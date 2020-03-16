Коронавирус

Piter.tvPiter.tvЗеленский поручил остановить метро, самолеты и поезда на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский предложил министерству инфраструктуры с полудня 18 марта ввести запретить пассажирское сообщение между городами страны. Под запрет попадет работа метро в городах, а также железнодорожное, авиационное и автобусное пассажирское сообщение.
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Кабмин Украины утвердил предложенные президентом меры по борьбе с коронавирусом

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Зеленский призвал закрыть метро на Украине из-за коронавируса

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Зеленский требует закрыть метро и запретить поездки по Украине

Газета.Ruвчера в 14:27

Зеленский призвал закрыть метро и перевозки людей между городами Украины

REGNUMвчера в 12:33
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Общество

В Италии за сутки от коронавируса погибли 368 человек

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Экономика

Индексы США закрылись рекордным обвалом

По итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник, 16 марта, ключевые индексы потеряли примерно 12-13% на фоне опасений, касающихся распространения нового коронавируса.
Взгляд.ру вчера в 16:55
Общество

Роскосмос перенес празднование Дня космонавтики из-за коронавируса

Роскосмос перенесет торжественное празднование Дня космонавтики, традиционно проходящее в Государственном кремлевском дворце в преддверии 12 апреля, из-за угрозы распространения коронавируса, рассказали РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
РИА Новости 01:05
Общество

За сутки в мире коронавирусом заразились почти 14 тыс. человек

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки в мире 13903 случая заражения коронавирусом нового типа, умерли 862 человека.
ТАСС вчера в 19:23
Экономика

Еврогруппа применит фискальные меры в размере около 1% ВВП для поддержки экономики

Министры финансов стран еврозоны заявили в понедельник, что блок до сих пор использовал фискальный стимул в размере 1% от своего валового внутреннего продукта, чтобы помочь экономике справиться с последствиями эпидемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 18:38
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Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов крестили младшую дочь

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов крестили младшую дочь "Крестины доченьки", – с улыбкой ответила Анастасия Костенко.
Вокруг ТВ вчера в 23:01
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ВОЗ сообщила о 14 тыс. новых заболевших коронавирусом за сутки

В общей сложности в мире инфицированы 167 тыс. 511 человек. ВОЗ перестала отдельно выделять Китай в отчётах о коронавирусе.
Говорит Москва 00:01
Общество

В США провели первые испытания вакцины от коронавируса

Американские ученые начали клинические испытания вакцины от коронавируса на людях, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
РИА Новости вчера в 14:20
Общество

В Госдуму внесли проект о досрочном выходе на пенсию предпенсионеров

Действующее законодательство предусматривает поэтапное увеличение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.
РИА Новости вчера в 04:48
Политика

Лукашенко: вся Россия «полыхает» от коронавируса

В России зарегистрировано более 65 случаев инфицирования, в Белоруссии коронавирус выявлен у 36 граждан.
Коммерсантъ вчера в 05:48
Шоу-бизнес

Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова сменила имидж

Экспресс газета вчера в 02:24
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Глава UFC: «Вероятно, бой Хабиб — Фергюсон состоится не в США»

Как сообщается на сайте «Спорт 24», бой между российском бойцом Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном может пройти не в США.
Лезги газет вчера в 23:29
Футбол

21-летний испанский тренер скончался от коронавируса

21-летний испанский тренер Франсиско Гарсия скончался от коронавируса.
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Экономика

Титов попросил Силуанова снизить НДС для цветоводов

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил министра финансов Антона Силуанова снизить НДС для цветоводов страны до 10% с 20%, чтобы поддержать их конкурентоспособность.
РИА Новости вчера в 22:07
Общество

Россия ограничит въезд иностранцев

Россия ограничит въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства.
Интерфакс вчера в 17:15
Общество

В Москве запретили все массовые уличные мероприятия

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Политика

Конституционный суд признал законным «обнуление» сроков Путина

Конституционный суд признал законным "обнуление" сроков Путина. Он заключил, что поправки не противоречат главному закону страны.
Piter.tv вчера в 09:47
Финансы

Bloomberg предсказал рост доллара до 97 рублей

Не станет исключением и рубль, который за последний месяц уже подешевел на 18%, напоминает Bloomberg и отмечает, что в ближайшее время ослабление российской валюты, вероятно, продолжится.
Newsroom24 вчера в 19:50
Политика

Путин заявил, что Россия полностью компенсировала потери от санкций

Президент России Владимир Путин заявил, что Москве "плевать" на санкции, которые были введены из-за ситуации на Украине.
Газета.Ru вчера в 05:03
Шоу-бизнес

Фадеев назвал Наргиз своей ошибкой: «Главный врун в мире»

Своими главными ошибками Фадеев считает то, что он взял себе Олега Майами и Наргиз.
Московский Комсомолец 15 марта в 09:02
Энергетика

Мировые цены на нефть растут более чем на 3%

Мировые цены на нефть продолжают восстанавливаться после падения в понедельник, стоимость нефти Brent и WTI поднимается уже более чем на 3%, свидетельствую данные торгов.
РИА Новости вчера в 20:49
Политика

Соратник Зеленского заявил о приближении дефолта на Украине

Ранее о бюджетном кризисе на Украине, который грозит перерасти в дефолт, предупредил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.
REGNUM 00:15
Транспорт

На Украине запретили авиарейсы, движение поездов, автобусов и метро

Кабинет министров Украины принял решение о прекращении с 13.00 мск 18 марта автобусного, авиа- и железнодорожного сообщения и работы метро для предотвращения распространения коронавируса, заявил в понедельник министр инфраструктуры Владислав Криклий.
РИА Новости вчера в 18:04
Происшествия

Четыре человека пострадали при взрыве в доме в Смоленской области

Четыре человека пострадали при взрыве в доме в деревне Раковска Смоленской области.
ТАСС 00:18
Общество

Сергей Собянин ужесточает борьбу с коронавирусом

Сергей Собянин ужесточает борьбу с коронавирусом В Москве с 21 марта полностью закрываются все школы, а также отменяются концерты, выставки, лекции, кинопоказы, спортивные и «досуговые» мероприятия с число участников более 50 человек.
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Строля достойно завершил сезон, а Фуркад – карьеру

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Армия и оружие

The Drive объяснило создание российского буя «Бурак-М»

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Общество

В Красноярске зафиксировали больного коронавирусом

В Красноярском крае по предварительным анализам медики выявили больного коронавирусом.
Коммерсантъ Новосибирск вчера в 05:48
Гаджеты

Смартфоны Huawei P40 Lite появились на российском рынке

Live24 вчера в 11:57
Политика

Медведев выводит партию против коронавируса

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев изменил тему заседания бюро высшего совета партии.
Независимая газета вчера в 13:44
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, основатель политической партии «Слуга народа», действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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