Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомУкраина заключила контракт с США на поставку второй партии Javelin

«В течение IV квартала за счёт сосредоточения ресурсов Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США», — приводит пресс-служба украинского оборонного ведомства слова заместителя министра обороны Анатолия Петренко.
Читать в источнике
Комментировать101
с чего всё началось
«В течение IV квартала за счёт сосредоточения ресурсов Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США», — приводит
 пресс-служба украинского оборонного ведомства слова заместителя министра обороны Анатолия Петренко.
RT на русском10:22

Подробнее о событии

Киев заключил контракт на покупку у США второй партии комплексов Javelin

РБК11:24

Украина договорилась с США о закупках Javelin

Lenta.ru11:18

Украина заключила контракты на поставку второй партии американских Javelin

Интерфакс10:12

Украина заключила контракт с США на поставку новой партии ракетных комплексов

Известия10:40

Украина и США заключили контракт на поставку второй партии Javelin

РИА Новости10:26

Украина заключила контракт с США на поставку второй партии Javelin

RT на русском10:22

Украина подписала контракт на поставку второй партии Javelin из США

Телеканал 360°11:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 14:56, Ашберн
Происшествия

Названа возможная причина ДТП с автобусом в Липецкой области

RT на русском 13:00
Общество

В «Современнике» назвали дату прощания с Галиной Волчек

Прощание с Галиной Волчек пройдёт 29 декабря в «Современнике». Об этом со сцены театра заявил Сергей Гармаш.
SM News 14:16
Единоборства

Александр Емельяненко ответил назвавшему его мертвым брату Федору

Боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко ответил на слова старшего брата Федора, который ранее назвал его мертвым.
Lenta.ru 13:14
Общество

В РЖД разрешили пассажирам с верхних полок сидеть на нижних

Пассажирам, которые занимают в вагоне поезда верхние полки, разрешат садиться на нижние в дневное время, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на РЖД.
МИР 24 вчера в 07:31
Происшествия

В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски

В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Вести.Ru 05:02
Авто

Спортивный универсал Subaru Levorg STI Sport показали на видео

Subaru представит на выставке Tokyo Auto Salon спортивную версию универсала Levorg следующего поколения.
Профиль 09:56
Хоккей

Чешский форвард травмировался в матче с Россией на МЧМ

Нападающий сборной Чехии Якуб Лауко получил травму после столкновения в стартового матче домашнего МЧМ со сборной России.
Спорт-Экспресс 09:24
Политика

«Ъ»: Киев и Донбасс выбрали дату обмена «всех на всех»

Газета.Ru 08:07
Технологии

Windows упростит установку сторонних драйверов

Microsoft выпустила новую предварительную сборку (19536) операционной системы Windows 10, добавив туда более простой способ обновления и установки сторонних драйверов, а также ежемесячных апдейтов, не связанных с безопасностью.
Вести.Хайтек 11:56
Экономика

Сбербанк запустил программу со «сбермилями» для путешественников

Сбербанк выпустил специальные дебетовые карты для путешественников «Сберкарта Travel» со специальной программой лояльности, сообщается на сайте кредитной организации.
РБК 04:30
Политика

Новак: «Северный поток – 2» будет достроен

Строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено "при любых обстоятельствах", заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 16:31
Кино

«Кинопоиск» назвал лучшие фильмы и сериалы 2019 года

Известно, что в этом году традиционно рейтинг главных фильмов, сериалов и персон киноиндустрии портал составлял на основе оценок российских зрителей.
РЕН ТВ 23 декабря в 08:23
Экономика

Набиуллина связала переговоры о доле ЦБ в Сбербанке с его продажей

Переговоры о переходе правительству доли Сбербанка, принадлежащей ЦБ, касаются ее продажи, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью «Интерфаксу».
РБК вчера в 07:59
Политика

Глава ДНР заявил о возможности полной отмены комендантского часа

30 сентября Пушилин увеличил продолжительность комендантского часа в ДНР. В июле глава ДНР исключил отмену комендантского часа в ДНР.
ИА Новороссия 13:59
Религия

РПЦ прекращает поминовение Александрийского патриарха

Русская православная церковь (РПЦ) прекращает поминовение патриарха Александрийского Феодора II в связи с признанием им Православной церкви Украины, за которой РПЦ не признает канонического статуса.
ТАСС 08:55
Происшествия

Граждане России не пострадали при сходе снежных лавин в Австрии

Ранее ИА REGNUM сообщало о нескольких снежных лавинах, которые сошли на горнолыжные курорты Австрии и Швейцарии.
REGNUM 13:03
Авто

Пикап Rivian получил режим танка для разворота на месте

Выполнять «танковый поворот» электрическому пикапу RT1 позволяют четыре независимых моторчика в колесах, которые по команде электроники автоматически делятся на «оси» и крутятся в разные стороны.
Автоновости дня 05:53
Шоу-бизнес

Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России

Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
РБК 06:12
Космос

Ученые NASA обнаружили редкие изменения в работе глаз экипажа МКС

Медики космического агентства NASA обнаружили уникальные изменения в работе глаз членов экипажа Международной космической станции (МКС).
Известия 14:46
Общество

Алена Водонаева призвала не рожать рабов для российского государства

Lenta.ru 08:19
Общество

Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью

В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Говорит Москва вчера в 13:25
Происшествия

Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле

Коммерсантъ 08:38
Происшествия

Курсант вуза МВД задержал в метро женщину с ножом

Пассажирка московского метро устроила поножовщину прямо в вагоне.
Российская газета 01:56
Финансы

Рубль заметно снижается к доллару и евро на фоне фиксации прибыли

Доллар и евро перешли к повышению на Московской бирже в четверг вечером, рубль развернулся вниз и заметно дешевеет к бивалютной корзине в связи с фиксацией прибыли по длинным рублевым позициям после ощутимого роста в предыдущие дни.
Интерфакс 11:37
Армия и оружие

Военные США и России сошлись в рукопашной схватке в районе Тель-Тамер

Политическая Экспертиза 11:32
Политика

В ООН следят за ситуацией с выдачей США виз дипломатам из РФ

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что продолжит следить за тем, чтобы США выдавали визы российским дипломатам для участия в мероприятиях по линии организации, передает ТАСС.
Российская газета 14:11
Общество

Установлена причина пожара на могиле Децла

Работники Пятницкого кладбища в Москве назвали причину возгорания на могиле хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл.
Lenta.ru 14:52
Экономика

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Ведомости вчера в 16:54
Культура

В «Один дома» Маколея Калкина заменили на Сильвестра Сталлоне

КиноПоиск вчера в 08:10
Происшествия

СК провел обыск в доме корреспондента «Новой газеты»

Сотрудники следственного комитета России по Краснодарскому краю провели обыски в квартире корреспондента "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой.
Газета.Ru 03:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
FGM-148 Javelin
Противотанковая управляемая ракета
Американский переносной противотанковый ракетный комплекс. Предназначен для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей. Является первым серийным ПТРК третьего поколения. Разрабатывался с 1986 года на базе более ранних наработок, созданных в рамках проекта Tank Breaker. Для окончания опытно-конструкторских работ и серийного производства ракет был образован консорциум «Javelin Joint Venture» со штаб-квартирой в Луисвилле, Кентукки, учредителями которого стали компании Texas Instruments и Martin Marietta Electronics and Missiles. Принят на вооружение Армии США в 1996 году. Успешно применялся в ходе Иракской войны и ряда других вооружённых конфликтов. Поставляется на экспорт...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное