смогут принять участие в тестировании вакцины от коронавируса
Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии
Медведев заявил об угрозах для России от углеродного налога ЕС
«Барселона» подтвердила уход Месси из клуба
Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»
В Минобороны заявили об устранении дедовщины в российской армии
Правительство Украины закрыло границу на въезд для иностранцев. Решение принято из-за ситуации с распространением коронавируса, сообщает «РБК-Украина». По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, ограничения начнут действовать с полуночи субботы, 29 августа.В источнике
Подробнее о событии