Украина временно закрывает границу для иностранцев
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Украина с 29 августа до конца сентября закрывает въезд иностранным гражданам и лицам без гражданства из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Решение было принято на заседании правительства.В источнике
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