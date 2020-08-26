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Украина временно закрывает границу для иностранцев

Украина с 29 августа до конца сентября закрывает въезд иностранным гражданам и лицам без гражданства из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Решение было принято на заседании правительства.В источнике
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RT на русском

Украина временно закрывает границу для иностранцев

RT на русском08:11
Коммерсантъ

Украина на месяц закроет границы для иностранцев

Коммерсантъ08:53
ТАСС

Украина из-за коронавируса с 29 августа запретила на месяц въезд иностранцам

ТАСС08:35
Российская газета

Украина закрыла границы для иностранцев до 28 сентября

Российская газета08:19
РИА Новости

Украина временно закрыла въезд для иностранцев из-за коронавируса

РИА Новости10:28
Газета.Ru

Украина закрывает границу из-за COVID-19

Газета.Ru07:46
РБК

Украина на месяц ограничила въезд иностранцам из-за коронавируса

РБК07:38
КП - Беларусь

С 29 августа Украина вводит запрет на въезд в страну для иностранцев. Он будет действовать до 28 сентября

КП - Беларусь08:04
КП - Молдова

Вниманию жителей Молдовы: Украина закрыла границу для иностранцев до конца сентября

КП - Молдова07:22

Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии

Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета (КС) Светлана Алексиевич заявила, что воспользовалась правом не свидетельствовать против себя на допросе в Следственном комитете (СК), передает Tut.by.
Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии
РБК08:59
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Норвежский ученый попытался вывезти из России коллекцию волос девушек

Образцы волос, помещенные в белые бумажные конверты, были обнаружены в багаже и ручной клади ученого, гражданина Норвегии Томасена Юнгвара в зоне таможенного контроля аэропорта "Пулково".
Российская газета07:20
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Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией

Президент России Владимир Путин дал поручение кабмину и руководству Республики Башкортостан разобраться в ситуации с Башкирской содовой компании (БСК) и выводом денег в офшоры, назвав "печальной историей" ситуацию вокруг этого предприятия и шихана Куштау.
Газета.Ru10:53
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Минторг США внес в черный список два НИИ Минобороны России

Бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли США внесло в свой черный список 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт (33-й ЦНИИИ) и 48-й Центральный научно-исследовательский институт (48-й ЦНИИ) Министерства обороны России, а также московский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).
ТАСС10:47
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