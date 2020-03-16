Коронавирус
Piter.tvЗеленский поручил остановить метро, самолеты и поезда на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский предложил министерству инфраструктуры с полудня 18 марта ввести запретить пассажирское сообщение между городами страны. Под запрет попадет работа метро в городах, а также железнодорожное, авиационное и автобусное пассажирское сообщение.
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Зеленский призвал украинцев использовать карантин для улучшения демографической ситуации
Комсомольская правдавчера в 22:13
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Четыре человека пострадали при взрыве в доме в деревне Раковска Смоленской области.
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Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев изменил тему заседания бюро высшего совета партии.