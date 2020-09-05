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Экономика сегодня

Украина закупает российские товары через третьи страны

Попытки Украины разорвать все экономические связи с Россией оборачиваются необходимостью приобретать российские товары через посредничество третьих стран, а политика импортозамещения становится лишь видимостью.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Российские товары «гибридно» оккупируют Украину

Согласно украинской статистике и реляциям чиновников, импортозамещение российских товаров на украинском рынке идет сверхбыстро. Но по итогам восьми месяцев текущего года Россия даже при этом официально остается вторым по величине торговым партнером Украины.
РИА Новостивчера в 01:00
Подробнее о событии
News.ru

Предприятие украинской «оборонки» попалось на закупке двигателей из РФ

News.ruвчера в 12:51
iReactor

Украина продолжает закупать товары РФ через сторонних поставщиков

iReactorвчера в 14:03
Экономика сегодня

Украина закупает российские товары через третьи страны

Экономика сегоднявчера в 13:29
ИА Красная Весна

Украина хвастается импортозамещением и покупает у РФ авиамоторы — эксперт

ИА Красная Весна23:57
Политическая Экспертиза

Украинский авиаконцерн «Антонов» купил российские двигатели через ОАЭ

Политическая Экспертизавчера в 09:53
ПолитРоссия

Разорвавшая связи с Москвой Украина не может обойтись без двигателей из РФ

ПолитРоссиявчера в 08:09
РИА Новости

Российские товары «гибридно» оккупируют Украину

РИА Новостивчера в 01:00

Опубликован текст обращения российских врачей по делу Навального

В сообщении сказано, что российских врачей потрясла болезнь Навального, специалисты из РФ прилагали максимум усилий для того, чтобы стабилизировать его состояние, когда тот поступил в омское медицинское учреждение.
Опубликован текст обращения российских врачей по делу Навального
Evo-rus.com06:24
1,7K

Нидерландский боец MMA Оверим победил бразильца Сакаи на турнире UFC

Лас-Вегас, США, 6 сентября 2020, 10:06 — REGNUM Нидерландский боец смешанного стиля (ММА) в тяжелом весе Алистар Оверим победил бразильца Аугусто Сакаи в главном бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Fight Night 176 (UFC Vegas 9) в Лас-Вегасе.
REGNUM03:06

Черчесов подвёл итоги после двух матчей сборной России в Лиге наций

Россияне после двух побед набрали шесть очков и теперь единолично возглавляют турнирную таблицу третьей группы в Лиге B. Ранее Черчесов прокомментировал победу сборной России по футболу над командой Венгрии.
RT на русском14:47

Протестующие в Портленде применили «коктейли Молотова» против полиции

Участники демонстрации в американском Портленде, где уже около 100 дней не стихают протесты, применили "коктейли Молотова" против сотрудников местных правоохранительных органов, сообщает полиция города.
РИА Новости08:27
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Рязанский учитель совершал действия сексуального характера на уроке

Единственная ученица седьмого класса Ключанской средней школы Кораблинского района Рязанской области сняла на видео 54-летнего преподавателя, занимавшегося во время урока самоудовлетворением.
РИА Новости13:54
1,3K

Секретный китайский космический корабль успешно вернулся на Землю

Китайский многоразовый экспериментальный космический аппарат, запущенный 4 сентября 2020 года, после двух дней полета вернулся и успешно приземлился на заданной площадке, сообщает агентство "Синьхуа".
Газета.Ru07:24
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В ЛНР зафиксировали перестрелку на позициях ВСУ

Представитель Народной милиции ЛНР отметил, что, согласно оперативным данным, "в результате перестрелки двое военнослужащих получили огнестрельные ранения, один из которых погиб, второй находится в тяжелом состоянии".
ТАСС14:53

Набиуллина призвала банки скорее списать долги

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации российских банков призвала кредитные организации как можно быстрее списывать плохие долги, иначе риски в банковской системе возрастут, пишет «Коммерсантъ».
Lenta.ru4 сентября в 03:13
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