с чего всё началось

«В течение IV квартала за счёт сосредоточения ресурсов Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США», — приводит пресс-служба украинского оборонного ведомства слова заместителя министра обороны Анатолия Петренко.

Украина заключила контракт с США на поставку второй партии Javelin

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Кино «Кинопоиск» назвал лучшие фильмы и сериалы 2019 года Известно, что в этом году традиционно рейтинг главных фильмов, сериалов и персон киноиндустрии портал составлял на основе оценок российских зрителей.

Религия РПЦ прекращает поминовение Александрийского патриарха Русская православная церковь (РПЦ) прекращает поминовение патриарха Александрийского Феодора II в связи с признанием им Православной церкви Украины, за которой РПЦ не признает канонического статуса.

Авто Пикап Rivian получил режим танка для разворота на месте Выполнять «танковый поворот» электрическому пикапу RT1 позволяют четыре независимых моторчика в колесах, которые по команде электроники автоматически делятся на «оси» и крутятся в разные стороны.

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Финансы Рубль заметно снижается к доллару и евро на фоне фиксации прибыли Доллар и евро перешли к повышению на Московской бирже в четверг вечером, рубль развернулся вниз и заметно дешевеет к бивалютной корзине в связи с фиксацией прибыли по длинным рублевым позициям после ощутимого роста в предыдущие дни.