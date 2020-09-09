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Газета.Ru
Газета.Ru

Украина заочно арестовала 65 российских самолетов за полеты в Крым

Украина заочно арестовала 65 самолетов нескольких российских авиакомпаний за то, что они совершали полеты в Крым без разрешения Киева. Ходатайствовал за эту меру отдел Генеральной прокуратуры Украины, который называется "Прокуратура Автономной Республики Крым" и расположен в Киеве.В источнике
С чего всё началось
Украинский суд «наложил арест» на 65 самолетов российских авиакомпаний, осуществлявших регулярные рейсы в Крым, сообщает
 пресс-служба прокуратуры «Автономной республики Крым», входящей в структуру украинской Генпрокуратуры, в своем Telegram-канале.
Ведомости10:59
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Царьград

"А по сусалам?": Сатановский про "арест" Киевом 65 российских самолетов

Царьград16:07
ТАСС

Суд на Украине постановил арестовать 65 российских самолетов за полеты в Крым

ТАСС08:57
Крым 24

65 самолётов за полёты в Крым «арестовали» на Украине

Крым 2409:33
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«Удобная часть пропаганды»: Эксперт объяснил решение Киева «арестовать» самолеты РФ за полеты в Крым

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Суд на Украине арестовал 65 российских самолетов из-за полетов в Крым

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За полеты в Крым: на Украине «арестовали» 65 российских самолетов

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На Украине «арестовали» 65 российских самолетов за полеты в Крым

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Басманный суд арестовал замминистра энергетики Анатолия Тихонова

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