Украина заочно арестовала 65 российских самолетов за полеты в Крым
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Украина заочно арестовала 65 самолетов нескольких российских авиакомпаний за то, что они совершали полеты в Крым без разрешения Киева. Ходатайствовал за эту меру отдел Генеральной прокуратуры Украины, который называется "Прокуратура Автономной Республики Крым" и расположен в Киеве.В источнике
С чего всё началось
Украинский суд «наложил арест» на 65 самолетов российских авиакомпаний, осуществлявших регулярные рейсы в Крым, сообщает
пресс-служба прокуратуры «Автономной республики Крым», входящей в структуру украинской Генпрокуратуры, в своем Telegram-канале.
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